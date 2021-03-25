Карантин Навального в колонии закончился
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Карантин в колонии ИК-2 в Покрове у Алексея Навального, осужденного за хищение средств компании "Ив Роше", закончился, он вышел в отряд, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Михайлова.
"Сегодня первый день, как его перевели в отряд", - сказала адвокат.
Подробностей она не сообщила - большую часть дня Навальный общался с адвокатами. Ранее защитники рассказали о проблемах со здоровьем осужденного: по их словам, уже четыре недели у него болит спина и нога, диагноз неизвестен, а из лечения дают только ибупрофен.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение. Кроме того, Навальный должен выплатить за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко 850 тысяч рублей. Защита обжаловала приговор, апелляцию должен будет рассмотреть Бабушкинский суд Москвы. Будет ли в заседании очно или по видеосвязи участвовать сам Навальный, решит суд.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.