https://ria.ru/20210325/protesty-1602733925.html

Белорусская оппозиция планирует возобновить незаконные акции протеста

Белорусская оппозиция планирует возобновить незаконные акции протеста

Оппозиция Белоруссии после более чем трех месяцев перерыва рассчитывает возобновить незаконные акции протеста и приурочить их старт ко "Дню воли", а... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T00:48

2021-03-25T00:48

2021-03-25T00:49

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Оппозиция Белоруссии после более чем трех месяцев перерыва рассчитывает возобновить незаконные акции протеста и приурочить их старт ко "Дню воли", а правоохранительные органы республики пообещали дать жесткий ответ на действия участников несанкционированных властями мероприятий и попытки дестабилизации."День воли" по случаю очередной годовщины основания Белорусской народной республики оппозиция ежегодно отмечает 25 марта. БНР была провозглашена в ночь на 25 марта 1918 года в условиях немецкой оккупации. В 1919 году в стране была установлена советская власть, а правительство БНР было вынуждено эмигрировать.Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская, которая проживает в Литве и является в Белоруссии фигурантом уголовных дел, обозначала именно эту дату для начала "весенней активности" протестующих. Тихановская уверена, что протесты в стране "не стухли", и призывает граждан выходить на улицы. Кроме того, офис Тихановской сообщал, что предлагал диаспорам и международным партнерам отметить 25 марта акциями солидарности с Белоруссией.Несколько оппозиционных движений и партий ранее подавали заявку в мэрию Минска на проведение официального мероприятия по случаю "Дня воли" в виде митинга, шествия и концерта. Однако разрешения от Мингорисполкома они так и не получили, что было аргументировано ситуацией с COVID-19 и отсутствием у организаторов договора с милицией об охране общественного порядка.Таким образом, если какие-либо массовые мероприятия оппозиции 25-27 марта все же состоятся, они будут считаться незаконными, а их участники понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством Белоруссии.При этом с 1 марта в республике начал действовать новый Кодекс об административных правонарушениях, который в значительной мере ужесточает наказание за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.Отныне нарушение порядка проведения собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования, а также публичные призывы к их организации или проведению повлекут штраф в размере до 100 базовых величин (более 1,1 тысячи долларов), общественные работы или административный арест. Ранее за аналогичные нарушения можно было получить предупреждение, штраф до 30 базовых величин (около 330 долларов) или административный арест. За повторные грубые правонарушения в течение года в Белоруссии увеличены сроки административного ареста с 15 до 30 суток.Кроме того, ужесточена ответственность за оскорбление должностных лиц, неповиновение их требованиям, использование и изготовление запрещенных флагов, плакатов, символов, различных эмблем, блокирование дорог и создание аварийной обстановки.Силовики: действия выработаныНа фоне подготовки оппозиции к празднованию "Дня воли" глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявлял, что спецслужбы располагают данными о планах по дестабилизации в стране в период 25-27 марта. Тертель отмечал, что получена информация о трех сценариях акций протеста в Минске в этот период, в том числе с нанесением увечий гражданам и столкновениями с правоохранителями. По данным председателя КГБ, сценарии по дестабилизации разрабатываются за рубежом, а причастны к ним оппозиционеры, которые ранее покинули республику. При этом Тертель особо подчеркивал, что любые попытки дестабилизации будут жестко пресекаться.В целом, представители МВД и милиции за последнее время неоднократно призывали граждан отказаться от участия в несанкционированных массовых мероприятиях.Так, командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба заявлял, что акции "однозначно противозаконны, противоправны". "Еще раз хочу сказать, что подразделения готовы к выполнению задач любого рода, связанных с защитой конституционного строя, с защитой и охраной общественного порядка. И мы выполним поставленные задачи", - говорил Балаба.Замминистра внутренних дел – командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков со своей стороны отмечал, что правоохранители знают, как бороться с протестующими. "Надо активно и буквально с первых минут приступать к тем действиям, которые нами выработаны. И мы быстро разберемся", - предупреждал он.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская, которая после выборов постоянно проживает в ЕС, Минском объявлена в розыск.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину. Кроме того, официальные лица отмечали, что заинтересованным силам не удалось реализовать в Белоруссии сценарий "цветной революции".

https://ria.ru/20210324/protesty-1602582753.html

https://ria.ru/20210323/lukashenko-1602476608.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210323/belorussiya-1602465631.html

https://ria.ru/20210322/uvolneniya-1602406065.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, в мире