https://ria.ru/20210325/koronavirus-1602770661.html

Голикова оценила ситуацию с распространением штаммов из Британии и ЮАР

Голикова оценила ситуацию с распространением штаммов из Британии и ЮАР

Массового распространения британского и южноафриканского вариантов коронавируса в России нет, как и других штаммов, которые фиксируют в мире, заявила... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T11:23

2021-03-25T11:23

2021-03-25T11:23

распространение коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Массового распространения британского и южноафриканского вариантов коронавируса в России нет, как и других штаммов, которые фиксируют в мире, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Системная работа по мониторингу за циркуляцией вируса позволяет утверждать, массового распространения британских и южноафриканских вариантов вируса в РФ нет, и тем более нет других штаммов, которые на сегодняшний день фиксируются в мире",- сказала Голикова на итоговой коллегии Роспотребнадзора.

https://ria.ru/20210319/koronavirus-1602036398.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый штамм коронавируса в британии, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, общество