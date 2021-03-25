https://ria.ru/20210325/koronavirus-1602768529.html

В России выявили 9221 новый случай заражения коронавирусом

В России выявили 9221 новый случай заражения коронавирусом

Число заражений COVID-19 в России за последние сутки выросло на 9 221, до 4 492 692, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T11:17

2021-03-25T11:17

2021-03-25T14:27

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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здоровье - общество

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Число заражений COVID-19 в России за последние сутки выросло на 9 221, до 4 492 692, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции – 9 221 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1173 без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Больше всего новых пациентов в Москве — 1787, Санкт-Петербурге — 804, и Подмосковье — 540. Минимальные значения зарегистрировали на Чукотке и в Тыве — по одному случаю.За все время в стране зарегистрировано 4 492 692 случая заболевания. Выздоровели 4 109 281 человек, жертвами инфекции стали 96 612 человек.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 123,9 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже почти достигло 124,9 миллиона. Более 2,7 миллиона человек спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Бразилия и Индия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Францию, Великобританию, Италию, Испанию, Турцию и Германию.

https://ria.ru/20210325/putin-1602793223.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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