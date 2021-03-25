https://ria.ru/20210325/lipetsk-1602796303.html

В Липецке пройдет финал Всероссийской олимпиады школьников по географии

В Липецке пройдет финал Всероссийской олимпиады школьников по географии

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по географии пройдет на площадке Липецкого государственного педагогического университета имени П.П... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T13:21

2021-03-25T13:21

2021-03-25T13:21

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 25 мар – РИА Новости. Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по географии пройдет на площадке Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского с 16 по 22 апреля, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в финале примут участие более семи тысяч школьников. Липецкую область представит 41 ученик.Артамонов отметил, что в этом году заключительный этап всероссийской олимпиады школьников проходит в 15 регионах по 24 общеобразовательным предметам. Кроме Липецкой области лучших учеников страны ждут в Санкт-Петербурге, Москве, Белгородской, Свердловской, Ульяновской, Тюменской, Самарской, Калининградской, Нижегородской, Курской областях, Ставропольском крае, Республиках Башкортостан, Татарстан и Крым. Победители получат дипломы, которые действуют 4 года и дают право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.

https://ria.ru/20210322/konkurs-1602359490.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов