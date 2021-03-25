https://ria.ru/20210325/minsk-1602888804.html

В Минске задержали корреспондента "Коммерсанта" и фотографа "Известий"

В Минске задержали корреспондента "Коммерсанта" и фотографа "Известий"

Корреспондента газеты "Коммерсант" Кирилла Кривошеева задержали в Минске, где белорусская оппозиция намеревалась провести акцию протеста, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T21:28

2021-03-25T21:28

2021-03-25T21:31

протесты в белоруссии

весна

кгб белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 25 мар - РИА Новости. Корреспондента газеты "Коммерсант" Кирилла Кривошеева задержали в Минске, где белорусская оппозиция намеревалась провести акцию протеста, сообщили РИА Новости в издании."Он позвонил в редакцию и сообщил, что задержан", - сказал собеседник агентства, не приведя о других подробностей.В Белорусской ассоциации журналистов сообщили, что в Минске задержан также фотограф газеты "Известия".Комментариями правоохранительных органов РИА Новости не располагает.Ранее не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что располагает данными о более чем 80 задержанных по всей республике в "День воли".Оппозиция Белоруссии традиционно празднует "День воли" 25 марта, что приурочено к очередной годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики. БНР была провозглашена в ночь на 25 марта 1918 года в условиях немецкой оккупации. В 1919 году в стране была установлена советская власть, а правительство БНР было вынуждено эмигрировать.В марте несколько оппозиционных движений и партий Белоруссии подали в мэрию Минска заявку на официальное празднование "Дня воли", которое, как предполагалось, будет представлять из себя шествие, митинг и концерт. Но власти города отказали в проведении акции, аргументировав это ситуацией с COVID-19, отсутствием у организаторов договора с милицией об охране общественного порядка. Однако оппозиция, в том числе выехавшая за границу, рассчитывала, что акции протеста все равно возобновятся 25 марта, и призывала граждан выходить на несанкционированные массовые мероприятия.Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель ранее заявлял, что спецслужбы располагают данными о планах по дестабилизации в стране в период 25-27 марта. Тертель отмечал, что получена информация о трех сценариях акций протеста в Минске в этот период, в том числе с нанесением увечий гражданам и столкновениями с правоохранителями. По данным председателя КГБ, сценарии по дестабилизации разрабатываются за рубежом, а причастны к ним оппозиционеры, которые ранее покинули республику. При этом Тертель особо подчеркивал, что любые попытки дестабилизации будут жестко пресекаться.

https://ria.ru/20210324/protesty-1602582753.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210323/lukashenko-1602488247.html

https://ria.ru/20210223/protesty-1598693064.html

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весна, кгб белоруссии, минск, белоруссия, в мире