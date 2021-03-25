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Корпорация МСП профинансирует проект визуализации строящихся объектов
Корпорация МСП профинансирует проект визуализации строящихся объектов
Корпорация МСП обеспечит финансирование на 160 миллионов рублей разработок, которые позволят визуализировать строящиеся объекты в реальной обстановке, сообщили... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T12:44
2021-03-25T12:44
корпорация мсп
экономика
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Корпорация МСП обеспечит финансирование на 160 миллионов рублей разработок, которые позволят визуализировать строящиеся объекты в реальной обстановке, сообщили РИА Новости в компании."Корпорация МСП через дочернюю УК "МИР" финансирует IT-проект визуализации строящихся объектов. Уже состоялся первый раунд инвестиций. Общая сумма финансирования в течение ближайших 1,5-2 лет составит 160 миллионов рублей", - сообщила корпорация.Новую версию устройства для визуализации цифровых объектов представила российская компания "БРИО МРС". Оно должно позволить проектировать строительство разных объектов без пространственных нарушений и минимизировать ошибки. Также новое устройство получило высокую степень защиты от грязи и работает при экстремальных температурах. Как отметили в корпорации, аналогичных разработок в мире пока нет."Для компании было важно получить деньги в сжатые сроки с минимальным обеспечением. Оптимальным вариантом в такой ситуации является инвестиционный заем УК "МИР", - прокомментировал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Также в корпорации напомнили, что согласно правительственному постановлению с 1 января 2022 года ведение информационной модели в капитальном строительстве становится обязательным для всех объектов госзаказа. Речь идет как о федеральных, так и о муниципальных постройках, вне зависимости от их стоимости. И именно для этих целей послужит разработка "БРИО МРС".
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корпорация мсп, экономика

Корпорация МСП профинансирует проект визуализации строящихся объектов

12:44 25.03.2021
 
© Фото : Корпорация МСП Баннеры МСП банка
 Баннеры МСП банка - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© Фото : Корпорация МСП
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Корпорация МСП обеспечит финансирование на 160 миллионов рублей разработок, которые позволят визуализировать строящиеся объекты в реальной обстановке, сообщили РИА Новости в компании.
"Корпорация МСП через дочернюю УК "МИР" финансирует IT-проект визуализации строящихся объектов. Уже состоялся первый раунд инвестиций. Общая сумма финансирования в течение ближайших 1,5-2 лет составит 160 миллионов рублей", - сообщила корпорация.
Новую версию устройства для визуализации цифровых объектов представила российская компания "БРИО МРС". Оно должно позволить проектировать строительство разных объектов без пространственных нарушений и минимизировать ошибки. Также новое устройство получило высокую степень защиты от грязи и работает при экстремальных температурах. Как отметили в корпорации, аналогичных разработок в мире пока нет.
"Для компании было важно получить деньги в сжатые сроки с минимальным обеспечением. Оптимальным вариантом в такой ситуации является инвестиционный заем УК "МИР", - прокомментировал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Также в корпорации напомнили, что согласно правительственному постановлению с 1 января 2022 года ведение информационной модели в капитальном строительстве становится обязательным для всех объектов госзаказа. Речь идет как о федеральных, так и о муниципальных постройках, вне зависимости от их стоимости. И именно для этих целей послужит разработка "БРИО МРС".
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