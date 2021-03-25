Эксперт прокомментировал новые ракетные запуски КНДР
© AP Photo / Lee Jin-manТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
© AP Photo / Lee Jin-man
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Ракетные пуски КНДР стали ответом Пхеньяна на американо-южнокорейские военные учения, а также на договоренности, достигнутые по итогам визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Сеул и Токио, считает заведующий отделом Кореи и Монголии Института Востоковедения РАН Александр Воронцов.
Ранее Южная Корея и Япония сообщили о пуске КНДР не менее одного снаряда в сторону Японского моря. Позднее премьер Японии заявил, что Пхеньян провел два пуска баллистических ракет.
"Только что завершились совместные американо-южнокорейские военные маневры, буквально на днях. Сначала Северная Корея очень сдержанно на это реагировала, даже не выступила с какими-то риторическими возмущенными декларациями", - сказал эксперт РИА Новости.
Затем, напомнил аналитик, состоялся визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Северо-Восточную Азию. "Были достигнуты договоренности, подтверждены стремления укреплять военное сотрудничество с США, налаживать связи. Тот факт, что все эти заявления и действия были направлены против Северной Кореи, это не скрывалось, подчеркивалось, чтобы усилить давление", - отметил эксперт.
"И вот: Северная Корея решила отреагировать традиционным способом", - подчеркнул аналитик.
Визит Блинкена и министра обороны Ллойда Остина в Южную Корею состоялся на прошлой неделе. До этого они побывали в Японии. Южнокорейский телеканал KBS назвал визит высокопоставленных представителей США в Северо-Восточную Азию одним из признаков формирования антикитайской коалиции и отметил, что Вашингтон стремится расширить роль четырёхстороннего диалога по безопасности Quad.
В Южной Корее с 8 по 18 марта проходили военные учения с США. Они включали только комбинированную командно-штабную подготовку (CCPT) в виде компьютерной симуляции и проводились в "минимальном" масштабе.
Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие спровоцировало введение Советом безопасности ООН санкций против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности.