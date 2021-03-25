Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210325/raketa-1602738329.html
Южная Корея сообщила о пуске КНДР не менее одного снаряда
Южная Корея сообщила о пуске КНДР не менее одного снаряда
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил о пуске КНДР не менее одного снаряда в сторону Японского моря, тип снаряда пока не уточняется,... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T02:04
2021-03-25T02:04
южная корея
кндр (северная корея)
япония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602583343_0:118:3431:2047_1920x0_80_0_0_ef6dbe79a294d14c4e11465035f6f06d.jpg
ТОКИО, 25 мар - РИА Новости. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил о пуске КНДР не менее одного снаряда в сторону Японского моря, тип снаряда пока не уточняется, сообщает агентство Ренхап.Ранее в четверг о пуске, предположительно, баллистической ракеты заявили японские военные. По их данным, она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.В случае, если пуск баллистической ракеты будет официально подтвержден, он станет первым подобным пуском в этом году и вторым ракетным пуском в целом. Предыдущие пуски были произведены КНДР 21 марта. Тогда в сторону Желтого моря КНДР из провинции Пхёнан-Намдо были выпущены две крылатые ракеты.Тогда южнокорейские военные пояснили, что пуск крылатых ракет не является нарушением резолюции СБ ООН, они полетели на малой высоте на небольшую дальность и с временной разницей между пусками.
https://ria.ru/20210318/blinken-1601754360.html
южная корея
кндр (северная корея)
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602583343_344:0:3073:2047_1920x0_80_0_0_d631d1d002e9ed5a9710faffd28996bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
южная корея, кндр (северная корея), япония, в мире

Южная Корея сообщила о пуске КНДР не менее одного снаряда

02:04 25.03.2021
 
© AP Photo / Lee Jin-manТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© AP Photo / Lee Jin-man
Читать ria.ru в
ТОКИО, 25 мар - РИА Новости. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил о пуске КНДР не менее одного снаряда в сторону Японского моря, тип снаряда пока не уточняется, сообщает агентство Ренхап.
Ранее в четверг о пуске, предположительно, баллистической ракеты заявили японские военные. По их данным, она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.
В случае, если пуск баллистической ракеты будет официально подтвержден, он станет первым подобным пуском в этом году и вторым ракетным пуском в целом. Предыдущие пуски были произведены КНДР 21 марта. Тогда в сторону Желтого моря КНДР из провинции Пхёнан-Намдо были выпущены две крылатые ракеты.
Тогда южнокорейские военные пояснили, что пуск крылатых ракет не является нарушением резолюции СБ ООН, они полетели на малой высоте на небольшую дальность и с временной разницей между пусками.
Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 09:26
В США выразили надежду, что Китай поможет в вопросе денуклеаризации КНДР
 
Южная КореяКНДР (Северная Корея)ЯпонияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03Россияне назвали главные сложности при продаже автомобиля
04:59Депутат оценил планы убрать Хабаровск с пятитысячной купюры
04:52В Киеве заявили об угрозе экономической катастрофы из-за конфликта с КНР
04:52В Госдуме призвали Евросоюз прекратить "вопль" по земле в Крыму
04:30Шигирский идол, найденный в России, оказался древнее Стоунхенджа
04:24Китайцы оценили заявление Лаврова, сделанное во время визита в КНР
04:19Вильфанд предупредил москвичей о трех солнечных днях до конца недели
04:13Генпрокуратура описала среднестатистического преступника
04:09Возможно ли двойное заражение COVID-19?
03:47Вильфанд рассказал о наступлении синоптического сезона весны в России
03:15Источник: новый российский мини-"Буран" будет беспилотным
03:10МВД предложило ужесточить наказание за пьяную езду
03:06США нарастили импорт нефти и нефтепродуктов из России до рекорда
02:58"Ъ": Роскомнадзор хочет запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях
02:26CNN сообщил о пуске КНДР двух баллистических ракет
02:17Специалист объяснил, как правильно закрыть приложения в смартфоне
02:10Пушков рассказал, чего следует бояться американцам
02:08Врач назвал срок годности антисептика
02:05Вильфанд рассказал о температурной "уравниловке" в Европейской России
02:04Южная Корея сообщила о пуске КНДР не менее одного снаряда
Лента новостейМолния