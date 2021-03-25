https://ria.ru/20210325/remont-1602823812.html
Семь многоквартирных домов капитально отремонтируют в Липецке и Ельце
Семь многоквартирных домов капитально отремонтируют в Липецке и Ельце
Власти Липецкой области проведут капитальный ремонт в семи многоквартирных домах в Липецке и Ельце, в которых проживают более двух тысяч человек, сообщил глава... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T15:48
2021-03-25T15:48
2021-03-25T16:19
липецкая область
игорь артамонов
жкх
липецк
елец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/148862/00/1488620065_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_c5e58900d0cc64c02c6b38e04618126d.jpg
ЛИПЕЦК, 25 мар – РИА Новости. Власти Липецкой области проведут капитальный ремонт в семи многоквартирных домах в Липецке и Ельце, в которых проживают более двух тысяч человек, сообщил глава региона Игорь Артамонов. По данным пресс-службы администрации Липецкой области, в перечень запланированных работ войдет установка автоматизированных тепловых пунктов, утепление фасада, замена электрооборудования и окон в подъездах.По предварительным подсчётам, общий размер годовой экономии расходов на оплату коммунальных услуг составит 4,5 миллиона рублей. В среднем жильцы одной будут экономить на отоплении около пяти тысяч рублей в год."Повышение энергоэффективности многоквартирных домов в Липецкой области постоянно находится в центре внимания органов власти. Вопросы сокращения платежей очень важны сегодня, и мы будем продолжать активно работать в этом направлении", - отметил губернатор.Он также сообщил, что сейчас в процессе подготовки еще одна заявка на софинансирование энергоэффективного капремонта, в которую включены десять многоквартирных домов.
https://ria.ru/20210323/vybrosy-1602495716.html
липецк
елец
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/148862/00/1488620065_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_dbdcd0732e05c08bbf105aa461a66516.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, жкх, липецк, елец
ЛИПЕЦК, 25 мар – РИА Новости
. Власти Липецкой области проведут капитальный ремонт в семи многоквартирных домах в Липецке и Ельце, в которых проживают более двух тысяч человек, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
"Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Липецкой области на получение финансовой поддержки для проведения энергоэффективного капитального ремонта семимногоквартирных домов в Липецке и Ельце. Общая стоимость энергоэффективного капремонта в этих домах составляет 12,8 миллионов рублей", – сказал Артамонов.
По данным пресс-службы администрации Липецкой области, в перечень запланированных работ войдет установка автоматизированных тепловых пунктов, утепление фасада, замена электрооборудования и окон в подъездах.
По предварительным подсчётам, общий размер годовой экономии расходов на оплату коммунальных услуг составит 4,5 миллиона рублей. В среднем жильцы одной будут экономить на отоплении около пяти тысяч рублей в год.
"Повышение энергоэффективности многоквартирных домов в Липецкой области постоянно находится в центре внимания органов власти. Вопросы сокращения платежей очень важны сегодня, и мы будем продолжать активно работать в этом направлении", - отметил губернатор.
Он также сообщил, что сейчас в процессе подготовки еще одна заявка на софинансирование энергоэффективного капремонта, в которую включены десять многоквартирных домов.