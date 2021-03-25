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Путин назвал истинные ценности российской культуры
Путин назвал истинные ценности российской культуры
Президент РФ Владимир Путин назвал гуманизм, нравственность и справедливость истинными ценностями, которые во все времена воплощала российская культура. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T15:09
2021-03-25T15:37
культура
владимир путин
общество
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал гуманизм, нравственность и справедливость истинными ценностями, которые во все времена воплощала российская культура.Глава государства в четверг проводит по видеосвязи встречу с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2019-2020 годы."Предлагаю поговорить сегодня о том, в каких формах и какими средствами отечественные литература, изобразительное искусство, музыка, театр могут передать детям, подросткам истинные ценности, которые во все времена воплощала российская культура, - гуманизм, нравственность, справедливость", - сказал президент в начале встречи.Путин добавил, что важность культуры и искусства исключительно велика, зачастую именно через них подрастающее поколение может увидеть и осознать достижения предшественников."Гете сказал как-то: "Хотя мир в целом движется вперед, молодежи приходится каждый раз начинать сначала". Это во многом справедливо, но приведу здесь и слова нашего русского классика Льва Николаевича Толстого, который адресовал молодым такой наказ: "Бери готовое и иди дальше". В этом сила человечества, и это также справедливо", - сказал Путин.
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владимир путин, общество

Путин назвал истинные ценности российской культуры

15:09 25.03.2021 (обновлено: 15:37 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с лауреатами премий для молодых деятелей культуры
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с лауреатами премий для молодых деятелей культуры - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал гуманизм, нравственность и справедливость истинными ценностями, которые во все времена воплощала российская культура.
Глава государства в четверг проводит по видеосвязи встречу с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2019-2020 годы.
"Предлагаю поговорить сегодня о том, в каких формах и какими средствами отечественные литература, изобразительное искусство, музыка, театр могут передать детям, подросткам истинные ценности, которые во все времена воплощала российская культура, - гуманизм, нравственность, справедливость", - сказал президент в начале встречи.
Путин добавил, что важность культуры и искусства исключительно велика, зачастую именно через них подрастающее поколение может увидеть и осознать достижения предшественников.
"Гете сказал как-то: "Хотя мир в целом движется вперед, молодежи приходится каждый раз начинать сначала". Это во многом справедливо, но приведу здесь и слова нашего русского классика Льва Николаевича Толстого, который адресовал молодым такой наказ: "Бери готовое и иди дальше". В этом сила человечества, и это также справедливо", - сказал Путин.
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