https://ria.ru/20210325/pogoda-1602829566.html

Четверг может стать самым теплым днем марта в Москве

Четверг может стать самым теплым днем марта в Москве

Четверг, 25 марта, может стать самым теплым днем марта в Москве, температура достигла плюс 10,7 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T16:14

2021-03-25T16:14

2021-03-25T16:41

погода

москва

общество

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Четверг, 25 марта, может стать самым теплым днем марта в Москве, температура достигла плюс 10,7 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."На 15 часов - плюс 10,7 градуса, это будет самый теплый день этого месяца, по всей видимости", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20210323/pogoda-1602501053.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва, общество