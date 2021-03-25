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Онлайн-конференция об отношениях России и ЕС
Онлайн-конференция об отношениях России и ЕС
30 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция о текущем отношении России с Европейским союзом.
2021-03-25T17:20
2021-03-25T17:21
анонсы
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Задать вопросУчастники:- заместитель директора Института Европы РАН Владислав БЕЛОВ;- доцент МГИМО МИД России Николай ТОПОРНИН;- старший научный сотрудник Сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Владимир ОЛЕНЧЕНКО;К разговору приглашены эксперты РСМД.25-26 марта в Брюсселе проходит саммит Европейского союза, в рамках которого среди прочих тем будут обсуждены отношения с Россией, сначала - на уровне лидеров стран ЕС, а затем - вместе с американским президентом Джо Байденом, который получил приглашение ненадолго подключиться к виртуальной встрече. Хотя внутри Евросоюза до сих пор нет единой позиции в отношении Москвы, ожидать изменения курса ЕС вряд ли стоит. Еще в феврале там сформулировали свой план выстраивания отношений с Россией: отпор, сдерживание и сотрудничество в тех вопросах, которые интересуют Евросоюз. Этот план дополняет пять основополагающих принципов, принятых еще в 2016 году, на которых базируется стратегия отношений с Россией.Почему у Москвы и Брюсселя остается все меньше возможностей для восстановления нормального деполитизированного формата взаимодействия? Почему общие вызовы не сближают позиции сторон, а наоборот, создают почву для новых обвинений в адрес России? Где сохранились еще возможности для диалога? Как будут развиваться отношения России и ЕС с учетом существующих реалий?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция об отношениях России и ЕС

17:20 25.03.2021 (обновлено: 17:21 25.03.2021)
 
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30 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция о текущем отношении России с Европейским союзом.
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Участники:
- заместитель директора Института Европы РАН Владислав БЕЛОВ;
- доцент МГИМО МИД России Николай ТОПОРНИН;
- старший научный сотрудник Сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Владимир ОЛЕНЧЕНКО;

К разговору приглашены эксперты РСМД.

25-26 марта в Брюсселе проходит саммит Европейского союза, в рамках которого среди прочих тем будут обсуждены отношения с Россией, сначала - на уровне лидеров стран ЕС, а затем - вместе с американским президентом Джо Байденом, который получил приглашение ненадолго подключиться к виртуальной встрече. Хотя внутри Евросоюза до сих пор нет единой позиции в отношении Москвы, ожидать изменения курса ЕС вряд ли стоит. Еще в феврале там сформулировали свой план выстраивания отношений с Россией: отпор, сдерживание и сотрудничество в тех вопросах, которые интересуют Евросоюз. Этот план дополняет пять основополагающих принципов, принятых еще в 2016 году, на которых базируется стратегия отношений с Россией.
Почему у Москвы и Брюсселя остается все меньше возможностей для восстановления нормального деполитизированного формата взаимодействия? Почему общие вызовы не сближают позиции сторон, а наоборот, создают почву для новых обвинений в адрес России? Где сохранились еще возможности для диалога? Как будут развиваться отношения России и ЕС с учетом существующих реалий?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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