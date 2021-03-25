https://ria.ru/20210325/pogoda-1602829566.html
Четверг может стать самым теплым днем марта в Москве
Четверг может стать самым теплым днем марта в Москве
Четверг, 25 марта, может стать самым теплым днем марта в Москве, температура достигла плюс 10,7 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T16:14
2021-03-25T16:14
2021-03-25T16:41
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Четверг, 25 марта, может стать самым теплым днем марта в Москве, температура достигла плюс 10,7 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."На 15 часов - плюс 10,7 градуса, это будет самый теплый день этого месяца, по всей видимости", - рассказал Тишковец.
https://ria.ru/20210323/pogoda-1602501053.html
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