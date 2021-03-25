https://ria.ru/20210325/goszakupki-1602829377.html

ПСБ входит в число лидеров рынка обслуживания участников госзакупок

ПСБ входит в число лидеров рынка обслуживания участников госзакупок

ПСБ занимает второе место на рынке банковского обслуживания госзаказа по количеству открытых специальных счетов, сообщил руководитель блока среднего и малого... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T16:13

2021-03-25T16:13

2021-03-25T16:13

банк псб

промсвязьбанк

москва

технологии

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578066714_0:312:1427:1115_1920x0_80_0_0_c83f5918a54018a4b5af9980ed980750.jpg

МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. ПСБ занимает второе место на рынке банковского обслуживания госзаказа по количеству открытых специальных счетов, сообщил руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ Константин Басманов."Поставщиками продуктов и услуг госсектора являются не только крупные предприятия, но и компании малого и среднего бизнеса. ПСБ уже много лет работает с предприятиями МСБ, и одной из наших важнейших задач является вовлечение предпринимателей в исполнение госзаказа. Этому способствует поступательное развитие цифровых сервисов, помогающих в исполнении государственных контрактов. Так, мы перевели в "цифру" и упростили процедуры получения кредитования, увеличили лимиты по онлайн-продуктам, формируем предодобренные решения для клиентов, а также внедряем экспресс-продукты на основе больших данных, которые позволяют предпринимателям получать финансирование на участие в госзаказе без предоставления отчетности. Это позволило нам занять лидирующие позиции на рынке банковского обслуживания госзаказа, и мы продолжим развивать наши продукты и сервисы для удобства клиентов", - сказал Басманов, выступая на пленарном заседании проходящего в Москве XVI Всероссийского Форума-выставки "ГОСЗАКАЗ".Касаясь вопроса законодательных инициатив, направленных на оптимизацию действующих процедур в сфере госзакупок, представитель ПСБ отметил актуальность и востребованность пакета изменений, максимально переводящий процесс в цифровую среду. По его мнению, это должно упростить клиентский путь участников госзакупок: исключит сбор большого количества документов, необходимость подписания их на бумажных носителях, сложности с привлечением финансирования в сжатые сроки и другие.

https://ria.ru/20210324/tekhnologii-1602652165.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк псб, промсвязьбанк, москва, технологии, новости компаний - экономика