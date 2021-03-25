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Карантин Навального в колонии закончился
Карантин Навального в колонии закончился
Карантин в колонии ИК-2 в Покрове у Алексея Навального, осужденного за хищение средств компании "Ив Роше", закончился, он вышел в отряд, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T18:22
2021-03-25T18:22
игнат артеменко
замена условного срока навального
ив роше
ольга михайлова
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
покров
происшествия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Карантин в колонии ИК-2 в Покрове у Алексея Навального, осужденного за хищение средств компании "Ив Роше", закончился, он вышел в отряд, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Михайлова."Сегодня первый день, как его перевели в отряд", - сказала адвокат.Подробностей она не сообщила - большую часть дня Навальный общался с адвокатами. Ранее защитники рассказали о проблемах со здоровьем осужденного: по их словам, уже четыре недели у него болит спина и нога, диагноз неизвестен, а из лечения дают только ибупрофен.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение. Кроме того, Навальный должен выплатить за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко 850 тысяч рублей. Защита обжаловала приговор, апелляцию должен будет рассмотреть Бабушкинский суд Москвы. Будет ли в заседании очно или по видеосвязи участвовать сам Навальный, решит суд.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://ria.ru/20210325/navalnyy-1602793781.html
https://ria.ru/20210324/sanktsii-1602693241.html
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игнат артеменко, замена условного срока навального, ив роше, ольга михайлова, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), покров, происшествия

Карантин Навального в колонии закончился

18:22 25.03.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Карантин в колонии ИК-2 в Покрове у Алексея Навального, осужденного за хищение средств компании "Ив Роше", закончился, он вышел в отряд, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Михайлова.
"Сегодня первый день, как его перевели в отряд", - сказала адвокат.
Подробностей она не сообщила - большую часть дня Навальный общался с адвокатами. Ранее защитники рассказали о проблемах со здоровьем осужденного: по их словам, уже четыре недели у него болит спина и нога, диагноз неизвестен, а из лечения дают только ибупрофен.
Блогер Алексей Навальный на заседании суда в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
Вчера, 13:12
В Кремле не запрашивали информацию о здоровье Навального
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение. Кроме того, Навальный должен выплатить за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко 850 тысяч рублей. Защита обжаловала приговор, апелляцию должен будет рассмотреть Бабушкинский суд Москвы. Будет ли в заседании очно или по видеосвязи участвовать сам Навальный, решит суд.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
Чиновники. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 18:15
Канада ввела санкции против руководителей ФСБ и ФСИН из-за Навального
 
Игнат АртеменкоЗамена условного срока НавальногоИв РошеОльга МихайловаАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)ПокровПроисшествия
 
 
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