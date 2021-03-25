Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210325/pesakh-1602763783.html
Российский еврейский конгресс призвал к массовой вакцинации в Песах
Российский еврейский конгресс призвал к массовой вакцинации в Песах
Российский еврейский конгресс (РЕК) объявил об акции "Песах-2021: выход на свободу через вакцинацию" - представителей еврейской общины призывают в ближайшие дни РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T10:49
2021-03-25T10:51
религия и мировоззрение
религия
берл лазар
российский еврейский конгресс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154824/40/1548244013_0:57:2829:1648_1920x0_80_0_0_5fb47e5b50717b0800ac2dd722639a11.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российский еврейский конгресс (РЕК) объявил об акции "Песах-2021: выход на свободу через вакцинацию" - представителей еврейской общины призывают в ближайшие дни пройти вакцинацию от коронавируса и приурочить это к наступающему важнейшему иудейскому празднику Песах, сообщили в четверг в пресс-службе РЕК.Песах - еврейский праздник свободы, длящийся восемь дней (в этом году - с вечера 27 марта до вечера 4 апреля). Он отмечается в честь освобождения евреев от рабства в Древнем Египте во втором тысячелетии до нашей эры."Ровно год назад мы столкнулись с вирусом, почти год жили в изоляции и были несвободными людьми. Сейчас, ровно перед праздником Песах, мы находимся в относительной свободе, и эту свободу нам дает прививка. Возможность привиться - это путь к свободе. В этом году не нужно переходить через Красное море, чтобы быть свободным, достаточно сделать прививку. Прививайтесь и будьте здоровы", - заявил в видеообращении президент РЕК Юрий Каннер, которое опубликовано в Youtube-канале организации.Раввины и лидеры еврейских организаций, известные творческие и общественные деятели снялись в видеоролике, призывающем вакцинироваться от коронавируса, чтобы защитить себя и своих близких и вновь обрести свободу передвижения. Российский еврейский конгресс опубликует ролик в четверг на своих страницах в соцсетях.По информации РЕК, среди участников - инициатор проекта, президент РЕК Юрий Каннер, главный раввин России Берл Лазар, главный раввин Москвы и Европы, член президиума РЕК Пинхас Гольдшмидт, телеведущий и член Общественного совета РЕК Леонид Якубович, президент фонда "Холокост" Алла Гербер, художественный руководитель театра "Геликон-Опера" Дмитрий Бертман, пианист и член Общественного совета РЕК Даниил Крамер, телеведущая и член Общественного совета РЕК Анна Монгайт, актриса Юлия Рутберг, радиоведущая Татьяна Фельгенгауэр, композитор и член Общественного совета РЕК Александр Журбин.
https://ria.ru/20210226/ravvin-1599117602.html
https://ria.ru/20201202/lazar-1587316696.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/154824/40/1548244013_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_90dda046612e2b24ec5dabc183f20f89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, берл лазар, российский еврейский конгресс

Российский еврейский конгресс призвал к массовой вакцинации в Песах

10:49 25.03.2021 (обновлено: 10:51 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрезидент Благотворительного фонда "Российский еврейский конгресс" Юрий Каннер во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. 19 декабря 2018
Президент Благотворительного фонда Российский еврейский конгресс Юрий Каннер во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. 19 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российский еврейский конгресс (РЕК) объявил об акции "Песах-2021: выход на свободу через вакцинацию" - представителей еврейской общины призывают в ближайшие дни пройти вакцинацию от коронавируса и приурочить это к наступающему важнейшему иудейскому празднику Песах, сообщили в четверг в пресс-службе РЕК.
Песах - еврейский праздник свободы, длящийся восемь дней (в этом году - с вечера 27 марта до вечера 4 апреля). Он отмечается в честь освобождения евреев от рабства в Древнем Египте во втором тысячелетии до нашей эры.
"Ровно год назад мы столкнулись с вирусом, почти год жили в изоляции и были несвободными людьми. Сейчас, ровно перед праздником Песах, мы находимся в относительной свободе, и эту свободу нам дает прививка. Возможность привиться - это путь к свободе. В этом году не нужно переходить через Красное море, чтобы быть свободным, достаточно сделать прививку. Прививайтесь и будьте здоровы", - заявил в видеообращении президент РЕК Юрий Каннер, которое опубликовано в Youtube-канале организации.
Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода раздает врачам средства защиты от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 15:47Религия и мировоззрение
Раввин Борода попросил евреев молиться за детей с редкими заболеваниями
Раввины и лидеры еврейских организаций, известные творческие и общественные деятели снялись в видеоролике, призывающем вакцинироваться от коронавируса, чтобы защитить себя и своих близких и вновь обрести свободу передвижения. Российский еврейский конгресс опубликует ролик в четверг на своих страницах в соцсетях.
По информации РЕК, среди участников - инициатор проекта, президент РЕК Юрий Каннер, главный раввин России Берл Лазар, главный раввин Москвы и Европы, член президиума РЕК Пинхас Гольдшмидт, телеведущий и член Общественного совета РЕК Леонид Якубович, президент фонда "Холокост" Алла Гербер, художественный руководитель театра "Геликон-Опера" Дмитрий Бертман, пианист и член Общественного совета РЕК Даниил Крамер, телеведущая и член Общественного совета РЕК Анна Монгайт, актриса Юлия Рутберг, радиоведущая Татьяна Фельгенгауэр, композитор и член Общественного совета РЕК Александр Журбин.
Главный раввин России Берл Лазар перед началом церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина. 18 сентября 2018 - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря 2020, 12:44Религия и мировоззрение
Раввин Лазар: верующий человек "ковид-диссидентом" быть не может
 
Религия и мировоззрениеРелигияБерл ЛазарРоссийский еврейский конгресс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:00Макрон заявил о "мировой войне нового типа" из-за вакцин
04:57Байден намерен совместно работать с Евросоюзом по России и Китаю
04:44В Японии заявили, что КНДР испытала ракеты новой модификации
04:40Соведущий Малышевой ответил на упреки в неумении пользоваться глюкометром
04:08Врач рассказала, кому нужно отказаться от колбасы
03:27Блинкен: разногласия по Nord Stream 2 не повлияют на отношения с ФРГ
03:08В общежитии на Сахалине нашли тела двух студентов
03:06В Саудовской Аравии загорелся нефтяной терминал из-за упавшего снаряда
03:03Центр Хруничева изготавливает серийные ракеты "Ангара-А5" для Минобороны
03:02Немецкий политолог: в Европе не верят в "возвращение" Крыма Украине
02:54Приморца будут судить за ограбление банка с пистолетом и гранатами
02:49Назван фактор преждевременной смерти у женщин
02:32Названы возможные причины крушения Ка-32 под Калининградом
02:28Китай введет ответные санкции против Великобритании
02:24Тимошенко заявила, что украинцев загнали в тупик
02:23Макрон: страны ЕС продолжат поддерживать гражданское общество в России
02:17Аналитик научил, как подготовиться к краху рынка акций
02:10Назван способ защитить деньги от мошенников
01:56Пушков резко ответил на слова секретаря СНБО Украины о России
01:53Для съемок второго сезона "Эпидемии" выбрали новую команду
Лента новостейМолния