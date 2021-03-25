Навальному сделали выговор за нарушение распорядка дня в колонии
18:44 25.03.2021 (обновлено: 20:09 25.03.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Осужденный за мошенничество со средствами компании "Ив Роше" Алексей Навальный подал заявление, в котором сообщил о получении выговора за нарушение распорядка дня в колонии.
Согласно заявлению, Навальный жалуется на то, что сотрудники подходят к нему ночью. Кроме того, он утверждает, что получил выговор за то, что "встал на десять минут раньше положенного времени, тем самым нарушив восьмичасовой сон и распорядок дня". Навальный требует провести проверку и признать незаконными действия сотрудников и администрации ФКУ ИК-2 УФСИН по Владимирской области, выраженные в лишении его восьмичасового сна.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.