https://ria.ru/20210325/kurs-1602787480.html
Официальный курс евро на пятницу снизился на семь копеек
Официальный курс евро на пятницу снизился на семь копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 7,47 копейки - до 89,9768 рубля, курс доллара вырос на 2,06 копейки - до 76,1741... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T12:35
2021-03-25T12:35
2021-03-25T12:35
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 7,47 копейки - до 89,9768 рубля, курс доллара вырос на 2,06 копейки - до 76,1741 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась на 2,2 копейки, составив 82,3853 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика