https://ria.ru/20210325/kndr-1602761243.html

Эксперт прокомментировал новые ракетные запуски КНДР

Эксперт прокомментировал новые ракетные запуски КНДР

Ракетные пуски КНДР стали ответом Пхеньяна на американо-южнокорейские военные учения, а также на договоренности, достигнутые по итогам визита госсекретаря США... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T10:38

2021-03-25T10:38

2021-03-25T10:38

ллойд остин

энтони блинкен

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Ракетные пуски КНДР стали ответом Пхеньяна на американо-южнокорейские военные учения, а также на договоренности, достигнутые по итогам визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Сеул и Токио, считает заведующий отделом Кореи и Монголии Института Востоковедения РАН Александр Воронцов.Ранее Южная Корея и Япония сообщили о пуске КНДР не менее одного снаряда в сторону Японского моря. Позднее премьер Японии заявил, что Пхеньян провел два пуска баллистических ракет."Только что завершились совместные американо-южнокорейские военные маневры, буквально на днях. Сначала Северная Корея очень сдержанно на это реагировала, даже не выступила с какими-то риторическими возмущенными декларациями", - сказал эксперт РИА Новости.Затем, напомнил аналитик, состоялся визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Северо-Восточную Азию. "Были достигнуты договоренности, подтверждены стремления укреплять военное сотрудничество с США, налаживать связи. Тот факт, что все эти заявления и действия были направлены против Северной Кореи, это не скрывалось, подчеркивалось, чтобы усилить давление", - отметил эксперт."И вот: Северная Корея решила отреагировать традиционным способом", - подчеркнул аналитик.Визит Блинкена и министра обороны Ллойда Остина в Южную Корею состоялся на прошлой неделе. До этого они побывали в Японии. Южнокорейский телеканал KBS назвал визит высокопоставленных представителей США в Северо-Восточную Азию одним из признаков формирования антикитайской коалиции и отметил, что Вашингтон стремится расширить роль четырёхстороннего диалога по безопасности Quad.В Южной Корее с 8 по 18 марта проходили военные учения с США. Они включали только комбинированную командно-штабную подготовку (CCPT) в виде компьютерной симуляции и проводились в "минимальном" масштабе.Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие спровоцировало введение Советом безопасности ООН санкций против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности.

https://ria.ru/20210325/kndr-1602758004.html

https://ria.ru/20210325/rakety-1602752851.html

пхеньян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ллойд остин, энтони блинкен, пхеньян, оон, япония, сша, в мире