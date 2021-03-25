https://ria.ru/20210325/pesakh-1602763783.html

Российский еврейский конгресс призвал к массовой вакцинации в Песах

Российский еврейский конгресс призвал к массовой вакцинации в Песах

Российский еврейский конгресс (РЕК) объявил об акции "Песах-2021: выход на свободу через вакцинацию" - представителей еврейской общины призывают в ближайшие дни РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T10:49

2021-03-25T10:49

2021-03-25T10:51

религия и мировоззрение

религия

берл лазар

российский еврейский конгресс

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российский еврейский конгресс (РЕК) объявил об акции "Песах-2021: выход на свободу через вакцинацию" - представителей еврейской общины призывают в ближайшие дни пройти вакцинацию от коронавируса и приурочить это к наступающему важнейшему иудейскому празднику Песах, сообщили в четверг в пресс-службе РЕК.Песах - еврейский праздник свободы, длящийся восемь дней (в этом году - с вечера 27 марта до вечера 4 апреля). Он отмечается в честь освобождения евреев от рабства в Древнем Египте во втором тысячелетии до нашей эры."Ровно год назад мы столкнулись с вирусом, почти год жили в изоляции и были несвободными людьми. Сейчас, ровно перед праздником Песах, мы находимся в относительной свободе, и эту свободу нам дает прививка. Возможность привиться - это путь к свободе. В этом году не нужно переходить через Красное море, чтобы быть свободным, достаточно сделать прививку. Прививайтесь и будьте здоровы", - заявил в видеообращении президент РЕК Юрий Каннер, которое опубликовано в Youtube-канале организации.Раввины и лидеры еврейских организаций, известные творческие и общественные деятели снялись в видеоролике, призывающем вакцинироваться от коронавируса, чтобы защитить себя и своих близких и вновь обрести свободу передвижения. Российский еврейский конгресс опубликует ролик в четверг на своих страницах в соцсетях.По информации РЕК, среди участников - инициатор проекта, президент РЕК Юрий Каннер, главный раввин России Берл Лазар, главный раввин Москвы и Европы, член президиума РЕК Пинхас Гольдшмидт, телеведущий и член Общественного совета РЕК Леонид Якубович, президент фонда "Холокост" Алла Гербер, художественный руководитель театра "Геликон-Опера" Дмитрий Бертман, пианист и член Общественного совета РЕК Даниил Крамер, телеведущая и член Общественного совета РЕК Анна Монгайт, актриса Юлия Рутберг, радиоведущая Татьяна Фельгенгауэр, композитор и член Общественного совета РЕК Александр Журбин.

https://ria.ru/20210226/ravvin-1599117602.html

https://ria.ru/20201202/lazar-1587316696.html

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религия, берл лазар, российский еврейский конгресс