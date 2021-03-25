https://ria.ru/20210325/evroortimisty-1602693767.html

"Желаем через пять лет". Как на Украине мечтают о вступлении в ЕС

"Желаем через пять лет". Как на Украине мечтают о вступлении в ЕС

Семь лет назад новое правительство Украины, пришедшее к власти после Евромайдана, подписало политическую часть договора об ассоциации с ЕС. Годовщину этого... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T08:00

2021-03-25T08:00

2021-03-25T08:06

денис шмыгаль

днепр (город)

"голос"

европейская солидарность

петр порошенко

владимир зеленский

юлия тимошенко

киев

украина

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости, Антон Лисицын. Семь лет назад новое правительство Украины, пришедшее к власти после Евромайдана, подписало политическую часть договора об ассоциации с ЕС. Годовщину этого события в Киеве почти не заметили. Социологи провели опрос: большинство граждан продолжают мечтать о Евросоюзе. А две самые еврооптимистичные партии по-прежнему не очень ладят друг с другом.Евроскептики против еврооптимистовПо данным Центра имени Разумкова, 59% украинцев — за вступление в ЕС, 26% — против. На востоке, правда, евроскептиков больше — 46% (38,5% — еврооптимисты), на юге примерное равенство (42 на 41,5).Практически так же было в 2013-2014-м. Местная редакция DW заказывала в те времена исследования Институту изучения общественного мнения IFAK. Так вот, в 2013-м, непосредственно перед Евромайданом, за ЕС были те же 59%. Но тогда, вероятно, социологи опрашивали людей в Крыму и Донбассе. Теперь, по понятным причинам, — нет. Так что евроскептиков, скорее всего, прибавилось, хотя украинские социологи, тоже по понятным причинам, не рискнут делать такие выводы.Годовщину подписания политической части соглашения об ассоциации с Евросоюзом на Украине особо не отмечали. Разве что премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о "желании в промежутке от пяти до десяти лет стать членом ЕС".Он признал, что одного желания мало. "Это, конечно, зависит не только от нас, а от 27 других стран. То же касается и НАТО. Украина стремится получить членство в Североатлантическом альянсе", — отметил Шмыгаль. И добавил, что государство пока не соответствует евростандартам, а в ЕС скептически настроены к расширению сообщества.Сторонники ЕС более мобилизованны — 96% из них готовы участвовать в предполагаемом референдуме по этому вопросу. Из евроскептиков проголосовали бы лишь 46%.Еврооптимисты — это электорат противоборствующий партий: "Европейской солидарности" Петра Порошенко и пропрезидентской "Слуги народа". Из сторонников первой таких 91%, второй — 78%. Даже у считающейся прозападной "Батькивщины" Юлии Тимошенко показатель меньше — 60%.Кроме того, социологи интересовались мнением о перспективах отношений с Европой. Тех, кто полагает, что все будет улучшаться, среди электората "Слуги народа" — 48%, "Европейской солидарности" — 38%.Жажда ПорошенкоНо еврооптимистичные партии не очень ладят. Так, советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил Порошенко в причастности к погрому в центре Киева."Сначала "заявка на проведение акции" от формальных и неформальных организаторов, среди которых особое место заняли "Рух опору капiтуляцiї" ("Движение отпора капитуляции". — Прим. ред.), "Вiльнi люди", "Демсокира", "Справа громад" и несколько партнерских организаций поменьше. Все они так или иначе связаны с реваншистской жаждой Порошенко", — указал Подоляк. Он также уверял, что связанные с бывшим президентом телеканалы требовали "идти на акцию".Беспорядки под стенами офиса президента 20 марта устроили сторонники Сергея Стерненко — активиста, осужденного за убийство и пытки. Митингующие разбили стекла входных дверей, жгли файеры и разукрасили фасад оскорбительными для Зеленского и министра внутренних дел Арсена Авакова надписями. Главу государства, например, обозвали лохом.Подоляк считает это попыткой "унизить государство, государственные институты, обеспечить идеальную визуальную картинку ненависти и беспредела". А суть протеста свелась "к банальному погрому".Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко также упомянул Порошенко как одного из бенефициаров уличных бесчинств. "Я сказал, кто заинтересован. <...> Это бывший кандидат в президенты, который проиграл во втором туре", — сообщил он.Сторонник Порошенко Юрий Бирюков в ответ обвинил власти в том, что те фактически потворствовали погромщикам: "Восточному электорату вчера показали "майданутых". Именно так, именно спланированно и срежиссированно — ведь, прекрасно понимая и зная "градус напряжения" сторонников Стерненко, не выставили оцепление".Депутат Верховной рады VIII созыва Игорь Мосийчук не видит ничего удивительного в расколе между сторонниками Порошенко и Зеленского: "У них одна ценность — власть, которую можно монетизировать. Они дерутся за этот ресурс, а все остальное — сказки для лохов. Это одна из причин, почему я в свое время ушел из Радикальной партии Ляшко, тот перегнул палку с лицемерием".Киевский адвокат Татьяна Монтян объясняет, почему официальный Киев не заметил седьмой годовщины ассоциации с ЕС: "Фактически из-за пандемии накрылось медным тазом даже главное достижение Майдана — безвиз". Действительно, Европа сейчас недоступна из-за локдауна.Украинский политтехнолог Андрей Золотарев напоминает в комментарии РИА Новости, что Зеленский давно сменил политическую ориентацию. "Шестой президент, фигурально выражаясь, переплыл с левого, восточного берега Днепра на правый, западный. Он смещается на электоральное поле Порошенко. Конечно, бегства электората "Европейской солидарности" и "Голоса" (националистической партии. — Прим. ред.) под знамена "зеленых" пока не наблюдается, но избиратель Порошенко уже с интересом присматривается к Зеленскому. Закрытие трех "пророссийских" каналов добавило ему симпатий "патриотов", — рассуждает собеседник агентства.Зеленский, несмотря на обвал рейтинга, остается политиком номер один на Украине — как формально, так и по популярности, добавляет Золотарев. Поэтому вопрос, когда шестой президент страны станет политическим клоном пятого, все же чисто умозрительный. "Зеленский и Порошенко — разные по комплекции, возрасту, манере общения люди, — иронизирует политтехнолог. — Но в идеологии, похоже, лозунг пятого президента: "Армiя, мова, вiра" ("Армия, язык, вера". — Прим. ред.) превращается в "Армия, мова, Вова".Молчание власти и оппозиции по поводу седьмой годовщины евроассоциации понятно: похвастаться нечем. Миф о счастье в ЕС разрушается, позитивной повестки у Киева как не было, так и нет. Все сводится в итоге к высказанной еще в 1990-х идее, что Украина — не Россия, то есть анти-Россия.

https://ria.ru/20210310/kolomoyskiy-1600517788.html

днепр (город)

киев

украина

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Захват зданий и уличные бои с милицией – чем обернулся "евромайдан" в Киеве Многотысячный митинг сторонников евроинтеграции Украины перерос в беспорядки на улицах и площадях Киева. Демонстранты захватывали правительственные здания и устраивали уличные бои с милицией. 2021-03-25T08:00 true PT1M46S

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денис шмыгаль, днепр (город), "голос", европейская солидарность, петр порошенко, владимир зеленский, юлия тимошенко, киев, украина