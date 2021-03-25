https://ria.ru/20210325/reabilitatsiya-1602806642.html
В ФМБА рассказали о реабилитации после коронавируса
В ФМБА рассказали о реабилитации после коронавируса
Порядка 80% переболевших коронавирусом подлежат обязательной реабилитации, сообщила заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T14:14
2021-03-25T14:14
2021-03-25T14:14
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
татьяна яковлева
общество
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Порядка 80% переболевших коронавирусом подлежат обязательной реабилитации, сообщила заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства Татьяна Яковлева."80% всех переболевших, они просто подлежат обязательной реабилитации после COVID", - рассказала Яковлева на пресс-конференции.В первую очередь, по словам специалиста, 40-45% переболевших имеют осложнения со стороны бронхолегочной системы. На втором месте стоит кардиология, на третьем - гастроэнтерология. У многих отмечается также нарушение сна, слабость, депрессия."Больной не может социализироваться, он тревожен.... До шести месяцев идет реабилитация, если не заниматься больным. А если заниматься, можно сократить до двух месяцев", - добавила Яковлева.Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава РФ Галина Иванова, в свою очередь, уточнила, что в реабилитации нуждаются 100% пациентов, перенесших коронавирус в тяжелой форме."70% - те, которые перенесли в среднетяжелой форме, и где-то около 25-40% перенесших коронавирусную инфекцию в легкой форме", - отметила она.
https://ria.ru/20210317/sanatorii-1601604816.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), татьяна яковлева, общество
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости.
Порядка 80% переболевших коронавирусом
подлежат обязательной реабилитации, сообщила заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства Татьяна Яковлева
.
"80% всех переболевших, они просто подлежат обязательной реабилитации после COVID", - рассказала Яковлева на пресс-конференции.
В первую очередь, по словам специалиста, 40-45% переболевших имеют осложнения со стороны бронхолегочной системы. На втором месте стоит кардиология, на третьем - гастроэнтерология. У многих отмечается также нарушение сна, слабость, депрессия.
"Больной не может социализироваться, он тревожен.... До шести месяцев идет реабилитация, если не заниматься больным. А если заниматься, можно сократить до двух месяцев", - добавила Яковлева.
Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава РФ Галина Иванова, в свою очередь, уточнила, что в реабилитации нуждаются 100% пациентов, перенесших коронавирус в тяжелой форме.
"70% - те, которые перенесли в среднетяжелой форме, и где-то около 25-40% перенесших коронавирусную инфекцию в легкой форме", - отметила она.