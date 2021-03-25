https://ria.ru/20210325/minkultury-1602829810.html
Учреждениям культуры МО увеличили налоговый вычет на пожертвования
Учреждениям культуры МО увеличили налоговый вычет на пожертвования
Налоговый вычет на пожертвования досуговым центрам увеличили на 5% в Московской области. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщил... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T16:18
2021-03-25T16:18
2021-03-25T16:18
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602830407_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50b338ac9ec62edabd713f7e9ada0569.jpg
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Налоговый вычет на пожертвования досуговым центрам увеличили на 5% в Московской области. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщил телеканал "360".Закон, принятый в Мособлдуме, позволит учреждениям культуры восстановиться после пандемии коронавируса.Предельный размер социального налогового вычета по НДФЛ увеличился с 25 до 30%. Изменения коснулись учреждений и фондов в сфере культуры. Возросший налоговый вычет поможет культурным центрам привлечь дополнительные пожертвования.Пандемия отразилась на всех отраслях, ущерб ощутили и центры культуры."Для них существенным подспорьем являются внебюджетные источники финансирования", — заявил Брынцалов.Ранее 55 домов культуры в Московской области запланировали реконструировать до 2025 года. Это одна из крупнейших программ ремонта таких учреждений в России.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602830407_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_7a9c309b0406ee0cc540932f43cf5b9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости.
Налоговый вычет на пожертвования досуговым центрам увеличили на 5% в Московской области. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщил телеканал "360"
.
Закон, принятый в Мособлдуме, позволит учреждениям культуры восстановиться после пандемии коронавируса.
Предельный размер социального налогового вычета по НДФЛ увеличился с 25 до 30%. Изменения коснулись учреждений и фондов в сфере культуры. Возросший налоговый вычет поможет культурным центрам привлечь дополнительные пожертвования.
Пандемия отразилась на всех отраслях, ущерб ощутили и центры культуры.
"Для них существенным подспорьем являются внебюджетные источники финансирования", — заявил Брынцалов.
Ранее 55 домов культуры в Московской области запланировали реконструировать до 2025 года. Это одна из крупнейших программ ремонта таких учреждений в России.