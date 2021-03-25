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Голикова оценила способность тест-систем выявлять штаммы коронавируса
Голикова оценила способность тест-систем выявлять штаммы коронавируса
Отечественные тест-системы и вакцины эффективны против британского и южноафриканского вариантов коронавируса, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T11:24
2021-03-25T11:24
2021-03-25T11:24
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Отечественные тест-системы и вакцины эффективны против британского и южноафриканского вариантов коронавируса, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Мы проверили наши тест-системы и вакцины и, спасибо нашим учёным, на способность обнаруживать и нейтрализовать имеющиеся мутирующие штаммы. Эффективность наших тест-систем и вакцин подтверждена",- сказала Голикова на итоговой коллегии Роспотребнадзора.
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