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В МИД ответили на заявление генсека НАТО об агрессивном поведении России
В МИД ответили на заявление генсека НАТО об агрессивном поведении России
Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия не может всерьез воспринимать обвинения от высших эшелонов натовской иерархии. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T16:30
2021-03-25T16:30
северная африка
нато
александр грушко
йенс столтенберг
сша
грузия
в мире
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АФИНЫ, 25 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия не может всерьез воспринимать обвинения от высших эшелонов натовской иерархии.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отношения России и НАТО остаются очень сложными, у НАТО вызывают беспокойство "агрессивные" действия России. По его словам, Россия якобы дестабилизирует ситуацию в соседних странах, включая Украину, Грузию и Молдавию. Генсек также добавил, что Россия продолжает наращивание военной мощи "от Балтийского до Черного моря, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, от Средиземноморья до Арктики".Он напомнил, что "именно главный держатель акций в НАТО, а именно США вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности, тем самым разрушив один из ключевых элементов современной европейской безопасности"."НАТО игнорирует российские предложения о введении встречного моратория на размещение этого класса ракет", - добавил Грушко.
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северная африка, нато, александр грушко, йенс столтенберг, сша, грузия, в мире

В МИД ответили на заявление генсека НАТО об агрессивном поведении России

16:30 25.03.2021
 
© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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АФИНЫ, 25 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия не может всерьез воспринимать обвинения от высших эшелонов натовской иерархии.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отношения России и НАТО остаются очень сложными, у НАТО вызывают беспокойство "агрессивные" действия России. По его словам, Россия якобы дестабилизирует ситуацию в соседних странах, включая Украину, Грузию и Молдавию. Генсек также добавил, что Россия продолжает наращивание военной мощи "от Балтийского до Черного моря, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, от Средиземноморья до Арктики".
"Мы не можем серьезно воспринимать те обвинения, которые бросаются с высших эшелонов натовской иерархии", - сказал Грушко журналистам.
Он напомнил, что "именно главный держатель акций в НАТО, а именно США вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности, тем самым разрушив один из ключевых элементов современной европейской безопасности".
"НАТО игнорирует российские предложения о введении встречного моратория на размещение этого класса ракет", - добавил Грушко.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 17:50
В Госдуме ответили на слова генсека НАТО об агрессивном поведении России
 
Северная АфрикаНАТОАлександр ГрушкоЙенс СтолтенбергСШАГрузияВ мире
 
 
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