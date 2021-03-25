https://ria.ru/20210325/kultura-1602816933.html

Путин назвал истинные ценности российской культуры

Путин назвал истинные ценности российской культуры

Президент РФ Владимир Путин назвал гуманизм, нравственность и справедливость истинными ценностями, которые во все времена воплощала российская культура. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T15:09

2021-03-25T15:09

2021-03-25T15:37

культура

владимир путин

общество

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал гуманизм, нравственность и справедливость истинными ценностями, которые во все времена воплощала российская культура.Глава государства в четверг проводит по видеосвязи встречу с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2019-2020 годы."Предлагаю поговорить сегодня о том, в каких формах и какими средствами отечественные литература, изобразительное искусство, музыка, театр могут передать детям, подросткам истинные ценности, которые во все времена воплощала российская культура, - гуманизм, нравственность, справедливость", - сказал президент в начале встречи.Путин добавил, что важность культуры и искусства исключительно велика, зачастую именно через них подрастающее поколение может увидеть и осознать достижения предшественников."Гете сказал как-то: "Хотя мир в целом движется вперед, молодежи приходится каждый раз начинать сначала". Это во многом справедливо, но приведу здесь и слова нашего русского классика Льва Николаевича Толстого, который адресовал молодым такой наказ: "Бери готовое и иди дальше". В этом сила человечества, и это также справедливо", - сказал Путин.

https://ria.ru/20201104/tsennosti-1583037388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество