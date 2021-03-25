https://ria.ru/20210325/moshenniki-1602745460.html

Жительница ХМАО перевела мошенникам более четырех миллионов рублей

Жительница ХМАО перевела мошенникам более четырех миллионов рублей

Жительница города Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе за несколько дней перевела неизвестным, которые представлялись банкирами и силовиками,... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T07:42

2021-03-25T07:42

2021-03-25T07:42

ханты-мансийский автономный округ

нижневартовск

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 мар - РИА Новости. Жительница города Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе за несколько дней перевела неизвестным, которые представлялись банкирами и силовиками, более 4 миллионов рублей, основную часть этой суммы она взяла в кредит, сообщает пресс-служба городского управления МВД России.Отмечается, что женщина 1961 года рождения обратилась в дежурную часть полиции, заявив о мошенничестве. Правоохранители выяснили, что жительнице Нижневартовска позвонил незнакомый мужчина, который представился сотрудником Центробанка России. Как уточнили в ведомстве, он сообщил ей о якобы произошедшем взломе банковских счетов мошенниками, подозреваются в этом работники банка, к тому же происходят попытки оформления кредитов.Звонивший также заявил, что женщине перезвонит сотрудник правоохранительных органов, который подскажет, как действовать дальше. Через некоторое время ей позвонили с номера дежурной части окружного управления МВД России. В нижневартовской полиции пояснили, что аферисты использовали сервис для подделки номеров. Лжеполицейский попросил женщину действовать строго по указаниям "работников банка" и предупредил об уголовной ответственности за разглашение информации.Действуя по "инструкции", жительница Нижневартовска обналичила 540 тысяч рублей и перевела их на "безопасный счет", указанный неизвестными. На следующей день ей снова позвонил человек, представившийся сотрудником банка и заявивший о попытке оформить на нее кредит.Однако на этом мнимые банкиры не остановились и позвонили потерпевшей на следующее утро, сообщив, что на имя женщины снова оформляется кредит на сумму 1,2 миллиона рублей. Они убедили ее оформить "зеркальный кредит" и перевести все деньги на очередной счет."Общий ущерб от действий мошенников составил 4,27 миллиона рублей. В настоящее время полицейские устанавливают причастных к данному деянию", - отметили в ведомстве, добавив, что возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

https://ria.ru/20210323/moshenniki-1602480853.html

https://ria.ru/20210323/moshenniki-1602454192.html

ханты-мансийский автономный округ

нижневартовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, нижневартовск, происшествия