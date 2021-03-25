https://ria.ru/20210325/koronavirus-1602797426.html

В России не нашли выявленных в Индии мутаций коронавируса

В России не нашли выявленных в Индии мутаций коронавируса

Мутации коронавируса, выявленные в Индии, на территории России не обнаружены, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T13:27

2021-03-25T13:27

2021-03-25T13:42

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

индия

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Мутации коронавируса, выявленные в Индии, на территории России не обнаружены, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Индийское министерство здравоохранения в среду сообщило, что в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с мутациями E484Q и L452R в S белке."На территории России на данный момент вариантов вируса, содержащих обе этих мутации, не обнаружено",- говорится в сообщении.Обе мутации не затрагивают пептиды, входящие в состав вакцины "ЭпиВакКорона", уточнили в пресс-службе.

https://rsport.ria.ru/20210324/koronavirus-1602653972.html

индия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), индия