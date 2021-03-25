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Липецкая область
https://ria.ru/20210325/remont-1602823812.html
Семь многоквартирных домов капитально отремонтируют в Липецке и Ельце
Семь многоквартирных домов капитально отремонтируют в Липецке и Ельце
Власти Липецкой области проведут капитальный ремонт в семи многоквартирных домах в Липецке и Ельце, в которых проживают более двух тысяч человек, сообщил глава... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T15:48
2021-03-25T16:19
липецкая область
игорь артамонов
жкх
липецк
елец
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ЛИПЕЦК, 25 мар – РИА Новости. Власти Липецкой области проведут капитальный ремонт в семи многоквартирных домах в Липецке и Ельце, в которых проживают более двух тысяч человек, сообщил глава региона Игорь Артамонов. По данным пресс-службы администрации Липецкой области, в перечень запланированных работ войдет установка автоматизированных тепловых пунктов, утепление фасада, замена электрооборудования и окон в подъездах.По предварительным подсчётам, общий размер годовой экономии расходов на оплату коммунальных услуг составит 4,5 миллиона рублей. В среднем жильцы одной будут экономить на отоплении около пяти тысяч рублей в год."Повышение энергоэффективности многоквартирных домов в Липецкой области постоянно находится в центре внимания органов власти. Вопросы сокращения платежей очень важны сегодня, и мы будем продолжать активно работать в этом направлении", - отметил губернатор.Он также сообщил, что сейчас в процессе подготовки еще одна заявка на софинансирование энергоэффективного капремонта, в которую включены десять многоквартирных домов.
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игорь артамонов, жкх, липецк, елец

Семь многоквартирных домов капитально отремонтируют в Липецке и Ельце

15:48 25.03.2021 (обновлено: 16:19 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУлица Фрунзе в Липецке
Улица Фрунзе в Липецке - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЛИПЕЦК, 25 мар – РИА Новости. Власти Липецкой области проведут капитальный ремонт в семи многоквартирных домах в Липецке и Ельце, в которых проживают более двух тысяч человек, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
"Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Липецкой области на получение финансовой поддержки для проведения энергоэффективного капитального ремонта семимногоквартирных домов в Липецке и Ельце. Общая стоимость энергоэффективного капремонта в этих домах составляет 12,8 миллионов рублей", – сказал Артамонов.
По данным пресс-службы администрации Липецкой области, в перечень запланированных работ войдет установка автоматизированных тепловых пунктов, утепление фасада, замена электрооборудования и окон в подъездах.
По предварительным подсчётам, общий размер годовой экономии расходов на оплату коммунальных услуг составит 4,5 миллиона рублей. В среднем жильцы одной будут экономить на отоплении около пяти тысяч рублей в год.
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"Повышение энергоэффективности многоквартирных домов в Липецкой области постоянно находится в центре внимания органов власти. Вопросы сокращения платежей очень важны сегодня, и мы будем продолжать активно работать в этом направлении", - отметил губернатор.
Он также сообщил, что сейчас в процессе подготовки еще одна заявка на софинансирование энергоэффективного капремонта, в которую включены десять многоквартирных домов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЖКХЛипецкЕлец
 
 
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