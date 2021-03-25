https://ria.ru/20210325/proekt-1602789845.html

Корпорация МСП профинансирует проект визуализации строящихся объектов

Корпорация МСП профинансирует проект визуализации строящихся объектов

Корпорация МСП обеспечит финансирование на 160 миллионов рублей разработок, которые позволят визуализировать строящиеся объекты в реальной обстановке, сообщили... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T12:44

2021-03-25T12:44

2021-03-25T12:44

корпорация мсп

экономика

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Корпорация МСП обеспечит финансирование на 160 миллионов рублей разработок, которые позволят визуализировать строящиеся объекты в реальной обстановке, сообщили РИА Новости в компании."Корпорация МСП через дочернюю УК "МИР" финансирует IT-проект визуализации строящихся объектов. Уже состоялся первый раунд инвестиций. Общая сумма финансирования в течение ближайших 1,5-2 лет составит 160 миллионов рублей", - сообщила корпорация.Новую версию устройства для визуализации цифровых объектов представила российская компания "БРИО МРС". Оно должно позволить проектировать строительство разных объектов без пространственных нарушений и минимизировать ошибки. Также новое устройство получило высокую степень защиты от грязи и работает при экстремальных температурах. Как отметили в корпорации, аналогичных разработок в мире пока нет."Для компании было важно получить деньги в сжатые сроки с минимальным обеспечением. Оптимальным вариантом в такой ситуации является инвестиционный заем УК "МИР", - прокомментировал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Также в корпорации напомнили, что согласно правительственному постановлению с 1 января 2022 года ведение информационной модели в капитальном строительстве становится обязательным для всех объектов госзаказа. Речь идет как о федеральных, так и о муниципальных постройках, вне зависимости от их стоимости. И именно для этих целей послужит разработка "БРИО МРС".

https://ria.ru/20201203/kredit-1587540370.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, экономика