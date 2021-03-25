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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210325/parkovki-1602875436.html
В еврейской общине выступили за бесплатные парковки для духовенства
В еврейской общине выступили за бесплатные парковки для духовенства
Парковка в Москве должна быть бесплатной для духовенства конфессий в местах, куда они ездят по служебной необходимости, например, у храмов и больниц, заявил РИА РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T19:31
2021-03-25T20:01
религия и мировоззрение
вахтанг кипшидзе
московский патриархат
юрий каннер
московская соборная мечеть
российский еврейский конгресс
ильдар аляутдинов
москва
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Парковка в Москве должна быть бесплатной для духовенства конфессий в местах, куда они ездят по служебной необходимости, например, у храмов и больниц, заявил РИА Новости президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер.Ранее власти Москвы сообщили, что тарифы на платные парковки изменятся с 5 апреля на 193 участках улиц Москвы, на парковках, где загрузка достигает 96 и более процентов, будет действовать тариф 380 рублей в час в дневное время. Однако на некоторых улицах, таких как Второй и Четвертый Самотечные переулки, Средняя Переяславская улица, Дербеневская набережная, тарифы снизятся.По словам Каннера, вопрос парковок "очень серьезный для Москвы", и рядом с синагогами зачастую сложно найти место для парковки."Для духовенства всех конфессий нужно сделать парковки бесплатными. Но не везде, а в местах, куда они должны ездить для исполнения своего служения, служебного долга. В частности, когда они посещают больных, заключенных", - сказал Каннер.Он привел в пример знакомого раввина из США, когда тот, посещая женщину в больнице, не платил за парковку, а на машине у него был специальный знак, что он сотрудник религиозной организации.Что касается верующих мирян (не духовенства), Каннер призвал не делать для них исключений в вопросе платных парковок. "Верующие должны платить за парковки так же, как все. Если у человека есть деньги на машину, значит, есть деньги на парковку. Чем меньше исключений – тем лучше",- заключил глава Российского еврейского конгресса.Он также напомнил, что в главный с духовной точки зрения день – субботу – иудеям, согласно предписаниям иудаизма, нельзя пользоваться транспортом.Ранее зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в Telegram-канале заявил, что платные парковки в центре Москвы по воскресеньям, когда верующие в основном посещают храмы, ухудшат положение прихожан Русской церкви, нужно выработать приемлемый режим работы парковок.В свою очередь имам Московской соборной мечети муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов в разговоре с РИА Новости предложил пересмотреть порядок работы парковок рядом с мечетями в Москве.
https://ria.ru/20210318/parkovka-1601895359.html
https://ria.ru/20210319/parkovki-1602020678.html
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вахтанг кипшидзе, московский патриархат, юрий каннер, московская соборная мечеть, российский еврейский конгресс, ильдар аляутдинов, москва

В еврейской общине выступили за бесплатные парковки для духовенства

19:31 25.03.2021 (обновлено: 20:01 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкТабличка платной городской парковки на одной из улиц в Москве
Табличка платной городской парковки на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Парковка в Москве должна быть бесплатной для духовенства конфессий в местах, куда они ездят по служебной необходимости, например, у храмов и больниц, заявил РИА Новости президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер.
Ранее власти Москвы сообщили, что тарифы на платные парковки изменятся с 5 апреля на 193 участках улиц Москвы, на парковках, где загрузка достигает 96 и более процентов, будет действовать тариф 380 рублей в час в дневное время. Однако на некоторых улицах, таких как Второй и Четвертый Самотечные переулки, Средняя Переяславская улица, Дербеневская набережная, тарифы снизятся.
По словам Каннера, вопрос парковок "очень серьезный для Москвы", и рядом с синагогами зачастую сложно найти место для парковки.
"Для духовенства всех конфессий нужно сделать парковки бесплатными. Но не везде, а в местах, куда они должны ездить для исполнения своего служения, служебного долга. В частности, когда они посещают больных, заключенных", - сказал Каннер.
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Он привел в пример знакомого раввина из США, когда тот, посещая женщину в больнице, не платил за парковку, а на машине у него был специальный знак, что он сотрудник религиозной организации.
Что касается верующих мирян (не духовенства), Каннер призвал не делать для них исключений в вопросе платных парковок. "Верующие должны платить за парковки так же, как все. Если у человека есть деньги на машину, значит, есть деньги на парковку. Чем меньше исключений – тем лучше",- заключил глава Российского еврейского конгресса.
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Ранее зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в Telegram-канале заявил, что платные парковки в центре Москвы по воскресеньям, когда верующие в основном посещают храмы, ухудшат положение прихожан Русской церкви, нужно выработать приемлемый режим работы парковок.
В свою очередь имам Московской соборной мечети муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов в разговоре с РИА Новости предложил пересмотреть порядок работы парковок рядом с мечетями в Москве.
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Религия и мировоззрениеВахтанг КипшидзеМосковский ПатриархатЮрий КаннерМосковская соборная мечетьРоссийский еврейский конгрессИльдар АляутдиновМосква
 
 
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