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Жительница ХМАО перевела мошенникам более четырех миллионов рублей
Жительница ХМАО перевела мошенникам более четырех миллионов рублей
Жительница города Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе за несколько дней перевела неизвестным, которые представлялись банкирами и силовиками,... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T07:42
2021-03-25T07:42
ханты-мансийский автономный округ
нижневартовск
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 мар - РИА Новости. Жительница города Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе за несколько дней перевела неизвестным, которые представлялись банкирами и силовиками, более 4 миллионов рублей, основную часть этой суммы она взяла в кредит, сообщает пресс-служба городского управления МВД России.Отмечается, что женщина 1961 года рождения обратилась в дежурную часть полиции, заявив о мошенничестве. Правоохранители выяснили, что жительнице Нижневартовска позвонил незнакомый мужчина, который представился сотрудником Центробанка России. Как уточнили в ведомстве, он сообщил ей о якобы произошедшем взломе банковских счетов мошенниками, подозреваются в этом работники банка, к тому же происходят попытки оформления кредитов.Звонивший также заявил, что женщине перезвонит сотрудник правоохранительных органов, который подскажет, как действовать дальше. Через некоторое время ей позвонили с номера дежурной части окружного управления МВД России. В нижневартовской полиции пояснили, что аферисты использовали сервис для подделки номеров. Лжеполицейский попросил женщину действовать строго по указаниям "работников банка" и предупредил об уголовной ответственности за разглашение информации.Действуя по "инструкции", жительница Нижневартовска обналичила 540 тысяч рублей и перевела их на "безопасный счет", указанный неизвестными. На следующей день ей снова позвонил человек, представившийся сотрудником банка и заявивший о попытке оформить на нее кредит.Однако на этом мнимые банкиры не остановились и позвонили потерпевшей на следующее утро, сообщив, что на имя женщины снова оформляется кредит на сумму 1,2 миллиона рублей. Они убедили ее оформить "зеркальный кредит" и перевести все деньги на очередной счет."Общий ущерб от действий мошенников составил 4,27 миллиона рублей. В настоящее время полицейские устанавливают причастных к данному деянию", - отметили в ведомстве, добавив, что возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
https://ria.ru/20210323/moshenniki-1602480853.html
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ханты-мансийский автономный округ, нижневартовск, происшествия

Жительница ХМАО перевела мошенникам более четырех миллионов рублей

07:42 25.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 мар - РИА Новости. Жительница города Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе за несколько дней перевела неизвестным, которые представлялись банкирами и силовиками, более 4 миллионов рублей, основную часть этой суммы она взяла в кредит, сообщает пресс-служба городского управления МВД России.
Отмечается, что женщина 1961 года рождения обратилась в дежурную часть полиции, заявив о мошенничестве. Правоохранители выяснили, что жительнице Нижневартовска позвонил незнакомый мужчина, который представился сотрудником Центробанка России. Как уточнили в ведомстве, он сообщил ей о якобы произошедшем взломе банковских счетов мошенниками, подозреваются в этом работники банка, к тому же происходят попытки оформления кредитов.
Звонивший также заявил, что женщине перезвонит сотрудник правоохранительных органов, который подскажет, как действовать дальше. Через некоторое время ей позвонили с номера дежурной части окружного управления МВД России. В нижневартовской полиции пояснили, что аферисты использовали сервис для подделки номеров. Лжеполицейский попросил женщину действовать строго по указаниям "работников банка" и предупредил об уголовной ответственности за разглашение информации.
Действуя по "инструкции", жительница Нижневартовска обналичила 540 тысяч рублей и перевела их на "безопасный счет", указанный неизвестными. На следующей день ей снова позвонил человек, представившийся сотрудником банка и заявивший о попытке оформить на нее кредит.
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"Мошенница пояснила, что происходит попытка оформления кредита мошенниками, поэтому женщине необходимо самой получить денежные средства, а после перевести их на "сейфовую ячейку". Под руководством аферистки потерпевшая через мобильное приложение банка оформила онлайн-кредит на 2,55 миллиона рублей, который также обналичила и перевела на "резервную ячейку", - подчеркнули в УМВД.
Однако на этом мнимые банкиры не остановились и позвонили потерпевшей на следующее утро, сообщив, что на имя женщины снова оформляется кредит на сумму 1,2 миллиона рублей. Они убедили ее оформить "зеркальный кредит" и перевести все деньги на очередной счет.
"Общий ущерб от действий мошенников составил 4,27 миллиона рублей. В настоящее время полицейские устанавливают причастных к данному деянию", - отметили в ведомстве, добавив, что возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
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