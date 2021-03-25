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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210325/minkultury-1602829810.html
Учреждениям культуры МО увеличили налоговый вычет на пожертвования
Учреждениям культуры МО увеличили налоговый вычет на пожертвования
Налоговый вычет на пожертвования досуговым центрам увеличили на 5% в Московской области. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщил... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T16:18
2021-03-25T16:18
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Налоговый вычет на пожертвования досуговым центрам увеличили на 5% в Московской области. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщил телеканал "360".Закон, принятый в Мособлдуме, позволит учреждениям культуры восстановиться после пандемии коронавируса.Предельный размер социального налогового вычета по НДФЛ увеличился с 25 до 30%. Изменения коснулись учреждений и фондов в сфере культуры. Возросший налоговый вычет поможет культурным центрам привлечь дополнительные пожертвования.Пандемия отразилась на всех отраслях, ущерб ощутили и центры культуры."Для них существенным подспорьем являются внебюджетные источники финансирования", — заявил Брынцалов.Ранее 55 домов культуры в Московской области запланировали реконструировать до 2025 года. Это одна из крупнейших программ ремонта таких учреждений в России.
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московская область (подмосковье)

Учреждениям культуры МО увеличили налоговый вычет на пожертвования

16:18 25.03.2021
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаМонеты России, налоговый кодекс РФ и конверты с логотипом ФНС РФ
Монеты России, налоговый кодекс РФ и конверты с логотипом ФНС РФ - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Налоговый вычет на пожертвования досуговым центрам увеличили на 5% в Московской области. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщил телеканал "360".
Закон, принятый в Мособлдуме, позволит учреждениям культуры восстановиться после пандемии коронавируса.
Предельный размер социального налогового вычета по НДФЛ увеличился с 25 до 30%. Изменения коснулись учреждений и фондов в сфере культуры. Возросший налоговый вычет поможет культурным центрам привлечь дополнительные пожертвования.
Пандемия отразилась на всех отраслях, ущерб ощутили и центры культуры.
"Для них существенным подспорьем являются внебюджетные источники финансирования", — заявил Брынцалов.
Ранее 55 домов культуры в Московской области запланировали реконструировать до 2025 года. Это одна из крупнейших программ ремонта таких учреждений в России.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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