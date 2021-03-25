Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210325/pasport-1602774282.html
Юрист оценил идею запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях
Юрист оценил идею запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях
Предложение Роскомнадзора указывать паспортные данные при регистрации в соцсетях логично и соответствует политике самих компаний, которые при блокировке... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T11:39
2021-03-25T11:39
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578783611_0:237:3069:1963_1920x0_80_0_0_bda8d9ac5cfa8f11a2a07a3bef448f12.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Предложение Роскомнадзора указывать паспортные данные при регистрации в соцсетях логично и соответствует политике самих компаний, которые при блокировке аккаунта просят фото с паспортом, заявила РИА Новости юрист, управляющий партнёр консалтинговой компании "Кучерена Групп" Анастасия Кучерена.Ранее газета "Коммерсант" сообщила о предложении Роскомнадзора запрашивать номера паспортов, адреса, телефоны и электронную почту при регистрации новых аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах. По данным издания, пользователь сможет сам выбрать, через какую систему давать согласие на обработку данных: через собственную платформу соцсети или мессенджера, или через единую информационную систему (ЕИС) Роскомнадзора."Неоспоримый факт, что с помощью социальных сетей совершается на сегодняшний день большое количество преступлений, в том числе и против детей. В связи с этим, логичным является сбор перечисленных персональных данных именно при регистрации в социальных сетях", - сказала Кучерена.Она отметила, что в части пятой Федерального закона об обработке персональных данных говорится, что содержание и объём персональных данных, которые обрабатываются, должны соответствовать заявленным целям обработки."Такие данные, конечно же, не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. Поэтому, по моему мнению, при пользовании обычными интернет-порталами, где граждане просто просматривают информацию и не вступают во взаимодействие с другими людьми, такой набор персональных данных для предоставления, конечно, не нужен, а вот для социальных сетей такое нововведение было бы логичным", - сказала юрист.Она также отметила, что социальная сеть Instagram при блокировке аккаунтов запрашивает фото пользователя на фоне его паспорта. "Роскомнадзор хочет внести данные требования в законодательство, при этом иностранные социальные сети внутри своей структуры давно используют практику предоставления персональных данных в таком формате", - добавила Кучерена.
https://ria.ru/20210323/odnoklassniki-1602522219.html
https://ria.ru/20210317/popravki-1601732134.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578783611_22:0:2751:2047_1920x0_80_0_0_5d3ef67f422a2cae414173aa640a4d30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, общество

Юрист оценил идею запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях

11:39 25.03.2021
 
© Depositphotos / Diego CervoДевушка набирает текстовое сообщение в WhatsApp
Девушка набирает текстовое сообщение в WhatsApp - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© Depositphotos / Diego Cervo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Предложение Роскомнадзора указывать паспортные данные при регистрации в соцсетях логично и соответствует политике самих компаний, которые при блокировке аккаунта просят фото с паспортом, заявила РИА Новости юрист, управляющий партнёр консалтинговой компании "Кучерена Групп" Анастасия Кучерена.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила о предложении Роскомнадзора запрашивать номера паспортов, адреса, телефоны и электронную почту при регистрации новых аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах. По данным издания, пользователь сможет сам выбрать, через какую систему давать согласие на обработку данных: через собственную платформу соцсети или мессенджера, или через единую информационную систему (ЕИС) Роскомнадзора.
Страница социальной сети Одноклассники - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта, 17:38
Одноклассники выяснили, как изменилось поведение пользователей соцсетей
"Неоспоримый факт, что с помощью социальных сетей совершается на сегодняшний день большое количество преступлений, в том числе и против детей. В связи с этим, логичным является сбор перечисленных персональных данных именно при регистрации в социальных сетях", - сказала Кучерена.
Она отметила, что в части пятой Федерального закона об обработке персональных данных говорится, что содержание и объём персональных данных, которые обрабатываются, должны соответствовать заявленным целям обработки.
Мужчина идет по одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 23:04
Минцифры разъяснило поправки в закон о персональных данных
"Такие данные, конечно же, не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. Поэтому, по моему мнению, при пользовании обычными интернет-порталами, где граждане просто просматривают информацию и не вступают во взаимодействие с другими людьми, такой набор персональных данных для предоставления, конечно, не нужен, а вот для социальных сетей такое нововведение было бы логичным", - сказала юрист.
Она также отметила, что социальная сеть Instagram при блокировке аккаунтов запрашивает фото пользователя на фоне его паспорта. "Роскомнадзор хочет внести данные требования в законодательство, при этом иностранные социальные сети внутри своей структуры давно используют практику предоставления персональных данных в таком формате", - добавила Кучерена.
 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ТехнологииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:00Макрон заявил о "мировой войне нового типа" из-за вакцин
04:57Байден намерен совместно работать с Евросоюзом по России и Китаю
04:44В Японии заявили, что КНДР испытала ракеты новой модификации
04:40Соведущий Малышевой ответил на упреки в неумении пользоваться глюкометром
04:08Врач рассказала, кому нужно отказаться от колбасы
03:27Блинкен: разногласия по Nord Stream 2 не повлияют на отношения с ФРГ
03:08В общежитии на Сахалине нашли тела двух студентов
03:06В Саудовской Аравии загорелся нефтяной терминал из-за упавшего снаряда
03:03Центр Хруничева изготавливает серийные ракеты "Ангара-А5" для Минобороны
03:02Немецкий политолог: в Европе не верят в "возвращение" Крыма Украине
02:54Приморца будут судить за ограбление банка с пистолетом и гранатами
02:49Назван фактор преждевременной смерти у женщин
02:32Названы возможные причины крушения Ка-32 под Калининградом
02:28Китай введет ответные санкции против Великобритании
02:24Тимошенко заявила, что украинцев загнали в тупик
02:23Макрон: страны ЕС продолжат поддерживать гражданское общество в России
02:17Аналитик научил, как подготовиться к краху рынка акций
02:10Назван способ защитить деньги от мошенников
01:56Пушков резко ответил на слова секретаря СНБО Украины о России
01:53Для съемок второго сезона "Эпидемии" выбрали новую команду
Лента новостейМолния