https://ria.ru/20210325/koronavirus-1602762898.html
Мишустин призвал создавать тест-системы на мутирующие штаммы коронавируса
Мишустин призвал создавать тест-системы на мутирующие штаммы коронавируса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал Роспотребнадзор не останавливаться на достигнутом и создавать совершенные тест-системы, способные выявлять мутирующие РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T10:46
2021-03-25T10:46
2021-03-25T10:53
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал Роспотребнадзор не останавливаться на достигнутом и создавать совершенные тест-системы, способные выявлять мутирующие штаммы COVID."Благодаря вашему профессионализму России одной из первых удалось в кратчайшие сроки создать эффективные тесты для диагностики инфекции. Наша страна в лидерах по числу тестирований граждан. А отечественные системы поставляются в более чем пятьдесят других государств. Важно не останавливаться на достигнутом. Продолжить создание новых тестов – способных выявлять мутирующие штаммы вируса", - сказал Мишустин в приветствии участникам расширенного заседания итоговой коллегии Роспотребнадзора.Он добавил, что институты службы каждый день ведут масштабную работу по моделированию, прогнозированию и анализу эпидемиологической обстановки, "что позволяет держать ее на контроле, действовать на опережение и оперативно принимать решения".
https://ria.ru/20210318/koronavirus-1601778988.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество