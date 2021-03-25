https://ria.ru/20210325/pogoda-1602746701.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Теплая весенняя погода с переменной облачностью, без осадков ожидает москвичей в четверг, температура воздуха в столице будет до плюс 10 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T08:08

2021-03-25T08:08

2021-03-25T08:08

погода

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Теплая весенняя погода с переменной облачностью, без осадков ожидает москвичей в четверг, температура воздуха в столице будет до плюс 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец, отметив, что можно переходить на более весенний гардероб."Сохранится переменная облачность, осадки исключены. В Москве сегодня воздух впервые прогреется до плюс 8-10 градусов. А в Подмосковье 6-11 тепла, что на 5-7 градусов выше положенного по климатической норме. Так что сегодня уже начнет припекать на солнце, и уже пора вносить корректировки в свой гардероб", - сказал Тишковец.Синоптик добавил, что ветер юго-западный 1-6 метров в секунду.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы.

https://ria.ru/20210323/pogoda-1602501053.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество