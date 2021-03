https://ria.ru/20210325/perevod-1602871947.html

Google уличили в переводе одинаковых фраз про Путина и Байдена по-разному

Google уличили в переводе одинаковых фраз про Путина и Байдена по-разному

Google Translate дает разный перевод идентичных фраз с именами мировых лидеров. На это обратил внимание RT. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25

2021-03-25T19:05

2021-03-25T19:13

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Google Translate дает разный перевод идентичных фраз с именами мировых лидеров. На это обратил внимание RT.Так, предложение "Biden changed for bad" платформа переводит, как "Байден изменился к лучшему". Однако фраза "Putin changed for bad", по версии алгоритмов Google, означает "Путин изменился в худшую сторону". Таким же образом переводится фраза "Trump changed for bad". При этом предложение "Obama changed for bad" переводится по аналогии с фразой про Байдена.

