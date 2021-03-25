https://ria.ru/20210325/pobediteli-1602810865.html

Конкурс "Правнуки победителей" стал международным

Конкурс "Правнуки победителей" стал международным

Конкурс исследовательских работ "Правнуки победителей", организованный общероссийским общественным движением "Бессмертный полк", получил международный статус в... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T14:35

2021-03-25T14:35

2021-03-25T14:37

конкурс "правнуки победителей"

наталья шадрина

музей победы

артем хуторской

бессмертный полк

геннадий иванов

москва

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Конкурс исследовательских работ "Правнуки победителей", организованный общероссийским общественным движением "Бессмертный полк", получил международный статус в 2021 году. Об этом заявили участники онлайн-конференции, посвященной проекту, которая проходила на площадке ММПЦ МИА "Россия сегодня"."В прошлом году было подано более 16 тысяч заявок из России и 23 стран мира, поэтому в этом году мы решили, что конкурс достоин международного статуса. Будучи членом жюри, я читал работы, и мне понравилось, что такие юные ребята так детально изучают историю своих героических прадедов. Важно помнить и рассказывать о них", – рассказал сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов.О нововведениях, внесенных в конкурс в этом году, рассказал также руководитель Исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской.По его мнению, в этом году специалисты техслужбы конкурса проработали и устранили все неточности и шероховатости сайта, с которыми столкнулись участники конкурса из-за колоссальной нагрузки.Также появились новые номинации, о которых рассказала первый заместитель руководителя исполкома общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Наталья Шадрина."Начинали мы с того, что ребята могли описывать только боевой путь своего ветерана, но пришли к тому, что в победе принимали участие не только те, кто воевал, но и те, кто трудился в тылу. Поэтому в прошлом году мы ввели номинацию "За трудовой путь ветерана", а в этом году ввели сложную номинацию про исследование судьбы узников концлагерей и лагерей военнопленных, а также дополнительную номинацию – "Правнуки победителей. Мой фильм", – рассказала Шадрина.По итогам конкурса участников ждут призы. В этом году победители смогут приехать в Москву на шествие "Бессмертного полка". Их награждение пройдет в Музее Победы. Победители в номинации "Мой фильм" смогут отучится в школе блогера. В этом году состав жюри конкурса расширился за счет известных личностей. В числе новых экспертов – актер театра и кино Владимир Яглыч. По его словам, после участия в кинофильме "Мы из будущего" (фантастический фильм режиссера Андрея Малюкова, действие которого разворачивается в двух временных пластах: в наши дни и в годы войны, во время тяжелых оборонительных боев августа 1942-го. — Прим. ред.) он чувствует особую причастность к проекту.Он также поделился хранящимися в его семье воспоминаниями о героях Великой Отечественной войны."Вспоминая страшные события ушедшей войны, конечно, я всегда обращаюсь к своему предку Николаю Федоровичу, который прошел весь путь Великой Отечественной войны, был награжден медалью "За отвагу". Все документы, приказы, весь его боевой путь до его ухода в 90-е годы хранится и передается из поколения в поколение. Я думаю, я тоже продолжу эту традицию и донесу своим детям историю нашего героического прадеда", – добавил Яглыч. В состав жюри конкурса 2021 года вошли также представители крупнейших российских архивов, подписаны соглашения с Центральным архивом Минобороны, с Российским государственным архивом и с представительством Красного Креста в РФ.Конкурс "Правнуки победителей", организованный общероссийским общественным движением "Бессмертный полк России", проводится в третий раз. В этом году он продлен до 10 апреля. Проект направлен на сохранение в семьях памяти об участниках Великой Отечественной войны, обеспечение преемственности поколений, повышение навыков работы с архивными материалами. Основной тезис конкурса – "От истории семьи – к истории страны". Соорганизатором выступает Министерство просвещения Российской Федерации.

https://ria.ru/20210325/polk-1602777270.html

https://ria.ru/20201021/konkurs-1580845571.html

москва

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конкурс "правнуки победителей", наталья шадрина, музей победы, артем хуторской, бессмертный полк, геннадий иванов, москва