https://ria.ru/20210325/koronavirus-1602770661.html
Голикова оценила ситуацию с распространением штаммов из Британии и ЮАР
Голикова оценила ситуацию с распространением штаммов из Британии и ЮАР
Массового распространения британского и южноафриканского вариантов коронавируса в России нет, как и других штаммов, которые фиксируют в мире, заявила... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T11:23
2021-03-25T11:23
2021-03-25T11:23
распространение коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Массового распространения британского и южноафриканского вариантов коронавируса в России нет, как и других штаммов, которые фиксируют в мире, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Системная работа по мониторингу за циркуляцией вируса позволяет утверждать, массового распространения британских и южноафриканских вариантов вируса в РФ нет, и тем более нет других штаммов, которые на сегодняшний день фиксируются в мире",- сказала Голикова на итоговой коллегии Роспотребнадзора.
https://ria.ru/20210319/koronavirus-1602036398.html
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, общество