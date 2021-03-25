https://ria.ru/20210325/gazoprovod-1602824030.html

МИД выступил против обсуждения "Северного потока — 2" в НАТО

МИД выступил против обсуждения "Северного потока — 2" в НАТО

НАТО не имеет отношения к "Северному потоку — 2", заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко, комментируя высказывание генсека альянса Йенса... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T15:50

2021-03-25T15:50

2021-03-25T16:35

северный поток

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

нато

в мире

экономика

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АФИНЫ, 25 мар — РИА Новости. НАТО не имеет отношения к "Северному потоку — 2", заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко, комментируя высказывание генсека альянса Йенса Столтенберга.Ранее глава блока отметил, что между членами НАТО есть разногласия по российскому газопроводу, но альянс мог бы стать площадкой для их обсуждения."Тут НАТО совсем ни при чем. При чем здесь "Северный поток" и при чем здесь НАТО?" — сказал Грушко журналистам.В прошлый четверг США вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве "Северного потока — 2". Госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что партнеры проекта рискуют оказаться под санкциями, и потребовал, чтобы они прекратили работу над газопроводом. В ответ концерны Uniper и OMV выступили в поддержку "Северного потока — 2"."Северный поток — 2"Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет также через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.США продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.Сейчас строительство вышло на финальную стадию. По данным оператора Nord Stream 2 AG, неуложенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии. Работы в Дании уже начались. В конце марта к "Фортуне" присоединится судно-трубоукладчик "Академик Черский".

https://radiosputnik.ria.ru/20210324/byshok-1602717258.html

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, в мире, экономика