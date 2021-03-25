https://ria.ru/20210325/pasport-1602774282.html

Юрист оценил идею запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях

Юрист оценил идею запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях

Предложение Роскомнадзора указывать паспортные данные при регистрации в соцсетях логично и соответствует политике самих компаний, которые при блокировке... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T11:39

2021-03-25T11:39

2021-03-25T11:39

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

общество

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Предложение Роскомнадзора указывать паспортные данные при регистрации в соцсетях логично и соответствует политике самих компаний, которые при блокировке аккаунта просят фото с паспортом, заявила РИА Новости юрист, управляющий партнёр консалтинговой компании "Кучерена Групп" Анастасия Кучерена.Ранее газета "Коммерсант" сообщила о предложении Роскомнадзора запрашивать номера паспортов, адреса, телефоны и электронную почту при регистрации новых аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах. По данным издания, пользователь сможет сам выбрать, через какую систему давать согласие на обработку данных: через собственную платформу соцсети или мессенджера, или через единую информационную систему (ЕИС) Роскомнадзора."Неоспоримый факт, что с помощью социальных сетей совершается на сегодняшний день большое количество преступлений, в том числе и против детей. В связи с этим, логичным является сбор перечисленных персональных данных именно при регистрации в социальных сетях", - сказала Кучерена.Она отметила, что в части пятой Федерального закона об обработке персональных данных говорится, что содержание и объём персональных данных, которые обрабатываются, должны соответствовать заявленным целям обработки."Такие данные, конечно же, не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. Поэтому, по моему мнению, при пользовании обычными интернет-порталами, где граждане просто просматривают информацию и не вступают во взаимодействие с другими людьми, такой набор персональных данных для предоставления, конечно, не нужен, а вот для социальных сетей такое нововведение было бы логичным", - сказала юрист.Она также отметила, что социальная сеть Instagram при блокировке аккаунтов запрашивает фото пользователя на фоне его паспорта. "Роскомнадзор хочет внести данные требования в законодательство, при этом иностранные социальные сети внутри своей структуры давно используют практику предоставления персональных данных в таком формате", - добавила Кучерена.

https://ria.ru/20210323/odnoklassniki-1602522219.html

https://ria.ru/20210317/popravki-1601732134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, общество