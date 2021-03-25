https://ria.ru/20210325/reabilitatsiya-1602812239.html

Минздрав оценил российские технологии реабилитации после COVID-19

Минздрав оценил российские технологии реабилитации после COVID-19

Российские технологии реабилитации после COVID-19 во многом превосходят западные, вопрос – в доступности и информированности граждан, заявил заместитель... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T14:44

2021-03-25T14:44

2021-03-25T14:44

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

павел пугачев

коронавирусы

здоровье - общество

пугачев

татьяна яковлева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599921999_0:93:3196:1891_1920x0_80_0_0_07a1c267ff69094bc20f6b14973cdabe.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российские технологии реабилитации после COVID-19 во многом превосходят западные, вопрос – в доступности и информированности граждан, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев."По реабилитации (после коронавируса - ред.), наши технологии ни в чем не уступают западным и во многом даже их превосходят. Вопрос только в доступности и информированности граждан о том, где какую помощь они могут получить", - рассказал Пугачев на пресс-конференции.Ранее замглавы ФМБА Татьяна Яковлева сообщила, что реабилитация настоятельно рекомендуется около 80% переболевших коронавирусом. Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава РФ Галина Иванова уточнила, что в реабилитации нуждаются все пациенты, перенесшие болезнь в тяжелой форме.Пугачев в свою очередь заверил, что все условия для организации реабилитации пациентов есть. По его словам, Минздрав РФ организует информирование о возможностях, связанных с реабилитацией после COVID-19, через портал госуслуг.

https://ria.ru/20210325/posledstviya-1602807089.html

https://ria.ru/20210305/koronavirus-1600031512.html

россия

пугачев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, павел пугачев, коронавирусы, здоровье - общество, пугачев, татьяна яковлева, общество