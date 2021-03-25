https://ria.ru/20210325/pokazateli-1602879812.html

Астанин: НКЦ демонстрирует рост показателей в условиях пандемии

Астанин: НКЦ демонстрирует рост показателей в условиях пандемии

Объем сделок в клиринге за год достиг 893 триллионов рублей, что на 23% выше аналогичного показателя 2019 года, а объем обеспечения в денежных средствах и... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T20:03

2021-03-25T20:03

2021-03-25T20:03

московская биржа

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/49745/66/497456647_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_0640a35a1dcfdf0d1dc01594e7af67b7.jpg

МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Объем сделок в клиринге за год достиг 893 триллионов рублей, что на 23% выше аналогичного показателя 2019 года, а объем обеспечения в денежных средствах и ценных бумагах находится на уровне 17 триллионов рублей, показав за прошедший год рост на 34%, сообщил председатель правления Национального клирингового центра Эдди Астанин.Он отметил, что высокие производственные результаты НКЦ "свидетельствуют о востребованности сервисов НКЦ и Группы Московская биржа, в целом, и конкурентоспособности российской инфраструктуры финансового рынка, в частности.Как считает генеральный секретарь Европейской ассоциации клиринговых домов-центральных контрагентов (EACH) Рафаел Плата, все европейские центральные контрагенты, в том числе, и НКЦ, продемонстрировали устойчивость и надежность в обеспечении стабильности на финансовых рынках."Год спустя с начала пандемии мы можем подтвердить, что, несмотря на серьезное влияние последствий COVID-19 на финансовые рынки, на которых периодами возникала беспрецедентная волатильность, европейские центральные контрагенты надежно выполняют свои функции в кризисных ситуациях, во многом благодаря особой осторожности и консервативной системе маржирования", - прокомментировал Плата РИА Новости.

https://ria.ru/20200508/1571152373.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская биржа, экономика