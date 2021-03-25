В ОЭЗ Москвы запустят производство оборудования для канатных дорог
© РИА Новости / Денис Гришкин / Перейти в фотобанкКанатная дорога, соединяющая Воробьевы горы, стадион "Лужники" и улицу Косыгина в Москве
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Инновационное производство оборудования для канатных дорог будет запущено на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" осенью 2021 года, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Компания "РТ-Бартолет" (дочерняя структура швейцарского производителя канатных дорог Bartholet Maschienenbau AG и ГК "Ростех" - ред.) подписала договор с ОЭЗ "Технополис "Москва" об аренде производственных площадей. В столичной ОЭЗ будет локализовано инновационное производство канатно-транспортных систем по швейцарской технологии. Уже в мае планируется завершить работы по обустройству помещений", - сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он добавил, что инвестиционный проект в Печатниках реализуется в рамках концессионного соглашения между правительством Москвы и Bartholet Maschinenbau, подписанного в 2019 году. На предприятии будут выпускаться комплектующие для создания в Москве канатной дороги над Химкинским водохранилищем между станциями метро "Сходненская" и "Речной вокзал".
"Новый вид транспорта заработает в 2023 году. Строительство дороги будет осуществлено консорциумом, ставшим победителем конкурса на право заключения концессионного соглашения и уже зарекомендовавшим себя при реализации проекта по строительству канатки на Воробьевых горах. В его состав входят ООО "Московские канатные дороги" и ведущая международная компания в области оборудования систем канатных дорог, парков развлечений, машиностроения и систем освещения, швейцарский производитель канатных дорог Bartholet", – рассказал глава ДИПП Александр Прохоров.
Выпускаемая продукция будет ориентирована на российский рынок и на экспорт. В планах предприятия – выйти на 51% локализации производства на территории РФ. Наряду с производственной линией, будет организована работа по обучению персонала управлению, ремонту и обслуживанию канатно-транспортных систем. Двухнедельный обучающий курс смогут одновременно проходить до 30 специалистов, уточняется в сообщении.