https://ria.ru/20210325/navalnyy-1602866681.html

Навальному сделали выговор за нарушение распорядка дня в колонии

Навальному сделали выговор за нарушение распорядка дня в колонии

Осужденный за мошенничество со средствами компании "Ив Роше" Алексей Навальный подал заявление, в котором сообщил о получении выговора за нарушение распорядка... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T18:44

2021-03-25T18:44

2021-03-25T20:09

бруно лепру

ив роше

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

москва

франция

владимирская область

алексей навальный

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Осужденный за мошенничество со средствами компании "Ив Роше" Алексей Навальный подал заявление, в котором сообщил о получении выговора за нарушение распорядка дня в колонии.Согласно заявлению, Навальный жалуется на то, что сотрудники подходят к нему ночью. Кроме того, он утверждает, что получил выговор за то, что "встал на десять минут раньше положенного времени, тем самым нарушив восьмичасовой сон и распорядок дня". Навальный требует провести проверку и признать незаконными действия сотрудников и администрации ФКУ ИК-2 УФСИН по Владимирской области, выраженные в лишении его восьмичасового сна.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210325/navalnyy-1602852295.html

москва

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владимирская область

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бруно лепру, ив роше, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, франция, владимирская область, алексей навальный