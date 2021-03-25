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Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Теплая весенняя погода с переменной облачностью, без осадков ожидает москвичей в четверг, температура воздуха в столице будет до плюс 10 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T08:08
2021-03-25T08:08
погода
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Теплая весенняя погода с переменной облачностью, без осадков ожидает москвичей в четверг, температура воздуха в столице будет до плюс 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец, отметив, что можно переходить на более весенний гардероб."Сохранится переменная облачность, осадки исключены. В Москве сегодня воздух впервые прогреется до плюс 8-10 градусов. А в Подмосковье 6-11 тепла, что на 5-7 градусов выше положенного по климатической норме. Так что сегодня уже начнет припекать на солнце, и уже пора вносить корректировки в свой гардероб", - сказал Тишковец.Синоптик добавил, что ветер юго-западный 1-6 метров в секунду.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы.
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погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

08:08 25.03.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГолубь на кормушке для птиц в парке Дружбы в Москве
Голубь на кормушке для птиц в парке Дружбы в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Теплая весенняя погода с переменной облачностью, без осадков ожидает москвичей в четверг, температура воздуха в столице будет до плюс 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец, отметив, что можно переходить на более весенний гардероб.
"Сохранится переменная облачность, осадки исключены. В Москве сегодня воздух впервые прогреется до плюс 8-10 градусов. А в Подмосковье 6-11 тепла, что на 5-7 градусов выше положенного по климатической норме. Так что сегодня уже начнет припекать на солнце, и уже пора вносить корректировки в свой гардероб", - сказал Тишковец.
Синоптик добавил, что ветер юго-западный 1-6 метров в секунду.
Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы.
Пожилой мужчина на остановке бесплатных автобусов КМ у станции метро Беляево - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
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ПогодаЕвгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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