https://ria.ru/20210325/pobediteli-1602810865.html
Конкурс "Правнуки победителей" стал международным
Конкурс "Правнуки победителей" стал международным
Конкурс исследовательских работ "Правнуки победителей", организованный общероссийским общественным движением "Бессмертный полк", получил международный статус в... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T14:35
2021-03-25T14:35
2021-03-25T14:37
конкурс "правнуки победителей"
наталья шадрина
музей победы
артем хуторской
бессмертный полк
геннадий иванов
москва
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Конкурс исследовательских работ "Правнуки победителей", организованный общероссийским общественным движением "Бессмертный полк", получил международный статус в 2021 году. Об этом заявили участники онлайн-конференции, посвященной проекту, которая проходила на площадке ММПЦ МИА "Россия сегодня"."В прошлом году было подано более 16 тысяч заявок из России и 23 стран мира, поэтому в этом году мы решили, что конкурс достоин международного статуса. Будучи членом жюри, я читал работы, и мне понравилось, что такие юные ребята так детально изучают историю своих героических прадедов. Важно помнить и рассказывать о них", – рассказал сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов.О нововведениях, внесенных в конкурс в этом году, рассказал также руководитель Исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской.По его мнению, в этом году специалисты техслужбы конкурса проработали и устранили все неточности и шероховатости сайта, с которыми столкнулись участники конкурса из-за колоссальной нагрузки.Также появились новые номинации, о которых рассказала первый заместитель руководителя исполкома общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Наталья Шадрина."Начинали мы с того, что ребята могли описывать только боевой путь своего ветерана, но пришли к тому, что в победе принимали участие не только те, кто воевал, но и те, кто трудился в тылу. Поэтому в прошлом году мы ввели номинацию "За трудовой путь ветерана", а в этом году ввели сложную номинацию про исследование судьбы узников концлагерей и лагерей военнопленных, а также дополнительную номинацию – "Правнуки победителей. Мой фильм", – рассказала Шадрина.По итогам конкурса участников ждут призы. В этом году победители смогут приехать в Москву на шествие "Бессмертного полка". Их награждение пройдет в Музее Победы. Победители в номинации "Мой фильм" смогут отучится в школе блогера. В этом году состав жюри конкурса расширился за счет известных личностей. В числе новых экспертов – актер театра и кино Владимир Яглыч. По его словам, после участия в кинофильме "Мы из будущего" (фантастический фильм режиссера Андрея Малюкова, действие которого разворачивается в двух временных пластах: в наши дни и в годы войны, во время тяжелых оборонительных боев августа 1942-го. — Прим. ред.) он чувствует особую причастность к проекту.Он также поделился хранящимися в его семье воспоминаниями о героях Великой Отечественной войны."Вспоминая страшные события ушедшей войны, конечно, я всегда обращаюсь к своему предку Николаю Федоровичу, который прошел весь путь Великой Отечественной войны, был награжден медалью "За отвагу". Все документы, приказы, весь его боевой путь до его ухода в 90-е годы хранится и передается из поколения в поколение. Я думаю, я тоже продолжу эту традицию и донесу своим детям историю нашего героического прадеда", – добавил Яглыч. В состав жюри конкурса 2021 года вошли также представители крупнейших российских архивов, подписаны соглашения с Центральным архивом Минобороны, с Российским государственным архивом и с представительством Красного Креста в РФ.Конкурс "Правнуки победителей", организованный общероссийским общественным движением "Бессмертный полк России", проводится в третий раз. В этом году он продлен до 10 апреля. Проект направлен на сохранение в семьях памяти об участниках Великой Отечественной войны, обеспечение преемственности поколений, повышение навыков работы с архивными материалами. Основной тезис конкурса – "От истории семьи – к истории страны". Соорганизатором выступает Министерство просвещения Российской Федерации.
https://ria.ru/20210325/polk-1602777270.html
https://ria.ru/20201021/konkurs-1580845571.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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конкурс "правнуки победителей", наталья шадрина, музей победы, артем хуторской, бессмертный полк, геннадий иванов, москва
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Конкурс исследовательских работ "Правнуки победителей", организованный общероссийским общественным движением "Бессмертный полк", получил международный статус в 2021 году. Об этом заявили участники онлайн-конференции, посвященной проекту, которая проходила на площадке ММПЦ МИА "Россия сегодня".
