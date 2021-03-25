Онлайн-конференция об отношениях России и ЕС
17:20 25.03.2021 (обновлено: 17:21 25.03.2021)
30 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция о текущем отношении России с Европейским союзом.
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Участники:
- заместитель директора Института Европы РАН Владислав БЕЛОВ;
- доцент МГИМО МИД России Николай ТОПОРНИН;
- старший научный сотрудник Сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Владимир ОЛЕНЧЕНКО;
К разговору приглашены эксперты РСМД.
25-26 марта в Брюсселе проходит саммит Европейского союза, в рамках которого среди прочих тем будут обсуждены отношения с Россией, сначала - на уровне лидеров стран ЕС, а затем - вместе с американским президентом Джо Байденом, который получил приглашение ненадолго подключиться к виртуальной встрече. Хотя внутри Евросоюза до сих пор нет единой позиции в отношении Москвы, ожидать изменения курса ЕС вряд ли стоит. Еще в феврале там сформулировали свой план выстраивания отношений с Россией: отпор, сдерживание и сотрудничество в тех вопросах, которые интересуют Евросоюз. Этот план дополняет пять основополагающих принципов, принятых еще в 2016 году, на которых базируется стратегия отношений с Россией.
Почему у Москвы и Брюсселя остается все меньше возможностей для восстановления нормального деполитизированного формата взаимодействия? Почему общие вызовы не сближают позиции сторон, а наоборот, создают почву для новых обвинений в адрес России? Где сохранились еще возможности для диалога? Как будут развиваться отношения России и ЕС с учетом существующих реалий?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель директора Института Европы РАН Владислав БЕЛОВ;
- доцент МГИМО МИД России Николай ТОПОРНИН;
- старший научный сотрудник Сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Владимир ОЛЕНЧЕНКО;
К разговору приглашены эксперты РСМД.
25-26 марта в Брюсселе проходит саммит Европейского союза, в рамках которого среди прочих тем будут обсуждены отношения с Россией, сначала - на уровне лидеров стран ЕС, а затем - вместе с американским президентом Джо Байденом, который получил приглашение ненадолго подключиться к виртуальной встрече. Хотя внутри Евросоюза до сих пор нет единой позиции в отношении Москвы, ожидать изменения курса ЕС вряд ли стоит. Еще в феврале там сформулировали свой план выстраивания отношений с Россией: отпор, сдерживание и сотрудничество в тех вопросах, которые интересуют Евросоюз. Этот план дополняет пять основополагающих принципов, принятых еще в 2016 году, на которых базируется стратегия отношений с Россией.
Почему у Москвы и Брюсселя остается все меньше возможностей для восстановления нормального деполитизированного формата взаимодействия? Почему общие вызовы не сближают позиции сторон, а наоборот, создают почву для новых обвинений в адрес России? Где сохранились еще возможности для диалога? Как будут развиваться отношения России и ЕС с учетом существующих реалий?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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