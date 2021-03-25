https://ria.ru/20210325/muzykanty-1602851681.html

Путин пообещал поддержку слабовидящим музыкантам

Путин пообещал поддержку слабовидящим музыкантам

Президент РФ Владимир Путин пообещал оказать поддержку слабовидящим музыкантам, включая создание нот по системе Брайля. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T17:53

2021-03-25T17:53

2021-03-25T17:53

культура

владимир путин

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал оказать поддержку слабовидящим музыкантам, включая создание нот по системе Брайля.Глава государства в четверг проводит по видеосвязи встречу с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2019-2020 годы. Один из участников встречи, слабовидящий музыкант, рассказал президенту о нехватке песенных конкурсов на русском языке, и чаще всего в настоящее время дети на конкурсах исполняют иностранные песни. Он также указал на нехватку нот по системе Брайля."Сразу начну с того, что мне кажется масштабным и важным – русскоязычный песенный конкурс. Попрошу коллег в правительстве и администрации представить соответствующие предложения. Что касается нот по Брайлю – тоже это отдельные вещи, обещаем, мы это поправим", - прокомментировал Путин."Мы сделаем все, чтобы поддержать всех, кто нуждается в этой особой поддержке", - добавил президент.

https://ria.ru/20210325/film-1602829019.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин