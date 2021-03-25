https://ria.ru/20210325/navalnyy-1602860329.html

Карантин Навального в колонии закончился

Карантин Навального в колонии закончился

Карантин в колонии ИК-2 в Покрове у Алексея Навального, осужденного за хищение средств компании "Ив Роше", закончился, он вышел в отряд, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T18:22

2021-03-25T18:22

2021-03-25T18:22

игнат артеменко

замена условного срока навального

ив роше

ольга михайлова

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

покров

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598281154_0:0:3161:1778_1920x0_80_0_0_2e87521dc8a746e1415bf28cb6c02f2c.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Карантин в колонии ИК-2 в Покрове у Алексея Навального, осужденного за хищение средств компании "Ив Роше", закончился, он вышел в отряд, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Михайлова."Сегодня первый день, как его перевели в отряд", - сказала адвокат.Подробностей она не сообщила - большую часть дня Навальный общался с адвокатами. Ранее защитники рассказали о проблемах со здоровьем осужденного: по их словам, уже четыре недели у него болит спина и нога, диагноз неизвестен, а из лечения дают только ибупрофен.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение. Кроме того, Навальный должен выплатить за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко 850 тысяч рублей. Защита обжаловала приговор, апелляцию должен будет рассмотреть Бабушкинский суд Москвы. Будет ли в заседании очно или по видеосвязи участвовать сам Навальный, решит суд.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210325/navalnyy-1602793781.html

https://ria.ru/20210324/sanktsii-1602693241.html

покров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игнат артеменко, замена условного срока навального, ив роше, ольга михайлова, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), покров, происшествия