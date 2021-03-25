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Родители трех детей, погибших при пожаре в Новосибирске, пойдут под суд
Родители трех детей, погибших при пожаре в Новосибирске, пойдут под суд
Родители трех детей, погибших при пожаре в непригодном для жизни деревянном строении в Новосибирске в 2020 году, пойдут под суд, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T09:50
2021-03-25T09:50
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
красноярский край
новосибирская область
происшествия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Родители трех детей, погибших при пожаре в непригодном для жизни деревянном строении в Новосибирске в 2020 году, пойдут под суд, сообщается на сайте СК РФ.Пожар на окраине Новосибирска в приспособленной под жилье дощатой постройке произошел в середине октября, погибли трое детей 2013, 2015 и 2017 годов рождения. Впоследствии их родителей задержали по делу о причинении смерти по неосторожности."Следственными органами СК РФ по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины и его 35-летней супруги, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.По версии следствия, приехав из Красноярского края в Новосибирск на заработки, обвиняемые стали жить с тремя детьми в непригодном для постоянного проживания деревянном строении на улице Кедровая СНТ "Елочка-2" Криводановского сельсовета. Мать 15 октября затопила печь, не зафиксировала ее дверку, и направилась к мужу в рядом строящийся дом, оставив детей одних."Произошел пожар, после тушения которого в деревянном строении были обнаружены тела троих детей. При этом обвиняемые, увидев пожар и достоверно понимая, что дети погибли, но опасаясь уголовной ответственности, не приняли мер к тушению пожара и с места преступления скрылись", - заявили в СК.Им грозит до четырех лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210323/pozhar-1602417072.html
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следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, красноярский край, новосибирская область, происшествия

Родители трех детей, погибших при пожаре в Новосибирске, пойдут под суд

09:50 25.03.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Родители трех детей, погибших при пожаре в непригодном для жизни деревянном строении в Новосибирске в 2020 году, пойдут под суд, сообщается на сайте СК РФ.
Пожар на окраине Новосибирска в приспособленной под жилье дощатой постройке произошел в середине октября, погибли трое детей 2013, 2015 и 2017 годов рождения. Впоследствии их родителей задержали по делу о причинении смерти по неосторожности.
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"Следственными органами СК РФ по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины и его 35-летней супруги, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, приехав из Красноярского края в Новосибирск на заработки, обвиняемые стали жить с тремя детьми в непригодном для постоянного проживания деревянном строении на улице Кедровая СНТ "Елочка-2" Криводановского сельсовета. Мать 15 октября затопила печь, не зафиксировала ее дверку, и направилась к мужу в рядом строящийся дом, оставив детей одних.
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"Произошел пожар, после тушения которого в деревянном строении были обнаружены тела троих детей. При этом обвиняемые, увидев пожар и достоверно понимая, что дети погибли, но опасаясь уголовной ответственности, не приняли мер к тушению пожара и с места преступления скрылись", - заявили в СК.
Им грозит до четырех лет лишения свободы.
 
Следственный комитет России (СК РФ)НовосибирскКрасноярский крайНовосибирская областьПроисшествия
 
 
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