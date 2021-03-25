https://ria.ru/20210325/ispytaniya-1602795929.html

В Кремле прокомментировали новые ракетные испытания КНДР

В Кремле прокомментировали новые ракетные испытания КНДР

Ракетные испытания Северной Кореи не представляют угрозы для России, однако российская сторона внимательно наблюдает за ними, сообщил журналистам... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T13:21

2021-03-25T13:21

2021-03-25T13:21

дмитрий песков

кндр (северная корея)

политика

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Ракетные испытания Северной Кореи не представляют угрозы для России, однако российская сторона внимательно наблюдает за ними, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По данным Южной Кореи и Японии, КНДР за последние дни провела два ракетных испытания: в воскресенье прошли пуски двух крылатых ракет в сторону Желтого моря на малой высоте на небольшую дальность, а в четверг – двух баллистических ракет в сторону Японского моря."Нет, эти испытания угрозы для России не представляют. Но мы, безусловно, самым внимательным образом наблюдаем за этими испытаниями", - сказал Песков в ответ на вопрос, обеспокоены ли в Москве действиями КНДР и представляют ли они угрозу для РФ.

https://ria.ru/20210319/yaponiya-1601917745.html

кндр (северная корея)

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2021

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дмитрий песков, кндр (северная корея), политика