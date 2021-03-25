Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210325/goszakupki-1602829377.html
ПСБ входит в число лидеров рынка обслуживания участников госзакупок
ПСБ входит в число лидеров рынка обслуживания участников госзакупок
ПСБ занимает второе место на рынке банковского обслуживания госзаказа по количеству открытых специальных счетов, сообщил руководитель блока среднего и малого... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T16:13
2021-03-25T16:13
банк псб
промсвязьбанк
москва
технологии
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578066714_0:312:1427:1115_1920x0_80_0_0_c83f5918a54018a4b5af9980ed980750.jpg
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. ПСБ занимает второе место на рынке банковского обслуживания госзаказа по количеству открытых специальных счетов, сообщил руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ Константин Басманов."Поставщиками продуктов и услуг госсектора являются не только крупные предприятия, но и компании малого и среднего бизнеса. ПСБ уже много лет работает с предприятиями МСБ, и одной из наших важнейших задач является вовлечение предпринимателей в исполнение госзаказа. Этому способствует поступательное развитие цифровых сервисов, помогающих в исполнении государственных контрактов. Так, мы перевели в "цифру" и упростили процедуры получения кредитования, увеличили лимиты по онлайн-продуктам, формируем предодобренные решения для клиентов, а также внедряем экспресс-продукты на основе больших данных, которые позволяют предпринимателям получать финансирование на участие в госзаказе без предоставления отчетности. Это позволило нам занять лидирующие позиции на рынке банковского обслуживания госзаказа, и мы продолжим развивать наши продукты и сервисы для удобства клиентов", - сказал Басманов, выступая на пленарном заседании проходящего в Москве XVI Всероссийского Форума-выставки "ГОСЗАКАЗ".Касаясь вопроса законодательных инициатив, направленных на оптимизацию действующих процедур в сфере госзакупок, представитель ПСБ отметил актуальность и востребованность пакета изменений, максимально переводящий процесс в цифровую среду. По его мнению, это должно упростить клиентский путь участников госзакупок: исключит сбор большого количества документов, необходимость подписания их на бумажных носителях, сложности с привлечением финансирования в сжатые сроки и другие.
https://ria.ru/20210324/tekhnologii-1602652165.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578066714_0:179:1427:1249_1920x0_80_0_0_54343c2094e51bc52c658b943a8d6674.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
банк псб, промсвязьбанк, москва, технологии, новости компаний - экономика

ПСБ входит в число лидеров рынка обслуживания участников госзакупок

16:13 25.03.2021
 
© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© Предоставлено ПСБ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. ПСБ занимает второе место на рынке банковского обслуживания госзаказа по количеству открытых специальных счетов, сообщил руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ Константин Басманов.
"Поставщиками продуктов и услуг госсектора являются не только крупные предприятия, но и компании малого и среднего бизнеса. ПСБ уже много лет работает с предприятиями МСБ, и одной из наших важнейших задач является вовлечение предпринимателей в исполнение госзаказа. Этому способствует поступательное развитие цифровых сервисов, помогающих в исполнении государственных контрактов. Так, мы перевели в "цифру" и упростили процедуры получения кредитования, увеличили лимиты по онлайн-продуктам, формируем предодобренные решения для клиентов, а также внедряем экспресс-продукты на основе больших данных, которые позволяют предпринимателям получать финансирование на участие в госзаказе без предоставления отчетности. Это позволило нам занять лидирующие позиции на рынке банковского обслуживания госзаказа, и мы продолжим развивать наши продукты и сервисы для удобства клиентов", - сказал Басманов, выступая на пленарном заседании проходящего в Москве XVI Всероссийского Форума-выставки "ГОСЗАКАЗ".
Касаясь вопроса законодательных инициатив, направленных на оптимизацию действующих процедур в сфере госзакупок, представитель ПСБ отметил актуальность и востребованность пакета изменений, максимально переводящий процесс в цифровую среду.
По его мнению, это должно упростить клиентский путь участников госзакупок: исключит сбор большого количества документов, необходимость подписания их на бумажных носителях, сложности с привлечением финансирования в сжатые сроки и другие.
Председатель ПАО Промсвязьбанк Петр Фрадков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 7 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 15:23
Фрадков: ПСБ намерен вложить 1 млрд рублей в сферу высоких технологий
 
Банк ПСБПромсвязьбанкМоскваТехнологииНовости компаний - Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:44В Японии заявили, что КНДР испытала ракеты новой модификации
04:40Соведущий Малышевой ответил на упреки в неумении пользоваться глюкометром
04:08Врач рассказала, кому нужно отказаться от колбасы
03:27Блинкен: разногласия по Nord Stream 2 не повлияют на отношения с ФРГ
03:08В общежитии на Сахалине нашли тела двух студентов
03:06В Саудовской Аравии упавший снаряд вызвал пожар в нефтяном терминале
03:03Центр Хруничева изготавливает серийные ракеты "Ангара-А5" для Минобороны
03:02Немецкий политолог: в Европе не верят в "возвращение" Крыма Украине
02:54Приморца будут судить за ограбление банка с пистолетом и гранатами
02:49Назван фактор преждевременной смерти у женщин
02:32Названы возможные причины крушения Ка-32 под Калининградом
02:28Китай введет ответные санкции против Великобритании
02:24Тимошенко заявила, что украинцев загнали в тупик
02:23Макрон: страны ЕС продолжат поддерживать гражданское общество в России
02:17Аналитик научил, как подготовиться к краху рынка акций
02:10Назван способ защитить деньги от мошенников
01:56Пушков резко ответил на слова секретаря СНБО Украины о России
01:53Для съемок второго сезона "Эпидемии" выбрали новую команду
01:26Специалист рассказал, как защитить содержимое email
01:26Украина признала Россию военным противником
Лента новостейМолния