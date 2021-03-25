"Гибель империи. Российский урок". Серия 7

"Меньше всего мне хотелось бы что-либо навязывать зрителям. Информация, ставшая важной для меня в процессе изучения обстоятельств, связанных с февральскими событиями 1917 года, полагаю, могла бы стать весьма интересной и для других. Во всяком случае, она может заставить задуматься, может быть, даже подвигнет проверить, изучить те факты, которые представлены в фильме, даст пищу для размышлений. Если хотите, это и можно назвать моей сверхзадачей", - рассказал РИА Новости автор фильма глава Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).