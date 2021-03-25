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В Кремле прокомментировали новые ракетные испытания КНДР
В Кремле прокомментировали новые ракетные испытания КНДР
Ракетные испытания Северной Кореи не представляют угрозы для России, однако российская сторона внимательно наблюдает за ними, сообщил журналистам... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T13:21
2021-03-25T13:21
дмитрий песков
кндр (северная корея)
политика
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Ракетные испытания Северной Кореи не представляют угрозы для России, однако российская сторона внимательно наблюдает за ними, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По данным Южной Кореи и Японии, КНДР за последние дни провела два ракетных испытания: в воскресенье прошли пуски двух крылатых ракет в сторону Желтого моря на малой высоте на небольшую дальность, а в четверг – двух баллистических ракет в сторону Японского моря."Нет, эти испытания угрозы для России не представляют. Но мы, безусловно, самым внимательным образом наблюдаем за этими испытаниями", - сказал Песков в ответ на вопрос, обеспокоены ли в Москве действиями КНДР и представляют ли они угрозу для РФ.
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дмитрий песков, кндр (северная корея), политика

В Кремле прокомментировали новые ракетные испытания КНДР

13:21 25.03.2021
 
© AP Photo / Lee Jin-manТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© AP Photo / Lee Jin-man
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Ракетные испытания Северной Кореи не представляют угрозы для России, однако российская сторона внимательно наблюдает за ними, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По данным Южной Кореи и Японии, КНДР за последние дни провела два ракетных испытания: в воскресенье прошли пуски двух крылатых ракет в сторону Желтого моря на малой высоте на небольшую дальность, а в четверг – двух баллистических ракет в сторону Японского моря.
"Нет, эти испытания угрозы для России не представляют. Но мы, безусловно, самым внимательным образом наблюдаем за этими испытаниями", - сказал Песков в ответ на вопрос, обеспокоены ли в Москве действиями КНДР и представляют ли они угрозу для РФ.
На ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
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