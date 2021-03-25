https://ria.ru/20210325/pozhar-1602754623.html

Родители трех детей, погибших при пожаре в Новосибирске, пойдут под суд

Родители трех детей, погибших при пожаре в Новосибирске, пойдут под суд

Родители трех детей, погибших при пожаре в непригодном для жизни деревянном строении в Новосибирске в 2020 году, пойдут под суд, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T09:50

2021-03-25T09:50

2021-03-25T09:50

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

красноярский край

новосибирская область

происшествия

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Родители трех детей, погибших при пожаре в непригодном для жизни деревянном строении в Новосибирске в 2020 году, пойдут под суд, сообщается на сайте СК РФ.Пожар на окраине Новосибирска в приспособленной под жилье дощатой постройке произошел в середине октября, погибли трое детей 2013, 2015 и 2017 годов рождения. Впоследствии их родителей задержали по делу о причинении смерти по неосторожности."Следственными органами СК РФ по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины и его 35-летней супруги, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.По версии следствия, приехав из Красноярского края в Новосибирск на заработки, обвиняемые стали жить с тремя детьми в непригодном для постоянного проживания деревянном строении на улице Кедровая СНТ "Елочка-2" Криводановского сельсовета. Мать 15 октября затопила печь, не зафиксировала ее дверку, и направилась к мужу в рядом строящийся дом, оставив детей одних."Произошел пожар, после тушения которого в деревянном строении были обнаружены тела троих детей. При этом обвиняемые, увидев пожар и достоверно понимая, что дети погибли, но опасаясь уголовной ответственности, не приняли мер к тушению пожара и с места преступления скрылись", - заявили в СК.Им грозит до четырех лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210323/pozhar-1602417072.html

https://ria.ru/20210322/pozhar-1602261673.html

новосибирск

красноярский край

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, красноярский край, новосибирская область, происшествия