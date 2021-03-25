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Московские службы готовы к весеннему паводку, сообщил заммэра Бирюков
Московские службы готовы к весеннему паводку, сообщил заммэра Бирюков
Московские службы готовы к весеннему паводку, водохранилища смогут принять ожидаемый объем талых вод, сообщил журналистам заместитель мэра столицы, глава... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T08:00
2021-03-25T08:00
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Московские службы готовы к весеннему паводку, водохранилища смогут принять ожидаемый объем талых вод, сообщил журналистам заместитель мэра столицы, глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков.По его словам, подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ в составе двух систем: Москворецко-Вазузской и Волжской.Он подчеркнул, что гидротехнические сооружения и городские службы готовы к паводку и половодью."По прогнозам, в этом году приток талых вод может составить до 270 миллионов кубометров, при этом свободная емкость только Москворецких водохранилищ - 343 миллиона кубометров, так что весь талый сток сможем принять", - отметил Бирюков.По его словам, сформированные по окончании паводка объемы воды позволят в полной мере пополнить запасы водохранилищ.Вице-мэр отметил, что сейчас ведется мониторинг готовности предприятий и сельскохозяйственных объектов, расположенных на водосборной территории. Это делается для предотвращения возможного загрязнения водоисточников.
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петр бирюков, москва, общество

Московские службы готовы к весеннему паводку, сообщил заммэра Бирюков

08:00 25.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений БиятовЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Московские службы готовы к весеннему паводку, водохранилища смогут принять ожидаемый объем талых вод, сообщил журналистам заместитель мэра столицы, глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков.
По его словам, подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ в составе двух систем: Москворецко-Вазузской и Волжской.
"Они имеют достаточно свободных емкостей водохранилищ, чтобы принять весь талый сток и исключить подтопление территорий. Водохранилища Москворецкой системы наполнены на 54%, водохранилища Вазузской системы - на 52%", - сказал Бирюков.
Он подчеркнул, что гидротехнические сооружения и городские службы готовы к паводку и половодью.
"По прогнозам, в этом году приток талых вод может составить до 270 миллионов кубометров, при этом свободная емкость только Москворецких водохранилищ - 343 миллиона кубометров, так что весь талый сток сможем принять", - отметил Бирюков.
По его словам, сформированные по окончании паводка объемы воды позволят в полной мере пополнить запасы водохранилищ.
Вице-мэр отметил, что сейчас ведется мониторинг готовности предприятий и сельскохозяйственных объектов, расположенных на водосборной территории. Это делается для предотвращения возможного загрязнения водоисточников.
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Петр БирюковМоскваОбщество
 
 
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