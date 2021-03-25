https://ria.ru/20210325/golodovka-1602872399.html

Шестун на этапе в колонию объявил голодовку

Шестун на этапе в колонию объявил голодовку

Экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, которого начали этапировать в колонию, объявил голодовку в СИЗО Твери, сообщила РИА Новости супруга РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T19:09

2021-03-25T19:09

2021-03-25T19:09

александр шестун

следственный комитет россии (ск рф)

московский областной суд

московская область (подмосковье)

серпуховский район

происшествия

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, которого начали этапировать в колонию, объявил голодовку в СИЗО Твери, сообщила РИА Новости супруга осужденного Юлия Шестун."Он уведомил начальство учреждения о начале голодовки из-за неприемлемых условий содержания в СИЗО. До этого он жаловался на холод в камере, отсутствие полноценного освещения, круглосуточно громко работающее радио, запрет на возможность сидеть на кровати днем, применение электрошокера к сокамерникам. По этой причине его на время отправили в штрафной изолятор. Он счел действия начальства изолятора недопустимыми", - рассказала собеседница агентства.Подольский городской суд Подмосковья в конце декабря приговорил экс-главу района к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом. Кроме того, суд обязал бывшего чиновника выплатить 64,5 миллиона рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района. Московский областной суд признал этот приговор законным.Шестуна признали виновным во взяточничестве, мошенничестве, отмывании преступных доходов, а также незаконном участии в предпринимательской деятельности. В частности, по версии СК РФ, Шестун в 2003-2018 годах через доверенных лиц создал 47 фирм, которым раздавал земельные участки вне конкурсных процедур и предоставлял бюджетные кредиты по минимальной ставке. Вину он не признал, заявляя, что уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района.

https://ria.ru/20201228/shestun-1591228657.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200917/genprokuratura-khischenie-1577388461.html

московская область (подмосковье)

серпуховский район

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2021

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александр шестун, следственный комитет россии (ск рф), московский областной суд, московская область (подмосковье), серпуховский район, происшествия