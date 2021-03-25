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В Липецке пройдет финал Всероссийской олимпиады школьников по географии
В Липецке пройдет финал Всероссийской олимпиады школьников по географии
Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по географии пройдет на площадке Липецкого государственного педагогического университета имени П.П... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T13:21
2021-03-25T13:21
2021-03-25T13:21
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 25 мар – РИА Новости. Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по географии пройдет на площадке Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского с 16 по 22 апреля, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в финале примут участие более семи тысяч школьников. Липецкую область представит 41 ученик.Артамонов отметил, что в этом году заключительный этап всероссийской олимпиады школьников проходит в 15 регионах по 24 общеобразовательным предметам. Кроме Липецкой области лучших учеников страны ждут в Санкт-Петербурге, Москве, Белгородской, Свердловской, Ульяновской, Тюменской, Самарской, Калининградской, Нижегородской, Курской областях, Ставропольском крае, Республиках Башкортостан, Татарстан и Крым. Победители получат дипломы, которые действуют 4 года и дают право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.
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игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 25 мар – РИА Новости
. Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по географии пройдет на площадке Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского с 16 по 22 апреля, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, в финале примут участие более семи тысяч школьников. Липецкую область представит 41 ученик.
Артамонов отметил, что в этом году заключительный этап всероссийской олимпиады школьников проходит в 15 регионах по 24 общеобразовательным предметам. Кроме Липецкой области лучших учеников страны ждут в Санкт-Петербурге, Москве, Белгородской, Свердловской, Ульяновской, Тюменской, Самарской, Калининградской, Нижегородской, Курской областях, Ставропольском крае, Республиках Башкортостан, Татарстан и Крым. Победители получат дипломы, которые действуют 4 года и дают право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.
"Областная власть делает все, чтобы юное поколение получило глубокие и разносторонние знания, реализовало свои таланты и способности. Благодаря усилиям и активной позиции педагогического сообщества созданы условия для высококачественного образовательного процесса. Наша задача – сохранить и развить эту тенденцию", – сказал Артамонов.