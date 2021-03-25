https://ria.ru/20210325/raketa-1602738329.html

Южная Корея сообщила о пуске КНДР не менее одного снаряда

Южная Корея сообщила о пуске КНДР не менее одного снаряда

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил о пуске КНДР не менее одного снаряда в сторону Японского моря, тип снаряда пока не уточняется,... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T02:04

2021-03-25T02:04

2021-03-25T02:04

южная корея

кндр (северная корея)

япония

в мире

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ТОКИО, 25 мар - РИА Новости. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил о пуске КНДР не менее одного снаряда в сторону Японского моря, тип снаряда пока не уточняется, сообщает агентство Ренхап.Ранее в четверг о пуске, предположительно, баллистической ракеты заявили японские военные. По их данным, она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.В случае, если пуск баллистической ракеты будет официально подтвержден, он станет первым подобным пуском в этом году и вторым ракетным пуском в целом. Предыдущие пуски были произведены КНДР 21 марта. Тогда в сторону Желтого моря КНДР из провинции Пхёнан-Намдо были выпущены две крылатые ракеты.Тогда южнокорейские военные пояснили, что пуск крылатых ракет не является нарушением резолюции СБ ООН, они полетели на малой высоте на небольшую дальность и с временной разницей между пусками.

https://ria.ru/20210318/blinken-1601754360.html

южная корея

кндр (северная корея)

япония

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южная корея, кндр (северная корея), япония, в мире