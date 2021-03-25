https://ria.ru/20210325/golikova-1602766264.html

Голикова поздравила работников культуры с их праздником

Голикова поздравила работников культуры с их праздником

Вице-премьер России Татьяна Голикова поздравила работников культуры с их профессиональным праздником, отметив, что в прошедший пандемийный год они, использовав... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T11:05

2021-03-25T11:05

2021-03-25T11:06

культура

новости культуры

день работника культуры в россии

татьяна голикова

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова поздравила работников культуры с их профессиональным праздником, отметив, что в прошедший пандемийный год они, использовав широкий потенциал новых технологий, сделали культурные проекты даже более доступными для россиян.В поздравлении Голикова отметила, что в этот день в России чествуют талантливых, страстно увлеченных своим делом деятелей театра и кино, писателей, художников, литераторов, музыкантов, педагогов детских школ искусств, сотрудников музеев и библиотек и многих других работников культуры, отмечая их бесценный вклад в общее дело – сохранение и преумножение культурного наследия страны."Ваша благородная миссия по сохранению богатой самобытной культуры и духовных ценностей многонационального народа России требует порой значительных усилий. Прошедший год был для учреждений культуры непростым, но вы достойно преодолели этот период – использовав широкий потенциал новых технологий, вы сделали культурные проекты даже более доступными для россиян", - говорится в сообщении.Вице-премьер пожелала работникам культуры творческого вдохновения, созидательной энергии и успехов в реализации самых смелых идей и начинаний.

https://ria.ru/20210324/nagrady-1602706638.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, день работника культуры в россии, татьяна голикова