https://ria.ru/20210325/rektor-1602882992.html

Яковенко обсудит с компаниями саммит ООН по продовольственным системам

Яковенко обсудит с компаниями саммит ООН по продовольственным системам

Российский координатор подготовке к Саммиту ООН по продовольственным системам 2021 года, ректор Дипакадемии МИД РФ Александр Яковенко проведет встречу с... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T20:23

2021-03-25T20:23

2021-03-25T20:23

нью-йорк (город)

оон

александр яковенко

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Российский координатор подготовке к Саммиту ООН по продовольственным системам 2021 года, ректор Дипакадемии МИД РФ Александр Яковенко проведет встречу с заинтересованными российскими компаниями, сообщила Дипломатическая академия на своем сайте.Встреча состоится в районе 5-9 апреля, ее точная дата пока не назначена. В этой связи Дипакадемия приглашает к участию во встрече все российские компании, заинтересованные в том, чтобы их точка зрения и позиция была представлена на саммите.По сообщению Дипакадемии, в марте "завершается стартовый этап национального диалога по продовольственным системам". В ходе этого этапа министерства и ведомства РФ оценили ключевые аспекты, влияющие на стабильность продовольственных систем, прежде всего применительно к условиям России.На следующем этапе предлагается "синтезировать межведомственные позиционные подходы и идеи, обозначенные на начальном этапе диалога, а также обсудить возможные инициативы, которые российская сторона могла бы предложить в международную повестку дня предстоящего форума"."Конечной целью национального диалога является выработка позиции, с которой наша страна пойдёт на Саммит", - отметили в Дипакадемии.Саммит ООН по продовольственным системам запланирован на сентябрь в Нью-Йорке. Он проводится в рамках Десятилетия действий по достижению к 2030 году целей в области устойчивого развития (ЦУР). Он призван положить начало новым действиям по всем 17 ЦУР, достижение каждой из которых в определенной степени зависит от создания более надежных и справедливых продовольственных систем.Само понятие "продовольственные системы" означает совокупность видов деятельности, связанных с производством, переработкой, транспортировкой и потреблением пищевых продуктов. По мнению экспертов, состояние этих систем оказывает существенное воздействие на здоровье людей, окружающую среду, экономику и культуру. Однако пока еще слишком многие продовольственные системы в мире остаются хрупкими и уязвимыми, что ощутили на себе миллионы людей во время кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

https://ria.ru/20210309/prodovolstvie-1600413266.html

https://ria.ru/20210204/tseny-1596006335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нью-йорк (город), оон, александр яковенко