Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210325/golodovka-1602872399.html
Шестун на этапе в колонию объявил голодовку
Шестун на этапе в колонию объявил голодовку
Экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, которого начали этапировать в колонию, объявил голодовку в СИЗО Твери, сообщила РИА Новости супруга РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T19:09
2021-03-25T19:09
александр шестун
следственный комитет россии (ск рф)
московский областной суд
московская область (подмосковье)
серпуховский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152308/97/1523089771_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_50212019b5ee0e2a4a9f2b5eda794348.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, которого начали этапировать в колонию, объявил голодовку в СИЗО Твери, сообщила РИА Новости супруга осужденного Юлия Шестун."Он уведомил начальство учреждения о начале голодовки из-за неприемлемых условий содержания в СИЗО. До этого он жаловался на холод в камере, отсутствие полноценного освещения, круглосуточно громко работающее радио, запрет на возможность сидеть на кровати днем, применение электрошокера к сокамерникам. По этой причине его на время отправили в штрафной изолятор. Он счел действия начальства изолятора недопустимыми", - рассказала собеседница агентства.Подольский городской суд Подмосковья в конце декабря приговорил экс-главу района к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом. Кроме того, суд обязал бывшего чиновника выплатить 64,5 миллиона рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района. Московский областной суд признал этот приговор законным.Шестуна признали виновным во взяточничестве, мошенничестве, отмывании преступных доходов, а также незаконном участии в предпринимательской деятельности. В частности, по версии СК РФ, Шестун в 2003-2018 годах через доверенных лиц создал 47 фирм, которым раздавал земельные участки вне конкурсных процедур и предоставлял бюджетные кредиты по минимальной ставке. Вину он не признал, заявляя, что уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района.
https://ria.ru/20201228/shestun-1591228657.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200917/genprokuratura-khischenie-1577388461.html
московская область (подмосковье)
серпуховский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152308/97/1523089771_166:0:2835:2002_1920x0_80_0_0_68c02dc2f6dd9a6af93a1f54bcf7e84c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр шестун, следственный комитет россии (ск рф), московский областной суд, московская область (подмосковье), серпуховский район, происшествия

Шестун на этапе в колонию объявил голодовку

19:09 25.03.2021
 
© АГН "Москва" / Антон Кардашов Глава Серпуховского муниципального района Московской области Александр Шестун в Басманном суде Москвы. 20 июня 2018
Глава Серпуховского муниципального района Московской области Александр Шестун в Басманном суде Москвы. 20 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© АГН "Москва" / Антон Кардашов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, которого начали этапировать в колонию, объявил голодовку в СИЗО Твери, сообщила РИА Новости супруга осужденного Юлия Шестун.
"Он уведомил начальство учреждения о начале голодовки из-за неприемлемых условий содержания в СИЗО. До этого он жаловался на холод в камере, отсутствие полноценного освещения, круглосуточно громко работающее радио, запрет на возможность сидеть на кровати днем, применение электрошокера к сокамерникам. По этой причине его на время отправили в штрафной изолятор. Он счел действия начальства изолятора недопустимыми", - рассказала собеседница агентства.
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
28 декабря 2020, 14:43
Шестун "расстроился", что получил 15 лет колонии, а не 20, заявили в ОНК
Подольский городской суд Подмосковья в конце декабря приговорил экс-главу района к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом. Кроме того, суд обязал бывшего чиновника выплатить 64,5 миллиона рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района. Московский областной суд признал этот приговор законным.
Шестуна признали виновным во взяточничестве, мошенничестве, отмывании преступных доходов, а также незаконном участии в предпринимательской деятельности. В частности, по версии СК РФ, Шестун в 2003-2018 годах через доверенных лиц создал 47 фирм, которым раздавал земельные участки вне конкурсных процедур и предоставлял бюджетные кредиты по минимальной ставке. Вину он не признал, заявляя, что уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района.
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября 2020, 14:39
У глав двух подмосковных районов изъяли более двух тысяч участков земли
 
Александр ШестунСледственный комитет России (СК РФ)Московский областной судМосковская область (Подмосковье)Серпуховский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:44В Японии заявили, что КНДР испытала ракеты новой модификации
04:40Соведущий Малышевой ответил на упреки в неумении пользоваться глюкометром
04:08Врач рассказала, кому нужно отказаться от колбасы
03:27Блинкен: разногласия по Nord Stream 2 не повлияют на отношения с ФРГ
03:08В общежитии на Сахалине нашли тела двух студентов
03:06В Саудовской Аравии упавший снаряд вызвал пожар в нефтяном терминале
03:03Центр Хруничева изготавливает серийные ракеты "Ангара-А5" для Минобороны
03:02Немецкий политолог: в Европе не верят в "возвращение" Крыма Украине
02:54Приморца будут судить за ограбление банка с пистолетом и гранатами
02:49Назван фактор преждевременной смерти у женщин
02:32Названы возможные причины крушения Ка-32 под Калининградом
02:28Китай введет ответные санкции против Великобритании
02:24Тимошенко заявила, что украинцев загнали в тупик
02:23Макрон: страны ЕС продолжат поддерживать гражданское общество в России
02:17Аналитик научил, как подготовиться к краху рынка акций
02:10Назван способ защитить деньги от мошенников
01:56Пушков резко ответил на слова секретаря СНБО Украины о России
01:53Для съемок второго сезона "Эпидемии" выбрали новую команду
01:26Специалист рассказал, как защитить содержимое email
01:26Украина признала Россию военным противником
Лента новостейМолния