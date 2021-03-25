https://ria.ru/20210325/koronavirus-1602797426.html
В России не нашли выявленных в Индии мутаций коронавируса
В России не нашли выявленных в Индии мутаций коронавируса
Мутации коронавируса, выявленные в Индии, на территории России не обнаружены, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T13:27
2021-03-25T13:27
2021-03-25T13:42
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
индия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600732678_0:127:3274:1969_1920x0_80_0_0_2aef7e8d0c0649fe807127a861818a12.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Мутации коронавируса, выявленные в Индии, на территории России не обнаружены, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Индийское министерство здравоохранения в среду сообщило, что в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с мутациями E484Q и L452R в S белке."На территории России на данный момент вариантов вируса, содержащих обе этих мутации, не обнаружено",- говорится в сообщении.Обе мутации не затрагивают пептиды, входящие в состав вакцины "ЭпиВакКорона", уточнили в пресс-службе.
https://rsport.ria.ru/20210324/koronavirus-1602653972.html
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600732678_320:388:2534:2048_1920x0_80_0_0_e227a1c1838b584ef13089a7a8dabc36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), индия