"В прошлом году было подано более 16 тысяч заявок из России и 23 стран мира, поэтому в этом году мы решили, что конкурс достоин международного статуса. Будучи членом жюри, я читал работы, и мне понравилось, что такие юные ребята так детально изучают историю своих героических прадедов. Важно помнить и рассказывать о них", – рассказал сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов.
О нововведениях, внесенных в конкурс в этом году, рассказал также руководитель Исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской.
"Запуская проект два года назад, мы не ожидали, что он вызовет такой искренний, огромный интерес. Казалось бы, существует масса познавательных материалов, архивных источников, литературы, кино, но все равно очень много недосказанного, в семьях возникают вопросы, связанные с тем, что было с прадедом, как он закончил свой путь или как он провел годы жизни после войны. Благодаря такому конкурсу несколько десятков тысяч семей смогли найти ответы и стереть эти белые пятна, а молодые ребята открыли колоссальные знания из прошлого", – отметил Хуторской.
По его мнению, в этом году специалисты техслужбы конкурса проработали и устранили все неточности и шероховатости сайта, с которыми столкнулись участники конкурса из-за колоссальной нагрузки.
Также появились новые номинации, о которых рассказала первый заместитель руководителя исполкома общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Наталья Шадрина.
"Начинали мы с того, что ребята могли описывать только боевой путь своего ветерана, но пришли к тому, что в победе принимали участие не только те, кто воевал, но и те, кто трудился в тылу. Поэтому в прошлом году мы ввели номинацию "За трудовой путь ветерана", а в этом году ввели сложную номинацию про исследование судьбы узников концлагерей и лагерей военнопленных, а также дополнительную номинацию – "Правнуки победителей. Мой фильм", – рассказала Шадрина.
По итогам конкурса участников ждут призы. В этом году победители смогут приехать в Москву на шествие "Бессмертного полка". Их награждение пройдет в Музее Победы. Победители в номинации "Мой фильм" смогут отучится в школе блогера.
В этом году состав жюри конкурса расширился за счет известных личностей. В числе новых экспертов – актер театра и кино Владимир Яглыч.
По его словам, после участия в кинофильме "Мы из будущего" (фантастический фильм режиссера Андрея Малюкова, действие которого разворачивается в двух временных пластах: в наши дни и в годы войны, во время тяжелых оборонительных боев августа 1942-го. — Прим. ред.) он чувствует особую причастность к проекту.
"Я сталкивался периодически с людьми, которые говорили, что после просмотра фильма они начинали поднимать архивы и изучать не только истории своих родных и близких, которые прошли войну, но в принципе начали интересоваться историей Великой Отечественной войны", – рассказал актер.
Он также поделился хранящимися в его семье воспоминаниями о героях Великой Отечественной войны.
"Вспоминая страшные события ушедшей войны, конечно, я всегда обращаюсь к своему предку Николаю Федоровичу, который прошел весь путь Великой Отечественной войны, был награжден медалью "За отвагу". Все документы, приказы, весь его боевой путь до его ухода в 90-е годы хранится и передается из поколения в поколение. Я думаю, я тоже продолжу эту традицию и донесу своим детям историю нашего героического прадеда", – добавил Яглыч.
В состав жюри конкурса 2021 года вошли также представители крупнейших российских архивов, подписаны соглашения с Центральным архивом Минобороны, с Российским государственным архивом и с представительством Красного Креста в РФ.
Конкурс "Правнуки победителей", организованный общероссийским общественным движением "Бессмертный полк России", проводится в третий раз. В этом году он продлен до 10 апреля. Проект направлен на сохранение в семьях памяти об участниках Великой Отечественной войны, обеспечение преемственности поколений, повышение навыков работы с архивными материалами. Основной тезис конкурса – "От истории семьи – к истории страны". Соорганизатором выступает Министерство просвещения Российской Федерации.