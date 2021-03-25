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Астанин: НКЦ демонстрирует рост показателей в условиях пандемии
Астанин: НКЦ демонстрирует рост показателей в условиях пандемии
Объем сделок в клиринге за год достиг 893 триллионов рублей, что на 23% выше аналогичного показателя 2019 года, а объем обеспечения в денежных средствах и... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T20:03
2021-03-25T20:03
московская биржа
экономика
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Объем сделок в клиринге за год достиг 893 триллионов рублей, что на 23% выше аналогичного показателя 2019 года, а объем обеспечения в денежных средствах и ценных бумагах находится на уровне 17 триллионов рублей, показав за прошедший год рост на 34%, сообщил председатель правления Национального клирингового центра Эдди Астанин.Он отметил, что высокие производственные результаты НКЦ "свидетельствуют о востребованности сервисов НКЦ и Группы Московская биржа, в целом, и конкурентоспособности российской инфраструктуры финансового рынка, в частности.Как считает генеральный секретарь Европейской ассоциации клиринговых домов-центральных контрагентов (EACH) Рафаел Плата, все европейские центральные контрагенты, в том числе, и НКЦ, продемонстрировали устойчивость и надежность в обеспечении стабильности на финансовых рынках."Год спустя с начала пандемии мы можем подтвердить, что, несмотря на серьезное влияние последствий COVID-19 на финансовые рынки, на которых периодами возникала беспрецедентная волатильность, европейские центральные контрагенты надежно выполняют свои функции в кризисных ситуациях, во многом благодаря особой осторожности и консервативной системе маржирования", - прокомментировал Плата РИА Новости.
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московская биржа, экономика

Астанин: НКЦ демонстрирует рост показателей в условиях пандемии

20:03 25.03.2021
 
© РИА НовостиДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Объем сделок в клиринге за год достиг 893 триллионов рублей, что на 23% выше аналогичного показателя 2019 года, а объем обеспечения в денежных средствах и ценных бумагах находится на уровне 17 триллионов рублей, показав за прошедший год рост на 34%, сообщил председатель правления Национального клирингового центра Эдди Астанин.
"В условиях пандемии НКЦ столкнулся с рядом необычных вызовов, связанных, прежде всего, с последствиями глобальной пандемии и, как следствие, с высокой волатильностью на мировых и локальных рынках. Мы рассматриваем результаты функционирования НКЦ как системно-значимой инфраструктуры и центрального контрагента в таких условиях как уникальный опыт, обогативший наши знания и технологии, прежде всего, с точки зрения развития риск-менеджмента и клиринга", - сказал Астанин РИА Новости.
Он отметил, что высокие производственные результаты НКЦ "свидетельствуют о востребованности сервисов НКЦ и Группы Московская биржа, в целом, и конкурентоспособности российской инфраструктуры финансового рынка, в частности.
Как считает генеральный секретарь Европейской ассоциации клиринговых домов-центральных контрагентов (EACH) Рафаел Плата, все европейские центральные контрагенты, в том числе, и НКЦ, продемонстрировали устойчивость и надежность в обеспечении стабильности на финансовых рынках.
"Год спустя с начала пандемии мы можем подтвердить, что, несмотря на серьезное влияние последствий COVID-19 на финансовые рынки, на которых периодами возникала беспрецедентная волатильность, европейские центральные контрагенты надежно выполняют свои функции в кризисных ситуациях, во многом благодаря особой осторожности и консервативной системе маржирования", - прокомментировал Плата РИА Новости.
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