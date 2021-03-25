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Роскачество выявило повышенное содержание нитратов в кабачковой икре
Роскачество выявило повышенное содержание нитратов в кабачковой икре
Роскачество выявило значительное содержание нитратов в кабачковой икре, но привлечь к ответственности производителей оказалось нельзя, так как на готовую... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T08:08
2021-03-25T12:15
роскачество
еда
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Роскачество выявило значительное содержание нитратов в кабачковой икре, но привлечь к ответственности производителей оказалось нельзя, так как на готовую продукцию пока нет нормативов по содержанию нитратов, говорится в сообщении организации."Роскачество исследовало кабачковую икру 20 торговых марок на 446 показателей качества, безопасности и достоверности маркировки продукции. Большинство товаров российского производства (17 торговых марок), остальные изготовлены в Белоруссии и Армении. В половине из исследованной кабачковой икры содержатся нитраты", — говорится в сообщении.Эксперты указывают, что техрегламент Таможенного союза устанавливает требования по содержанию нитратов только к основному сырью кабачковой икры: их содержание в кабачках не должно превышать 400 миллиграмм на килограмм. Но для кабачковой икры нормативов по содержанию нитратов пока нет — между тем, отмечают в Роскачестве, содержание нитратов в товарах десяти торговых марок превышает нормы для сырья в 1,5-4,5 раза."Например, подросток весом 45 килограммов, съев 100 граммов кабачковой икры с содержанием нитратов 1,7 тысячи миллиграмм на килограмм, получит их 3,8 миллиграмма на один килограмм массы тела. А ежедневная допустимая суточная доза составляет 3,7 миллиграмма, поэтому употреблять кабачковую икру рекомендуется в умеренных количествах", — указывают эксперты.Между тем, к проверенной продукции не было претензий по микробиологической безопасности, содержанию тяжелых металлов и токсичных веществ, которые могут встречаться в некачественных консервах. Эксперты также исследовали икру на содержание 392 пестицидов: их в продукции не обнаружено.
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роскачество, еда

Роскачество выявило повышенное содержание нитратов в кабачковой икре

08:08 25.03.2021 (обновлено: 12:15 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРыночная торговля в Калининграде
Рыночная торговля в Калининграде - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Роскачество выявило значительное содержание нитратов в кабачковой икре, но привлечь к ответственности производителей оказалось нельзя, так как на готовую продукцию пока нет нормативов по содержанию нитратов, говорится в сообщении организации.
"Роскачество исследовало кабачковую икру 20 торговых марок на 446 показателей качества, безопасности и достоверности маркировки продукции. Большинство товаров российского производства (17 торговых марок), остальные изготовлены в Белоруссии и Армении. В половине из исследованной кабачковой икры содержатся нитраты", — говорится в сообщении.
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Эксперты указывают, что техрегламент Таможенного союза устанавливает требования по содержанию нитратов только к основному сырью кабачковой икры: их содержание в кабачках не должно превышать 400 миллиграмм на килограмм. Но для кабачковой икры нормативов по содержанию нитратов пока нет — между тем, отмечают в Роскачестве, содержание нитратов в товарах десяти торговых марок превышает нормы для сырья в 1,5-4,5 раза.
"Например, подросток весом 45 килограммов, съев 100 граммов кабачковой икры с содержанием нитратов 1,7 тысячи миллиграмм на килограмм, получит их 3,8 миллиграмма на один килограмм массы тела. А ежедневная допустимая суточная доза составляет 3,7 миллиграмма, поэтому употреблять кабачковую икру рекомендуется в умеренных количествах", — указывают эксперты.
Между тем, к проверенной продукции не было претензий по микробиологической безопасности, содержанию тяжелых металлов и токсичных веществ, которые могут встречаться в некачественных консервах. Эксперты также исследовали икру на содержание 392 пестицидов: их в продукции не обнаружено.
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