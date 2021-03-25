https://ria.ru/20210325/ikra-1602746568.html

Роскачество выявило повышенное содержание нитратов в кабачковой икре

Роскачество выявило повышенное содержание нитратов в кабачковой икре

Роскачество выявило значительное содержание нитратов в кабачковой икре, но привлечь к ответственности производителей оказалось нельзя, так как на готовую... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T08:08

2021-03-25T08:08

2021-03-25T12:15

роскачество

еда

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Роскачество выявило значительное содержание нитратов в кабачковой икре, но привлечь к ответственности производителей оказалось нельзя, так как на готовую продукцию пока нет нормативов по содержанию нитратов, говорится в сообщении организации."Роскачество исследовало кабачковую икру 20 торговых марок на 446 показателей качества, безопасности и достоверности маркировки продукции. Большинство товаров российского производства (17 торговых марок), остальные изготовлены в Белоруссии и Армении. В половине из исследованной кабачковой икры содержатся нитраты", — говорится в сообщении.Эксперты указывают, что техрегламент Таможенного союза устанавливает требования по содержанию нитратов только к основному сырью кабачковой икры: их содержание в кабачках не должно превышать 400 миллиграмм на килограмм. Но для кабачковой икры нормативов по содержанию нитратов пока нет — между тем, отмечают в Роскачестве, содержание нитратов в товарах десяти торговых марок превышает нормы для сырья в 1,5-4,5 раза."Например, подросток весом 45 килограммов, съев 100 граммов кабачковой икры с содержанием нитратов 1,7 тысячи миллиграмм на килограмм, получит их 3,8 миллиграмма на один килограмм массы тела. А ежедневная допустимая суточная доза составляет 3,7 миллиграмма, поэтому употреблять кабачковую икру рекомендуется в умеренных количествах", — указывают эксперты.Между тем, к проверенной продукции не было претензий по микробиологической безопасности, содержанию тяжелых металлов и токсичных веществ, которые могут встречаться в некачественных консервах. Эксперты также исследовали икру на содержание 392 пестицидов: их в продукции не обнаружено.

https://ria.ru/20210316/rost-1601525012.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210320/dieta-1601988682.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскачество, еда