https://ria.ru/20210325/koronavirus-1602770952.html

Голикова оценила способность тест-систем выявлять штаммы коронавируса

Голикова оценила способность тест-систем выявлять штаммы коронавируса

Отечественные тест-системы и вакцины эффективны против британского и южноафриканского вариантов коронавируса, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T11:24

2021-03-25T11:24

2021-03-25T11:24

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Отечественные тест-системы и вакцины эффективны против британского и южноафриканского вариантов коронавируса, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Мы проверили наши тест-системы и вакцины и, спасибо нашим учёным, на способность обнаруживать и нейтрализовать имеющиеся мутирующие штаммы. Эффективность наших тест-систем и вакцин подтверждена",- сказала Голикова на итоговой коллегии Роспотребнадзора.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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