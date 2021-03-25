https://ria.ru/20210325/paket-1602749527.html

Жителя Кузбасса ранил взорвавшийся пакет

Жителя Кузбасса ранил взорвавшийся пакет

Мужчина пострадал от взорвавшегося пакета в Анжеро-Судженске, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T09:10

2021-03-25T09:10

2021-03-25T09:10

кемеровская область

анжеро-судженск

происшествия

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КЕМЕРОВО, 25 мар - РИА Новости. Мужчина пострадал от взорвавшегося пакета в Анжеро-Судженске, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.Сообщение о том, что в больницу Анжеро-Судженска госпитализирован 33-летний мужчина с осколочными ранениями головы, груди и других частей тела, поступило 24 марта около 13.30 (09.30 мск). Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом)."Потерпевший на автомобиле подъехал к гаражу. Рядом с воротами лежал сверток, который мешал открытию створки. Мужчина решил отодвинуть его в сторону и оттолкнул ногой, сверток разорвало, в результате мужчину травмировало осколками. Очевидцы вызвали скорую помощь и сотрудников полиции. Потерпевшего госпитализировали", – говорится в релизе.Отмечается, что состояние потерпевшего оценивается как удовлетворительное.В рамках расследования уголовного дела будут проведены взрывотехническая экспертиза и ДНК-анализ."Отрабатываются все возможные версии произошедшего, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления. В настоящее время уголовное дело для расследования передано в аппарат следственного управления", – добавили в СУСК.Кроме того, кемеровская прокуратура сообщила, что взяла на контроль расследование уголовного дела.

https://ria.ru/20210309/kuzbass-1600445236.html

https://ria.ru/20210325/draka-1602640391.html

кемеровская область

анжеро-судженск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кемеровская область, анжеро-судженск, происшествия