https://ria.ru/20210325/minkultury-1602829810.html

Учреждениям культуры МО увеличили налоговый вычет на пожертвования

Учреждениям культуры МО увеличили налоговый вычет на пожертвования

Налоговый вычет на пожертвования досуговым центрам увеличили на 5% в Московской области. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщил... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T16:18

2021-03-25T16:18

2021-03-25T16:18

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Налоговый вычет на пожертвования досуговым центрам увеличили на 5% в Московской области. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщил телеканал "360".Закон, принятый в Мособлдуме, позволит учреждениям культуры восстановиться после пандемии коронавируса.Предельный размер социального налогового вычета по НДФЛ увеличился с 25 до 30%. Изменения коснулись учреждений и фондов в сфере культуры. Возросший налоговый вычет поможет культурным центрам привлечь дополнительные пожертвования.Пандемия отразилась на всех отраслях, ущерб ощутили и центры культуры."Для них существенным подспорьем являются внебюджетные источники финансирования", — заявил Брынцалов.Ранее 55 домов культуры в Московской области запланировали реконструировать до 2025 года. Это одна из крупнейших программ ремонта таких учреждений в России.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)