https://ria.ru/20210325/oborudovanie-1602796795.html

В ОЭЗ Москвы запустят производство оборудования для канатных дорог

В ОЭЗ Москвы запустят производство оборудования для канатных дорог

Инновационное производство оборудования для канатных дорог будет запущено на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" осенью 2021 года,... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T13:33

2021-03-25T13:33

2021-03-25T13:33

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

ростех

владимир ефимов (политик)

александр прохоров

москва

экономика

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Инновационное производство оборудования для канатных дорог будет запущено на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" осенью 2021 года, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Компания "РТ-Бартолет" (дочерняя структура швейцарского производителя канатных дорог Bartholet Maschienenbau AG и ГК "Ростех" - ред.) подписала договор с ОЭЗ "Технополис "Москва" об аренде производственных площадей. В столичной ОЭЗ будет локализовано инновационное производство канатно-транспортных систем по швейцарской технологии. Уже в мае планируется завершить работы по обустройству помещений", - сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он добавил, что инвестиционный проект в Печатниках реализуется в рамках концессионного соглашения между правительством Москвы и Bartholet Maschinenbau, подписанного в 2019 году. На предприятии будут выпускаться комплектующие для создания в Москве канатной дороги над Химкинским водохранилищем между станциями метро "Сходненская" и "Речной вокзал"."Новый вид транспорта заработает в 2023 году. Строительство дороги будет осуществлено консорциумом, ставшим победителем конкурса на право заключения концессионного соглашения и уже зарекомендовавшим себя при реализации проекта по строительству канатки на Воробьевых горах. В его состав входят ООО "Московские канатные дороги" и ведущая международная компания в области оборудования систем канатных дорог, парков развлечений, машиностроения и систем освещения, швейцарский производитель канатных дорог Bartholet", – рассказал глава ДИПП Александр Прохоров.Выпускаемая продукция будет ориентирована на российский рынок и на экспорт. В планах предприятия – выйти на 51% локализации производства на территории РФ. Наряду с производственной линией, будет организована работа по обучению персонала управлению, ремонту и обслуживанию канатно-транспортных систем. Двухнедельный обучающий курс смогут одновременно проходить до 30 специалистов, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20210322/moskva-1602264691.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростех, владимир ефимов (политик), александр прохоров, москва, экономика