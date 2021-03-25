Шестун на этапе в колонию объявил голодовку
© АГН "Москва" / Антон Кардашов Глава Серпуховского муниципального района Московской области Александр Шестун в Басманном суде Москвы. 20 июня 2018
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, которого начали этапировать в колонию, объявил голодовку в СИЗО Твери, сообщила РИА Новости супруга осужденного Юлия Шестун.
"Он уведомил начальство учреждения о начале голодовки из-за неприемлемых условий содержания в СИЗО. До этого он жаловался на холод в камере, отсутствие полноценного освещения, круглосуточно громко работающее радио, запрет на возможность сидеть на кровати днем, применение электрошокера к сокамерникам. По этой причине его на время отправили в штрафной изолятор. Он счел действия начальства изолятора недопустимыми", - рассказала собеседница агентства.
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Подольский городской суд Подмосковья в конце декабря приговорил экс-главу района к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом. Кроме того, суд обязал бывшего чиновника выплатить 64,5 миллиона рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района. Московский областной суд признал этот приговор законным.
Шестуна признали виновным во взяточничестве, мошенничестве, отмывании преступных доходов, а также незаконном участии в предпринимательской деятельности. В частности, по версии СК РФ, Шестун в 2003-2018 годах через доверенных лиц создал 47 фирм, которым раздавал земельные участки вне конкурсных процедур и предоставлял бюджетные кредиты по минимальной ставке. Вину он не признал, заявляя, что уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района.
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