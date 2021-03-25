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Четверг может стать самым теплым днем марта в Москве
Четверг может стать самым теплым днем марта в Москве
Четверг, 25 марта, может стать самым теплым днем марта в Москве, температура достигла плюс 10,7 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T16:14
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погода
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общество
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Четверг, 25 марта, может стать самым теплым днем марта в Москве, температура достигла плюс 10,7 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."На 15 часов - плюс 10,7 градуса, это будет самый теплый день этого месяца, по всей видимости", - рассказал Тишковец.
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погода, москва, общество

Четверг может стать самым теплым днем марта в Москве

16:14 25.03.2021 (обновлено: 16:41 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковЛюди на Якиманской набережной в Москве
Люди на Якиманской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Четверг, 25 марта, может стать самым теплым днем марта в Москве, температура достигла плюс 10,7 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"На 15 часов - плюс 10,7 градуса, это будет самый теплый день этого месяца, по всей видимости", - рассказал Тишковец.
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