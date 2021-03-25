https://ria.ru/20210325/koronavirus-1602762898.html

Мишустин призвал создавать тест-системы на мутирующие штаммы коронавируса

Мишустин призвал создавать тест-системы на мутирующие штаммы коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал Роспотребнадзор не останавливаться на достигнутом и создавать совершенные тест-системы, способные выявлять мутирующие РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T10:46

2021-03-25T10:46

2021-03-25T10:53

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михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал Роспотребнадзор не останавливаться на достигнутом и создавать совершенные тест-системы, способные выявлять мутирующие штаммы COVID."Благодаря вашему профессионализму России одной из первых удалось в кратчайшие сроки создать эффективные тесты для диагностики инфекции. Наша страна в лидерах по числу тестирований граждан. А отечественные системы поставляются в более чем пятьдесят других государств. Важно не останавливаться на достигнутом. Продолжить создание новых тестов – способных выявлять мутирующие штаммы вируса", - сказал Мишустин в приветствии участникам расширенного заседания итоговой коллегии Роспотребнадзора.Он добавил, что институты службы каждый день ведут масштабную работу по моделированию, прогнозированию и анализу эпидемиологической обстановки, "что позволяет держать ее на контроле, действовать на опережение и оперативно принимать решения".

https://ria.ru/20210318/koronavirus-1601778988.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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