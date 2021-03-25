https://ria.ru/20210325/remont-1602823812.html

Семь многоквартирных домов капитально отремонтируют в Липецке и Ельце

Семь многоквартирных домов капитально отремонтируют в Липецке и Ельце

Власти Липецкой области проведут капитальный ремонт в семи многоквартирных домах в Липецке и Ельце, в которых проживают более двух тысяч человек, сообщил глава... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T15:48

2021-03-25T15:48

2021-03-25T16:19

липецкая область

игорь артамонов

жкх

липецк

елец

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ЛИПЕЦК, 25 мар – РИА Новости. Власти Липецкой области проведут капитальный ремонт в семи многоквартирных домах в Липецке и Ельце, в которых проживают более двух тысяч человек, сообщил глава региона Игорь Артамонов. По данным пресс-службы администрации Липецкой области, в перечень запланированных работ войдет установка автоматизированных тепловых пунктов, утепление фасада, замена электрооборудования и окон в подъездах.По предварительным подсчётам, общий размер годовой экономии расходов на оплату коммунальных услуг составит 4,5 миллиона рублей. В среднем жильцы одной будут экономить на отоплении около пяти тысяч рублей в год."Повышение энергоэффективности многоквартирных домов в Липецкой области постоянно находится в центре внимания органов власти. Вопросы сокращения платежей очень важны сегодня, и мы будем продолжать активно работать в этом направлении", - отметил губернатор.Он также сообщил, что сейчас в процессе подготовки еще одна заявка на софинансирование энергоэффективного капремонта, в которую включены десять многоквартирных домов.

https://ria.ru/20210323/vybrosy-1602495716.html

липецк

елец

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игорь артамонов, жкх, липецк, елец