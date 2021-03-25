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Путин пообещал поддержку слабовидящим музыкантам
Путин пообещал поддержку слабовидящим музыкантам
Президент РФ Владимир Путин пообещал оказать поддержку слабовидящим музыкантам, включая создание нот по системе Брайля. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T17:53
2021-03-25T17:53
культура
владимир путин
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал оказать поддержку слабовидящим музыкантам, включая создание нот по системе Брайля.Глава государства в четверг проводит по видеосвязи встречу с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2019-2020 годы. Один из участников встречи, слабовидящий музыкант, рассказал президенту о нехватке песенных конкурсов на русском языке, и чаще всего в настоящее время дети на конкурсах исполняют иностранные песни. Он также указал на нехватку нот по системе Брайля."Сразу начну с того, что мне кажется масштабным и важным – русскоязычный песенный конкурс. Попрошу коллег в правительстве и администрации представить соответствующие предложения. Что касается нот по Брайлю – тоже это отдельные вещи, обещаем, мы это поправим", - прокомментировал Путин."Мы сделаем все, чтобы поддержать всех, кто нуждается в этой особой поддержке", - добавил президент.
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владимир путин

Путин пообещал поддержку слабовидящим музыкантам

17:53 25.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам наращивания производства вакцин
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам наращивания производства вакцин - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал оказать поддержку слабовидящим музыкантам, включая создание нот по системе Брайля.
Глава государства в четверг проводит по видеосвязи встречу с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2019-2020 годы. Один из участников встречи, слабовидящий музыкант, рассказал президенту о нехватке песенных конкурсов на русском языке, и чаще всего в настоящее время дети на конкурсах исполняют иностранные песни. Он также указал на нехватку нот по системе Брайля.
"Сразу начну с того, что мне кажется масштабным и важным – русскоязычный песенный конкурс. Попрошу коллег в правительстве и администрации представить соответствующие предложения. Что касается нот по Брайлю – тоже это отдельные вещи, обещаем, мы это поправим", - прокомментировал Путин.
"Мы сделаем все, чтобы поддержать всех, кто нуждается в этой особой поддержке", - добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с лауреатами премий для молодых деятелей культуры - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
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