https://ria.ru/20210325/gretsiya-1602836041.html
Патриарх Кирилл отметил общность русского и греческого народов
Патриарх Кирилл отметил общность русского и греческого народов
Греческий и русский народы имеют общую цивилизационную миссию в мире и сохраняют традиции взаимопомощи, "несмотря на политические нестроения извне", заявил... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T16:46
2021-03-25T16:46
2021-03-25T16:46
религия и мировоззрение
религия
русская православная церковь
одесса
греция
таганрог
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Греческий и русский народы имеют общую цивилизационную миссию в мире и сохраняют традиции взаимопомощи, "несмотря на политические нестроения извне", заявил патриарх Московский и вся Руси Кирилл.Греция отмечает 200-летие начала национально-освободительной революции 1821-1829 годов, которая позволила стране избавиться от 400-летнего ига Оттоманской империи и создать независимое государство. Поздравление от патриарха Кирилла президенту Греческой Республики Катерине Сакелларопулу по случаю 200-летия начала освободительной борьбы греческого народа опубликовано в четверг на сайте Русской православной церкви. Патриарх в письме пожелал греческому народу мира и благоденствия."Связуемые единой верой и духовной культурой, близкими национальными традициями, народы России и Греции имеют общую цивилизационную миссию в современном мире. Наши святые, наши православные предки научили нас ценить жертвенность выше прагматизма, дружбу выше выгоды, правду выше силы, свободу выше благополучия", - написал патриарх Кирилл.Он отметил, что "русский народ никогда не был равнодушен к судьбе своих греческих братьев и сестер по духу и вере", а греческое освобождение предварялось национальным подъемом, "зарождавшимся в том числе и в Одессе, Таганроге и Херсоне" и "стало возможным во многом благодаря предшествующим победам русского оружия"."Русская православная церковь высоко ценит внимание современной Греции к памяти русских солдат и моряков, павших в сражениях за свободу своих греческих собратьев. Одно лишь имя Иоанна Каподистрии достаточно ярко свидетельствует о том, как тесно сплетены исторические судьбы наших стран", - подчеркнул патриарх Кирилл."Сегодня, несмотря на преходящие политические нестроения, в том числе привносимые извне, наши народы сохраняют приверженность добрым традициям гостеприимства и радушия, взаимопомощи и солидарности. Убежден, что у наследников Святой Руси и Православной Эллады не только общее прошлое, но и общее настоящее и, непременно, общее будущее", - заключил глава Русской церкви.
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религия, русская православная церковь, одесса, греция, таганрог
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Греческий и русский народы имеют общую цивилизационную миссию в мире и сохраняют традиции взаимопомощи, "несмотря на политические нестроения извне", заявил патриарх Московский и вся Руси Кирилл.
Греция отмечает 200-летие начала национально-освободительной революции 1821-1829 годов, которая позволила стране избавиться от 400-летнего ига Оттоманской империи и создать независимое государство. Поздравление от патриарха Кирилла президенту Греческой Республики Катерине Сакелларопулу по случаю 200-летия начала освободительной борьбы греческого народа опубликовано в четверг на сайте Русской православной церкви. Патриарх в письме пожелал греческому народу мира и благоденствия.
"Связуемые единой верой и духовной культурой, близкими национальными традициями, народы России и Греции имеют общую цивилизационную миссию в современном мире. Наши святые, наши православные предки научили нас ценить жертвенность выше прагматизма, дружбу выше выгоды, правду выше силы, свободу выше благополучия", - написал патриарх Кирилл.
Он отметил, что "русский народ никогда не был равнодушен к судьбе своих греческих братьев и сестер по духу и вере", а греческое освобождение предварялось национальным подъемом, "зарождавшимся в том числе и в Одессе, Таганроге и Херсоне" и "стало возможным во многом благодаря предшествующим победам русского оружия".
"Русская православная церковь высоко ценит внимание современной Греции к памяти русских солдат и моряков, павших в сражениях за свободу своих греческих собратьев. Одно лишь имя Иоанна Каподистрии достаточно ярко свидетельствует о том, как тесно сплетены исторические судьбы наших стран", - подчеркнул патриарх Кирилл.
"Сегодня, несмотря на преходящие политические нестроения, в том числе привносимые извне, наши народы сохраняют приверженность добрым традициям гостеприимства и радушия, взаимопомощи и солидарности. Убежден, что у наследников Святой Руси и Православной Эллады не только общее прошлое, но и общее настоящее и, непременно, общее будущее", - заключил глава Русской церкви.