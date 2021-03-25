https://ria.ru/20210325/pavodok-1602745940.html

Московские службы готовы к весеннему паводку, сообщил заммэра Бирюков

Московские службы готовы к весеннему паводку, сообщил заммэра Бирюков

Московские службы готовы к весеннему паводку, водохранилища смогут принять ожидаемый объем талых вод, сообщил журналистам заместитель мэра столицы, глава... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T08:00

2021-03-25T08:00

2021-03-25T08:00

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Московские службы готовы к весеннему паводку, водохранилища смогут принять ожидаемый объем талых вод, сообщил журналистам заместитель мэра столицы, глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков.По его словам, подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ в составе двух систем: Москворецко-Вазузской и Волжской.Он подчеркнул, что гидротехнические сооружения и городские службы готовы к паводку и половодью."По прогнозам, в этом году приток талых вод может составить до 270 миллионов кубометров, при этом свободная емкость только Москворецких водохранилищ - 343 миллиона кубометров, так что весь талый сток сможем принять", - отметил Бирюков.По его словам, сформированные по окончании паводка объемы воды позволят в полной мере пополнить запасы водохранилищ.Вице-мэр отметил, что сейчас ведется мониторинг готовности предприятий и сельскохозяйственных объектов, расположенных на водосборной территории. Это делается для предотвращения возможного загрязнения водоисточников.

https://ria.ru/20210322/pavodok-1602246886.html

москва

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петр бирюков, москва, общество