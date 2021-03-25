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https://ria.ru/20210325/golikova-1602766264.html
Голикова поздравила работников культуры с их праздником
Голикова поздравила работников культуры с их праздником
Вице-премьер России Татьяна Голикова поздравила работников культуры с их профессиональным праздником, отметив, что в прошедший пандемийный год они, использовав... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T11:05
2021-03-25T11:06
культура
новости культуры
день работника культуры в россии
татьяна голикова
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова поздравила работников культуры с их профессиональным праздником, отметив, что в прошедший пандемийный год они, использовав широкий потенциал новых технологий, сделали культурные проекты даже более доступными для россиян.В поздравлении Голикова отметила, что в этот день в России чествуют талантливых, страстно увлеченных своим делом деятелей театра и кино, писателей, художников, литераторов, музыкантов, педагогов детских школ искусств, сотрудников музеев и библиотек и многих других работников культуры, отмечая их бесценный вклад в общее дело – сохранение и преумножение культурного наследия страны."Ваша благородная миссия по сохранению богатой самобытной культуры и духовных ценностей многонационального народа России требует порой значительных усилий. Прошедший год был для учреждений культуры непростым, но вы достойно преодолели этот период – использовав широкий потенциал новых технологий, вы сделали культурные проекты даже более доступными для россиян", - говорится в сообщении.Вице-премьер пожелала работникам культуры творческого вдохновения, созидательной энергии и успехов в реализации самых смелых идей и начинаний.
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новости культуры, день работника культуры в россии, татьяна голикова

Голикова поздравила работников культуры с их праздником

11:05 25.03.2021 (обновлено: 11:06 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова поздравила работников культуры с их профессиональным праздником, отметив, что в прошедший пандемийный год они, использовав широкий потенциал новых технологий, сделали культурные проекты даже более доступными для россиян.
В поздравлении Голикова отметила, что в этот день в России чествуют талантливых, страстно увлеченных своим делом деятелей театра и кино, писателей, художников, литераторов, музыкантов, педагогов детских школ искусств, сотрудников музеев и библиотек и многих других работников культуры, отмечая их бесценный вклад в общее дело – сохранение и преумножение культурного наследия страны.
"Ваша благородная миссия по сохранению богатой самобытной культуры и духовных ценностей многонационального народа России требует порой значительных усилий. Прошедший год был для учреждений культуры непростым, но вы достойно преодолели этот период – использовав широкий потенциал новых технологий, вы сделали культурные проекты даже более доступными для россиян", - говорится в сообщении.
Вице-премьер пожелала работникам культуры творческого вдохновения, созидательной энергии и успехов в реализации самых смелых идей и начинаний.
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КультураНовости культурыДень работника культуры в РоссииТатьяна Голикова
 
 
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