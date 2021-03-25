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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210325/khrizostom-1602872765.html
Священник РПЦ: пока лишь два иерарха Кипрской церкви впали в раскол
Священник РПЦ: пока лишь два иерарха Кипрской церкви впали в раскол
Украинских раскольников к настоящему времени признали только два архиерея Кипрской православной церкви (КПЦ), и поэтому серьезных ограничений для паломников РПЦ РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T19:22
2021-03-25T19:22
религия и мировоззрение
религия
епифаний думенко
константинопольский патриархат
игорь якимчук
элладская православная церковь
отдел внешних церковных связей московского патриархата
никосия (город)
украина
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Украинских раскольников к настоящему времени признали только два архиерея Кипрской православной церкви (КПЦ), и поэтому серьезных ограничений для паломников РПЦ по поездкам на Кипр на данный момент не предполагается, сообщил в четверг РИА Новости секретарь по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.Власти Кипра ранее заявили, что с 1 апреля открывают границы для туристов из России, для пребывания на острове им потребуется только отрицательный результат теста на COVID-19.На заседании Священного синода Кипрской православной церкви в ноябре прошлого года большинство архиереев (десять против семи) не стали возражать против поминовения предстоятелем КПЦ архиепископом Хризостомом главы "Православной церкви Украины" (ПЦУ) Епифания Думенко, остальные выступили резко против. До этого Паломнический центр Московского патриархата составил список митрополий (епархий) Элладской (Греческой) православной церкви, которые не благословляется посещать паломникам из РПЦ, в связи с признанием украинских раскольников архиепископом Афинским Иеронимом и еще рядом архиереев Синода Элладской церкви. Сейчас в списке 11 епархий, включая главную - Афинскую.Отвечая на вопрос о том, будет ли подобный список в отношении епархий на Кипре, протоиерей Игорь Якимчук уточнил, что "пока что де-факто украинских раскольников признали только два архиерея Кипрской православной церкви"."Это архиепископ Хризостом, поминающий на богослужениях лидера ПЦУ Думенко, и митрополит Константийский Василий, допустивший сослужение с раскольниками. Разумеется, что для русских паломников церковное общение с ними невозможно. Что касается общения с другими кипрскими иерархами и посещения подведомственных им храмов и монастырей, то каких-либо ограничений для наших паломников на данный момент не предполагается", - сказал Якимчук.Кафедральный собор, в котором служит глава КПЦ, архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом, находится в Никосии.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь (УПЦ), дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась.Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей, в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской, Александрийской и Кипрской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
https://ria.ru/20191106/1560636356.html
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религия, епифаний думенко, константинопольский патриархат, игорь якимчук, элладская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, никосия (город), украина

Священник РПЦ: пока лишь два иерарха Кипрской церкви впали в раскол

19:22 25.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАрхиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II и митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий
Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II и митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Украинских раскольников к настоящему времени признали только два архиерея Кипрской православной церкви (КПЦ), и поэтому серьезных ограничений для паломников РПЦ по поездкам на Кипр на данный момент не предполагается, сообщил в четверг РИА Новости секретарь по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.
Власти Кипра ранее заявили, что с 1 апреля открывают границы для туристов из России, для пребывания на острове им потребуется только отрицательный результат теста на COVID-19.
На заседании Священного синода Кипрской православной церкви в ноябре прошлого года большинство архиереев (десять против семи) не стали возражать против поминовения предстоятелем КПЦ архиепископом Хризостомом главы "Православной церкви Украины" (ПЦУ) Епифания Думенко, остальные выступили резко против. До этого Паломнический центр Московского патриархата составил список митрополий (епархий) Элладской (Греческой) православной церкви, которые не благословляется посещать паломникам из РПЦ, в связи с признанием украинских раскольников архиепископом Афинским Иеронимом и еще рядом архиереев Синода Элладской церкви. Сейчас в списке 11 епархий, включая главную - Афинскую.
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Отвечая на вопрос о том, будет ли подобный список в отношении епархий на Кипре, протоиерей Игорь Якимчук уточнил, что "пока что де-факто украинских раскольников признали только два архиерея Кипрской православной церкви".
"Это архиепископ Хризостом, поминающий на богослужениях лидера ПЦУ Думенко, и митрополит Константийский Василий, допустивший сослужение с раскольниками. Разумеется, что для русских паломников церковное общение с ними невозможно. Что касается общения с другими кипрскими иерархами и посещения подведомственных им храмов и монастырей, то каких-либо ограничений для наших паломников на данный момент не предполагается", - сказал Якимчук.
Кафедральный собор, в котором служит глава КПЦ, архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом, находится в Никосии.
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В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь (УПЦ), дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась.
Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей, в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской, Александрийской и Кипрской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
 
Религия и мировоззрениеРелигияЕпифаний ДуменкоКонстантинопольский патриархатИгорь ЯкимчукЭлладская православная церковьОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаНикосия (город)Украина
 
 
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