Роскачество выявило повышенное содержание нитратов в кабачковой икре
08:08 25.03.2021 (обновлено: 12:15 25.03.2021)
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Роскачество выявило значительное содержание нитратов в кабачковой икре, но привлечь к ответственности производителей оказалось нельзя, так как на готовую продукцию пока нет нормативов по содержанию нитратов, говорится в сообщении организации.
"Роскачество исследовало кабачковую икру 20 торговых марок на 446 показателей качества, безопасности и достоверности маркировки продукции. Большинство товаров российского производства (17 торговых марок), остальные изготовлены в Белоруссии и Армении. В половине из исследованной кабачковой икры содержатся нитраты", — говорится в сообщении.
Эксперты указывают, что техрегламент Таможенного союза устанавливает требования по содержанию нитратов только к основному сырью кабачковой икры: их содержание в кабачках не должно превышать 400 миллиграмм на килограмм. Но для кабачковой икры нормативов по содержанию нитратов пока нет — между тем, отмечают в Роскачестве, содержание нитратов в товарах десяти торговых марок превышает нормы для сырья в 1,5-4,5 раза.
"Например, подросток весом 45 килограммов, съев 100 граммов кабачковой икры с содержанием нитратов 1,7 тысячи миллиграмм на килограмм, получит их 3,8 миллиграмма на один килограмм массы тела. А ежедневная допустимая суточная доза составляет 3,7 миллиграмма, поэтому употреблять кабачковую икру рекомендуется в умеренных количествах", — указывают эксперты.
Между тем, к проверенной продукции не было претензий по микробиологической безопасности, содержанию тяжелых металлов и токсичных веществ, которые могут встречаться в некачественных консервах. Эксперты также исследовали икру на содержание 392 пестицидов: их в продукции не обнаружено.