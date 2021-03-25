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Die Zeit: глава МИД Германии призвал НАТО сплотиться против России
Die Zeit: глава МИД Германии призвал НАТО сплотиться против России
Глава МИД Германии Хайко Маас призвал НАТО сплотиться против России. Его слова приводит Die Zeit. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T18:18
2021-03-25T18:50
россия
хайко маас
мид германии
нато
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Глава МИД Германии Хайко Маас призвал НАТО сплотиться против России. Его слова приводит Die Zeit.По его мнению, Североатлантический альянс должен дать единый ответ на "российскую агрессию" и "дезинформацию".В то же время министр настоял на том, чтобы военный блок не прерывал диалог с Москвой. Он уверен, что в рамках Совета Россия — НАТО возможно активное и доверительное общение по вопросам политики безопасности."Мы к этому готовы и надеемся, что в ближайшее время и российская сторона будет вновь к этому готова", — заключил он.Накануне генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО и Евросоюз не могут по отдельности противостоять России и призвал объединить усилия. Он также обвинил российские власти в подавлении политического инакомыслия внутри страны и агрессивных действиях за ее пределами. В ответ МИД посоветовал Брюсселю заниматься своими проблемами.Западные страны неоднократно заявляли, что считают Россию угрозой. В опубликованной на прошлой неделе оборонной доктрине Великобритании до 2030 года говорится о намерении противостоять всем исходящим от Москвы опасностям. В начале месяца госсекретарь США Энтони Блинкен в своей программной речи по внешней политике также причислил Россию к "угрожающим" государствам.В свою очередь, в Кремле много раз подчеркивали, что стремятся строить хорошие отношения со всеми партнерами, но этой цели нельзя достичь в одиночку.
https://ria.ru/20210325/nato-1602697806.html
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россия, хайко маас, мид германии, нато, германия, в мире

Die Zeit: глава МИД Германии призвал НАТО сплотиться против России

18:18 25.03.2021 (обновлено: 18:50 25.03.2021)
 
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Глава МИД Германии Хайко Маас призвал НАТО сплотиться против России. Его слова приводит Die Zeit.
По его мнению, Североатлантический альянс должен дать единый ответ на "российскую агрессию" и "дезинформацию".

"Мы не позволим нас разделить", — сказал Маас на заседании в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

В то же время министр настоял на том, чтобы военный блок не прерывал диалог с Москвой. Он уверен, что в рамках Совета Россия — НАТО возможно активное и доверительное общение по вопросам политики безопасности.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
Вчера, 08:00
"Отвечать будем вместе". Кого в НАТО считают угрозой, помимо России
"Мы к этому готовы и надеемся, что в ближайшее время и российская сторона будет вновь к этому готова", — заключил он.
Накануне генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО и Евросоюз не могут по отдельности противостоять России и призвал объединить усилия. Он также обвинил российские власти в подавлении политического инакомыслия внутри страны и агрессивных действиях за ее пределами. В ответ МИД посоветовал Брюсселю заниматься своими проблемами.
Западные страны неоднократно заявляли, что считают Россию угрозой. В опубликованной на прошлой неделе оборонной доктрине Великобритании до 2030 года говорится о намерении противостоять всем исходящим от Москвы опасностям. В начале месяца госсекретарь США Энтони Блинкен в своей программной речи по внешней политике также причислил Россию к "угрожающим" государствам.
В свою очередь, в Кремле много раз подчеркивали, что стремятся строить хорошие отношения со всеми партнерами, но этой цели нельзя достичь в одиночку.
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РоссияХайко МаасМИД ГерманииНАТОГерманияВ мире
 
 
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