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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210325/koronavirus-1602797426.html
В России не нашли выявленных в Индии мутаций коронавируса
В России не нашли выявленных в Индии мутаций коронавируса
Мутации коронавируса, выявленные в Индии, на территории России не обнаружены, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T13:27
2021-03-25T13:42
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
индия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Мутации коронавируса, выявленные в Индии, на территории России не обнаружены, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Индийское министерство здравоохранения в среду сообщило, что в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с мутациями E484Q и L452R в S белке."На территории России на данный момент вариантов вируса, содержащих обе этих мутации, не обнаружено",- говорится в сообщении.Обе мутации не затрагивают пептиды, входящие в состав вакцины "ЭпиВакКорона", уточнили в пресс-службе.
https://rsport.ria.ru/20210324/koronavirus-1602653972.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), индия

В России не нашли выявленных в Индии мутаций коронавируса

13:27 25.03.2021 (обновлено: 13:42 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске
Сотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Мутации коронавируса, выявленные в Индии, на территории России не обнаружены, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Индийское министерство здравоохранения в среду сообщило, что в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с мутациями E484Q и L452R в S белке.
"На территории России на данный момент вариантов вируса, содержащих обе этих мутации, не обнаружено",- говорится в сообщении.
Обе мутации не затрагивают пептиды, входящие в состав вакцины "ЭпиВакКорона", уточнили в пресс-службе.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Индия
 
 
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