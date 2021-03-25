https://ria.ru/20210325/rabstvo-1602433241.html

Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли

Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли

Ежегодно 25 марта отмечается Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T01:12

2021-03-25T01:12

2021-03-25T01:12

международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли

южная америка

африка

европа

северная америка

сша

справки

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Ежегодно 25 марта отмечается Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2007 года в ознаменование памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли. Этот день предоставляет возможность не только задуматься о жестоких страданиях жертв рабства, но и содействовать повышению уровня информированности об опасности расизма и предрассудков.Рабство и работорговля находятся в числе грубейших нарушений прав человека в истории человечества. Трансатлантическая работорговля является в истории рабства явлением исключительным в своем роде, по причине своей продолжительности (400 лет), масштабов и его легитимизации, в том числе по законам того времени.Трансатлантическая работорговля представляла собой крупнейший в истории акт депортации. Продолжавшаяся с XVI по XIX века, работорговля охватывала несколько регионов и континентов: Африку, Северную и Южную Америку, Европу и Карибский регион – и заключалась в продаже и эксплуатации европейцами миллионов африканцев.За четыре столетия более 18 миллионов человек были насильственно вывезены из Африки.На каждого пересекавшего Атлантический океан европейца приходилось четыре африканца.Наиболее интенсивно происходило перемещение африканцев в направлении Америки – около 96% пленных африканцев прибыли в порты Южной Америки или Карибских островов на переполненных "невольничьих кораблях".Корабли, груженые товарами: такими, как ружья, спиртные напитки и лошади – отправлялись из европейских портов к берегам Западной Африки, где товары обменивались на обращенных в рабство африканцев. Рабами становились либо захваченные в плен члены враждебных племен, либо жертвы процветавшего местного бизнеса, построенного на поимке и продаже рабов.Перегруженные африканскими рабами суда отправлялись затем в свой "cрединный переход" через океан, в американские и европейские колонии в Карибском регионе и Южной Америке. Для того, чтобы вместить как можно больше рабов, на судах нередко демонтировались элементарные удобства. По оценкам, из-за тесноты и антисанитарных условий во время этого плавания умирал каждый шестой из рабов. На кораблях, где происходили вспышки болезней или восстание, потери могли достигать 50%.Выжившие рабы продавались, после чего корабли возвращались в Европу с грузом товаров, произведенными рабским трудом, такими как сахар, табак, хлопок, ром и кофе. Тысячи из тех, кто пережил ужасы "срединного пути", позже погибли в результате жестокого и бесчеловечного отношения и от ужасных условий, в которых они вынуждены были жить на плантациях. Согласно оценкам, около 15 миллионов мужчин, женщин и детей стали жертвами трансатлантической работорговли.К концу XVIII века в США и Великобритании, а также в других странах Европы, усилилось моральное и политическое неприятие работорговли.Сами рабы также восставали против своих угнетателей, наиболее известным из таких восстаний является революция на Гаити (1791-1804), в ходе которой восставшие рабы убили свыше тысячи белых плантаторов, в ответ плантаторы казнили 10 тысяч рабов. Это событие ознаменовало собой важный переломный момент для всего института работорговли, поскольку колониальные державы начали осознавать опасность, которую несут подобные восстания в политическом и военном отношениях.В начале марта 1807 года президент США Томас Джефферсон подписал закон, отменявший работорговлю. Чуть позже в этом же месяце парламент Великобритании запретил работорговлю на всей территории Британской империи. В последующие годы другие европейские страны последовали примеру США и Великобритании и приняли законы, запрещавшие рабство. Однако лишь спустя 80 лет, после того как Куба и Бразилия отменили рабство в 1886 и 1888 годах соответственно, с трансатлантической работорговлей было покончено. В 2007 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла решение возвести постоянный мемориал на территории Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, чтобы почтить память жертв рабства и трансатлантической работорговли. В 2011 году Комитет по созданию постоянного мемориала совместно с ЮНЕСКО объявил конкурс на лучший проект. Проект "Ковчег возвращения", созданный Родни Леоном, американским архитектором гаитянского происхождения, был выбран среди 310 работ из 83 стран.Мемориал был открыт в марте 2015 года. Внутри мемориала посетители могут изучить его три основных элемента: трехмерную карту, на которую нанесены маршруты работорговли; человеческую фигуру в полный рост на фоне изображений внутренней части корабля, напоминающую о тяжелых условиях миллионов африканцев во время их транспортировки; углубление в форме треугольника, где посетители могут почтить память погибших. В 2021 году Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли будет посвящен теме "Покончить с наследием расизма: глобальный императив справедливости". Тема Дня отражает глобальное движение за то, чтобы покончить с несправедливостью, корни которой уходят в работорговлю. В ООН отмечают, что женщины, мужчины и дети африканского происхождения, предки которых подверглись порабощению, все еще страдают от жесткой системной дискриминации, непропорционального уровня бедности и других серьезных нарушений прав человека и несправедливости. Эксперты ООН отмечают, что пандемия COVID-19 обнажила укоренившуюся расовую дискриминацию. Социально-экономические последствия пандемии в наибольшей степени отразились на уязвимых слоях населения. Среди них – коренные народы, лица африканского происхождения и люди, принадлежащие к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, которые систематически подвергаются расовой дискриминации и страдают от укоренившегося расизма. Представители групп, сталкивающихся с расовой дискриминацией, как правило, работают в неформальном секторе, многие живут в бедности и в случае потери работы не получают никакой социальной поддержки. Дети из таких семей в период пандемии не смогли продолжить учебу из дома, поскольку у них нет доступа к интернету. В Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли проводятся различные просветительские мероприятия с целью с целью разъяснения будущим поколениям причин, последствий и уроков трансатлантической работорговли, а также опасностей, которыми чреваты расизм и предрассудки.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

южная америка

африка

европа

северная америка

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, южная америка, африка, европа, северная америка, сша, справки