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"Ъ": Роскомнадзор хочет запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях
"Ъ": Роскомнадзор хочет запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях
Роскомнадзор предложил запрашивать номер паспорта, адрес, номер телефона и электронную почту для регистрации пользователей в социальных сетях, сообщает газета... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T02:58
2021-03-25T02:58
антон горелкин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
технологии
общество
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Роскомнадзор предложил запрашивать номер паспорта, адрес, номер телефона и электронную почту для регистрации пользователей в социальных сетях, сообщает газета "Коммерсант". Во вторник на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект приказа ведомства, где разъясняются механизмы работы единой информационной системы (ЕИС) по сбору согласий на обработку общедоступных персональных данных. Согласно проекту, интернет-площадки должны получать дополнительное согласие от пользователей на обработку данных через свои собственные платформы или систему Роскомнадзора, при этом выбор остается за пользователем. При выборе второго варианта сведения будут верифицироваться через портал госуслуг. Так, пользователю нужно будет внести в специальную форму ФИО, паспортные данные, адрес места жительства, номер телефона и электронную почту.Указанные сведения будут проверяться через портал госуслуг, с которым ЕИС будет интегрирована. При этом в документе не уточняется, какую информацию интернет-площадки должны запрашивать у пользователя при выборе им варианта идентификации через их собственные платформы.Проект готовится в рамках поправок к закону "О персональных данных", частично вступивших в силу в начале месяца. Согласно поправкам, с 1 июля операторы данных должны организовать сбор согласий самостоятельно или через систему Роскомнадзора. Как рассказал "Коммерсанту" автор поправок, депутат Госдумы Антон Горелкин, инициатива ведомства направлена в первую очередь на социальные сети и мессенджеры. Он отметил, что у сервисов будет выбор: запуск собственной платформы или использование системы Роскомнадзора. При этом Горелкин уточнил, что собирать согласия придется только с новых пользователей сервисов. Поправки к закону "О персональных данных" вступили в действие с 1 марта: было аннулировано понятие "общедоступные персональные данные" и добавлено "персональные данные, которые разрешены к распространению". Теперь каждый сайт обязан спрашивать, какую именно информацию клиент разрешает публиковать и передавать третьим лицам. За нарушение предусмотрен штраф.Новые нормы призваны защитить сведения, которые пользователи предоставляют при получении тех или иных услуг, покупках в онлайн- и офлайн-магазинах и так далее. При этом нельзя передавать третьим лицам имя и фамилию, адрес, телефон, электронную почту по умолчанию. На это каждый раз требуется особое согласие. Пользователи также имеют право в любой момент отозвать согласие или потребовать полностью удалить свой профиль, а оператор обязан подчиниться.
https://ria.ru/20210323/dannye-1602446359.html
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антон горелкин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, технологии, общество

"Ъ": Роскомнадзор хочет запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях

02:58 25.03.2021
 
© Depositphotos / Diego CervoДевушка набирает текстовое сообщение в WhatsApp
Девушка набирает текстовое сообщение в WhatsApp - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© Depositphotos / Diego Cervo
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Роскомнадзор предложил запрашивать номер паспорта, адрес, номер телефона и электронную почту для регистрации пользователей в социальных сетях, сообщает газета "Коммерсант".
Во вторник на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект приказа ведомства, где разъясняются механизмы работы единой информационной системы (ЕИС) по сбору согласий на обработку общедоступных персональных данных.
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Согласно проекту, интернет-площадки должны получать дополнительное согласие от пользователей на обработку данных через свои собственные платформы или систему Роскомнадзора, при этом выбор остается за пользователем. При выборе второго варианта сведения будут верифицироваться через портал госуслуг. Так, пользователю нужно будет внести в специальную форму ФИО, паспортные данные, адрес места жительства, номер телефона и электронную почту.
Указанные сведения будут проверяться через портал госуслуг, с которым ЕИС будет интегрирована. При этом в документе не уточняется, какую информацию интернет-площадки должны запрашивать у пользователя при выборе им варианта идентификации через их собственные платформы.
Проект готовится в рамках поправок к закону "О персональных данных", частично вступивших в силу в начале месяца. Согласно поправкам, с 1 июля операторы данных должны организовать сбор согласий самостоятельно или через систему Роскомнадзора.
Как рассказал "Коммерсанту" автор поправок, депутат Госдумы Антон Горелкин, инициатива ведомства направлена в первую очередь на социальные сети и мессенджеры. Он отметил, что у сервисов будет выбор: запуск собственной платформы или использование системы Роскомнадзора. При этом Горелкин уточнил, что собирать согласия придется только с новых пользователей сервисов.
Поправки к закону "О персональных данных" вступили в действие с 1 марта: было аннулировано понятие "общедоступные персональные данные" и добавлено "персональные данные, которые разрешены к распространению". Теперь каждый сайт обязан спрашивать, какую именно информацию клиент разрешает публиковать и передавать третьим лицам. За нарушение предусмотрен штраф.
Новые нормы призваны защитить сведения, которые пользователи предоставляют при получении тех или иных услуг, покупках в онлайн- и офлайн-магазинах и так далее. При этом нельзя передавать третьим лицам имя и фамилию, адрес, телефон, электронную почту по умолчанию. На это каждый раз требуется особое согласие. Пользователи также имеют право в любой момент отозвать согласие или потребовать полностью удалить свой профиль, а оператор обязан подчиниться.
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Антон ГорелкинФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Госдума РФТехнологииОбщество
 
 
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