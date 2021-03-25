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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210325/koronavirus-1602768529.html
В России выявили 9221 новый случай заражения коронавирусом
В России выявили 9221 новый случай заражения коронавирусом
Число заражений COVID-19 в России за последние сутки выросло на 9 221, до 4 492 692, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T11:17
2021-03-25T14:27
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Число заражений COVID-19 в России за последние сутки выросло на 9 221, до 4 492 692, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции – 9 221 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1173 без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Больше всего новых пациентов в Москве — 1787, Санкт-Петербурге — 804, и Подмосковье — 540. Минимальные значения зарегистрировали на Чукотке и в Тыве — по одному случаю.За все время в стране зарегистрировано 4 492 692 случая заболевания. Выздоровели 4 109 281 человек, жертвами инфекции стали 96 612 человек.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 123,9 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже почти достигло 124,9 миллиона. Более 2,7 миллиона человек спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Бразилия и Индия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Францию, Великобританию, Италию, Испанию, Турцию и Германию.
https://ria.ru/20210325/putin-1602793223.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 9221 новый случай заражения коронавирусом

11:17 25.03.2021 (обновлено: 14:27 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в карантинном центре в Коммунарке
Медик в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Число заражений COVID-19 в России за последние сутки выросло на 9 221, до 4 492 692, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции – 9 221 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1173 без клинических проявлений", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
Вчера, 13:08Распространение коронавируса
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Больше всего новых пациентов в Москве — 1787, Санкт-Петербурге — 804, и Подмосковье — 540. Минимальные значения зарегистрировали на Чукотке и в Тыве — по одному случаю.
За все время в стране зарегистрировано 4 492 692 случая заболевания. Выздоровели 4 109 281 человек, жертвами инфекции стали 96 612 человек.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 123,9 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже почти достигло 124,9 миллиона. Более 2,7 миллиона человек спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Бразилия и Индия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Францию, Великобританию, Италию, Испанию, Турцию и Германию.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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