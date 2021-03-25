https://ria.ru/20210325/pogoda-1602738496.html
Вильфанд рассказал о температурной "уравниловке" в Европейской России
Вильфанд рассказал о температурной "уравниловке" в Европейской России
Дневная температура в ближайшие пять дней на всей европейской территории России будет примерно одинаковой, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T02:05
2021-03-25T02:05
2021-03-25T02:50
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574581205_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c2d4912dbc5248a48bcf930806428d9b.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Дневная температура в ближайшие пять дней на всей европейской территории России будет примерно одинаковой, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Наиболее значительные температурные отклонения ожидаются на севере — в Карелии, Мурманской области и в целом на Северо-Западе. Там, по словам Вильфанда, температура будет на шесть градусов выше нормы."Это значит, что максимальные значения дневные - четыре-восемь градусов тепла. Для Северо-Западного округа это очень высокие температуры", - отметил синоптик.
https://ria.ru/20210324/pogoda-1602658391.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574581205_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_1dc03622278f350e18400077fd3070ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество