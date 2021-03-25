https://ria.ru/20210325/reabilitatsiya-1602812239.html
Минздрав оценил российские технологии реабилитации после COVID-19
Минздрав оценил российские технологии реабилитации после COVID-19
Российские технологии реабилитации после COVID-19 во многом превосходят западные, вопрос – в доступности и информированности граждан, заявил заместитель... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T14:44
2021-03-25T14:44
2021-03-25T14:44
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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павел пугачев
коронавирусы
здоровье - общество
пугачев
татьяна яковлева
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российские технологии реабилитации после COVID-19 во многом превосходят западные, вопрос – в доступности и информированности граждан, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев."По реабилитации (после коронавируса - ред.), наши технологии ни в чем не уступают западным и во многом даже их превосходят. Вопрос только в доступности и информированности граждан о том, где какую помощь они могут получить", - рассказал Пугачев на пресс-конференции.Ранее замглавы ФМБА Татьяна Яковлева сообщила, что реабилитация настоятельно рекомендуется около 80% переболевших коронавирусом. Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава РФ Галина Иванова уточнила, что в реабилитации нуждаются все пациенты, перенесшие болезнь в тяжелой форме.Пугачев в свою очередь заверил, что все условия для организации реабилитации пациентов есть. По его словам, Минздрав РФ организует информирование о возможностях, связанных с реабилитацией после COVID-19, через портал госуслуг.
https://ria.ru/20210325/posledstviya-1602807089.html
https://ria.ru/20210305/koronavirus-1600031512.html
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