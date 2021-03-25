https://ria.ru/20210325/pogoda-1602738496.html

Вильфанд рассказал о температурной "уравниловке" в Европейской России

Вильфанд рассказал о температурной "уравниловке" в Европейской России

Дневная температура в ближайшие пять дней на всей европейской территории России будет примерно одинаковой, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T02:05

2021-03-25T02:05

2021-03-25T02:50

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Дневная температура в ближайшие пять дней на всей европейской территории России будет примерно одинаковой, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Наиболее значительные температурные отклонения ожидаются на севере — в Карелии, Мурманской области и в целом на Северо-Западе. Там, по словам Вильфанда, температура будет на шесть градусов выше нормы."Это значит, что максимальные значения дневные - четыре-восемь градусов тепла. Для Северо-Западного округа это очень высокие температуры", - отметил синоптик.

https://ria.ru/20210324/pogoda-1602658391.html

россия

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2021

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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество